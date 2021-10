Fonctionnalités d’iOS 15.1 : toutes les nouveautés d’iOS 15.1

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.1, la première mise à jour majeure du système d’exploitation iOS 15 sortie en septembre. iOS 15.1 introduit de nouvelles fonctionnalités retardées par rapport à ‌iOS 15‌ et ajoute des améliorations à l’appareil photo pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro.



Ce guide met en évidence tout ce qui a été ajouté dans la mise à jour iOS 15.1.

SharePlay

Intégré à l’application FaceTime, SharePlay est une fonctionnalité conçue pour permettre aux gens d’en faire plus ensemble virtuellement en utilisant ‌FaceTime‌. Il existe des options intégrées pour écouter de la musique avec d’autres avec le partage de listes de lecture et regarder la télévision et des films avec la synchronisation.



Il existe également un composant de partage d’écran SharePlay pour partager ce qui se trouve sur votre iPhone, iPad ou Mac avec quelqu’un d’autre, une fonctionnalité idéale pour la planification de groupe ou pour aider quelqu’un à dépanner un appareil.

SharePlay devait être introduit dans le cadre de la mise à jour initiale de ‌iOS 15‌, mais Apple a dû le retarder car il était bogué et n’était pas prêt à être publié.

Capture vidéo ProRes (iPhone 13 Pro)

Lorsque les modèles ‌iPhone 13 Pro‌ ont été lancés, Apple a promis qu’une option vidéo ProRes de haute qualité arriverait dans une mise à jour, et elle est arrivée dans iOS 15.1.



ProRes est un format d’enregistrement vidéo professionnel utilisé par les créateurs d’émissions de télévision, de publicités et de films, et le format offre une plus grande fidélité des couleurs et moins de compression. La prise en charge ProRes permet aux propriétaires d’iPhone 13 Pro‌ et de Pro Max de capturer, éditer et partager des vidéos de qualité professionnelle à partir de leurs appareils.

Vous pouvez activer ProRes en accédant à la section Appareil photo de l’application Paramètres et en appuyant sur « Formats ». À partir de là, activez « Apple ProRes ».

La capture vidéo ProRes est limitée à 30 ips à 1080p sur les appareils avec seulement 128 Go de stockage, mais les appareils de plus grande capacité peuvent enregistrer en 4K. Apple dit qu’une vidéo HDR ProRes 10 bits d’une minute occupe 1,7 Go d’espace lorsqu’elle est enregistrée en mode HD, ou 6 Go en mode 4K.

Basculement automatique des macros (iPhone 13 Pro)

Pour les prises de vue macro, les modèles ‌iPhone 13 Pro‌ passent à l’objectif ultra-large lorsque l’appareil photo de l’‌iPhone‌ se rapproche d’un objet, dont certaines personnes ne sont pas fan car il peut être difficile de prendre une photo avec les objectifs de l’appareil photo échangeant et en avant.



La mise à jour iOS 15.1 ajoute une nouvelle bascule pour désactiver la macro automatique, et lorsqu’elle est désactivée, l’application Appareil photo ne basculera pas automatiquement vers l’appareil photo ultra large pour les photos et vidéos macro.

La macro automatique peut être désactivée dans la section Appareil photo de l’application Paramètres en faisant défiler vers le bas et en désactivant l’option « Macro automatique ».

Audio sans perte et Dolby Atmos avec Spatial Audio pour HomePod

Associé au logiciel HomePod 15.1, iOS 15.1 apporte une qualité sans perte et un son spatial Dolby Atmos au ‌HomePod‌ et au HomePod mini.



L’audio sans perte et Dolby Atmos peuvent être activés via l’application Home. Ouvrez Paramètres d’accueil, appuyez sur votre profil, puis sous Médias, appuyez sur Apple Music. À partir de là, activez Lossless Audio et Dolby Atmos.

Cartes de vaccination dans l’application Wallet

Les utilisateurs d’iPhone‌ qui ont ajouté leurs dossiers de vaccination COVID-19 à l’application Santé sur l’‌iPhone‌ peuvent désormais utiliser ces dossiers pour générer une carte de vaccination dans l’application Wallet. La carte de vaccination Apple Wallet peut être montrée aux entreprises, lieux, restaurants et autres qui nécessitent des vaccins pour entrer.



Tout carnet de vaccination disponible via la spécification SMART Health Cards peut être ajouté à l’application Santé et transféré vers Wallet.

La Californie, la Louisiane, New York, la Virginie, Hawaï et certains comtés du Maryland prennent en charge les cartes de santé intelligentes, tout comme Walmart, Sam’s Club et CVS Health. Ainsi, ceux qui se trouvent dans les États pris en charge spécifiques devraient pouvoir rechercher leurs informations dans les bases de données de l’État, mais ceux qui ont été vaccinés par l’intermédiaire de sociétés telles que Walmart et CVS peuvent également ajouter leurs informations aux applications Health et Wallet, car il s’agit du même système.

Application d’accueil

Il existe de nouveaux déclencheurs d’automatisation qui peuvent être créés sur la base de capteurs compatibles HomeKit qui détectent l’humidité, la qualité de l’air ou le niveau de lumière.

Raccourcis

Les raccourcis incluent de nouvelles actions pour superposer du texte sur des images ou des GIF, et il existe de nouveaux jeux Siri.

Algorithmes de batterie de l’iPhone 12

Pour les modèles d’iPhone 12, il existe des algorithmes de batterie mis à jour qui offriront de meilleures estimations de la capacité de la batterie au fil du temps.

Texte en direct sur iPad

Sur le ‌iPad‌, la mise à jour ajoute les fonctionnalités énumérées ci-dessus et la prise en charge du texte en direct dans l’application Appareil photo. Avec Live Text, la caméra peut détecter du texte, des numéros de téléphone, des adresses, etc., avec la fonctionnalité disponible sur les iPad dotés d’une puce A12 Bionic ou ultérieure. Live Text était déjà disponible sur le ‌iPhone‌.

Corrections de bugs

La mise à jour inclut plusieurs corrections de bugs pour les problèmes de stockage de photos, l’application Météo, l’application Wallet, le Wi-Fi, etc.

– L’application ‌Photos‌ peut signaler à tort que le stockage est plein lors de l’importation de photos et de vidéos

– L’application météo peut ne pas afficher la température actuelle pour Ma position et peut afficher de manière incorrecte les couleurs des arrière-plans animés

– La lecture audio à partir d’une application peut s’interrompre lors du verrouillage de l’écran

– Wallet peut se fermer de manière inattendue lors de l’utilisation de VoiceOver avec plusieurs passes

– Les réseaux Wi-Fi disponibles peuvent ne pas être détectés

