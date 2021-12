Fonctionnalités d’iOS 15.2 : toutes les nouveautés d’iOS 15.2

Apple a publié aujourd’hui iOS 15.2, la deuxième mise à jour majeure du système d’exploitation iOS publiée en septembre. iOS 15.2 introduit plusieurs fonctionnalités initialement promises par Apple pour iOS 15, mais qui ont finalement été retardées. Ce guide met en évidence toutes les nouveautés ajoutées dans la mise à jour iOS 15.2.

Rapport de confidentialité de l’application

App Privacy Report est l’un des ajouts ‌iOS 15‌ présentés par Apple à la WWDC. Il s’agit d’une fonctionnalité de confidentialité conçue pour permettre aux utilisateurs de voir à quelle fréquence les applications ont accédé à leurs informations restreintes par autorisation, telles que l’emplacement, les photos, l’appareil photo, le microphone et les contacts au cours des sept derniers jours.



Avec App Privacy Report, les utilisateurs peuvent également voir quelles applications ont contacté d’autres domaines et depuis combien de temps ils les ont contactés pour garder un œil sur ce que les applications font dans les coulisses. Vous pouvez, par exemple, voir tous les trackers qu’un site Web utilise, afin de savoir où vont vos données.

Le rapport de confidentialité de l’application est disponible en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant la section Confidentialité et en choisissant Rapport de confidentialité de l’application. À partir de là, vous pouvez l’activer. Après avoir utilisé des applications pendant un certain temps, les données commenceront à s’afficher à cet endroit.

Apple a un document d’assistance dédié à la fonction de rapport sur la confidentialité des applications, qui comprend des informations supplémentaires sur son fonctionnement.

SOS d’urgence

Emergency SOS, la fonctionnalité qui vous permet d’appeler les services d’urgence en appuyant sur des boutons, a été mise à jour dans iOS 15.2. Vous pouvez maintenant appuyer plusieurs fois rapidement sur le bouton latéral pour lancer, ou maintenir enfoncés le bouton latéral et le bouton de volume ensemble si vous préférez.



Avant la mise à jour, la pression rapide fonctionnait, mais il n’y avait pas d’option pour maintenir les boutons enfoncés ensemble. Apple a également ajouté un compte à rebours plus long de huit secondes avant qu’un appel ne soit passé si vous avez activé l’appel automatique, par rapport au compte à rebours précédent de trois secondes.

Forfait vocal Apple Musique

iOS 15.2 ajoute la prise en charge du plan Apple Music Voice qui a été introduit pour la première fois en octobre. Au prix de 4,99 $ par mois, le forfait vocal donne accès à toutes les chansons, listes de lecture et stations dans Apple Music‌ à l’aide de Siri.



L’interface sur l’appareil est limitée, car l’expérience est censée être orientée « Siri ». Les utilisateurs peuvent demander à ‌Siri‌ des suggestions de musique fournies en fonction de l’historique d’écoute ou des goûts et des aversions, et une fonction « Rejouer » permet aux utilisateurs d’accéder à une liste de musique récemment jouée.

Avec Legacy Contacts, vous pouvez définir une personne de confiance pour pouvoir accéder à votre identifiant Apple et à vos données (ou « Digital Legacy ») après votre décès. La personne que vous désignez comme votre contact peut accéder à vos photos, messages, notes, fichiers, contacts, événements de calendrier, applications, sauvegardes d’appareils, etc. Les mots de passe du trousseau iCloud restent inaccessibles, tout comme les médias sous licence.



L’option Contact hérité est accessible en ouvrant l’application Paramètres, en sélectionnant « Mot de passe et sécurité » et en choisissant « ‌Contact hérité‌ » dans la liste. À partir de là, vous pouvez sélectionner une personne de confiance pour accéder à votre compte après votre décès. Vous pouvez choisir un utilisateur iPhone ou un utilisateur Android et partager votre clé d’accès spéciale via Messages ou en l’imprimant.

Rechercher mon objet perdu

Dans l’application Find My, Apple a ajouté une nouvelle option pour « Items That Can Track Me ». En appuyant dessus, vous pouvez rechercher des éléments à proximité qui pourraient être utilisés pour suivre votre position.



Lorsqu’elle est activée, la fonction Éléments inconnus recherche tout ce qui se trouve à proximité et vous indiquera de toute façon s’il y a un appareil (comme un AirTag) qui appartient à quelqu’un d’autre à proximité. Si un élément est détecté, Apple propose des instructions sur la façon de désactiver l’appareil afin qu’il ne puisse plus être utilisé à des fins de suivi.

Il existe également une option « Aide au retour des objets perdus » qui recherche les appareils à proximité susceptibles d’être perdus et fonctionne de la même manière que l’analyse de suivi. Si un appareil perdu est retrouvé, Apple fournit des instructions sur la façon de trouver à qui il appartient.

Trouver ma fonction de réserve de batterie

Avec cette mise à jour, l’application ‌Find My‌ peut être utilisée pour localiser un iPhone‌ jusqu’à cinq heures en réserve de marche, une fonction activée lorsque la batterie de l’‌iPhone‌ est à plat.

application de télévision

Dans iPadOS 15.2, Apple a introduit un nouveau design pour l’application TV. L’application TV dispose d’une barre latérale qui simplifie la navigation entre les différentes sections de l’application TV.



Pour les utilisateurs d’‌iPhone‌, il existe un onglet « Store » dédié dans l’application TV pour accéder aux films et aux émissions de télévision pouvant être achetés. Le nouveau design et l’ajout d’un onglet Store peuvent aider à séparer le contenu Apple TV+ du contenu payant, car le design existant a été déroutant pour certains utilisateurs.

Masquer mon e-mail dans l’application Mail

Vous pouvez utiliser Masquer mon e-mail directement depuis l’application Mail après avoir installé la version bêta d’iOS 15.2. Lors de la rédaction d’un e-mail, appuyez simplement sur le champ « De » et sélectionnez l’option « Masquer mon e-mail » pour générer une adresse e-mail aléatoire.



Masquer mon e-mail est disponible pour tous ceux qui ont un forfait ‌iCloud‌+ (à partir de 0,99 $ par mois), et c’est une fonctionnalité utile pour protéger votre adresse e-mail.

Tous les e-mails envoyés à l’adresse e-mail aléatoire créée par Apple vous sont transférés afin que vous puissiez répondre si nécessaire, mais la personne à la réception ne voit pas votre véritable adresse e-mail. Et si vous commencez à recevoir des spams de quelqu’un, vous pouvez simplement supprimer l’adresse e-mail et y mettre un terme.

Afficher les modifications des restrictions de réparation

Apple a promis une mise à jour logicielle qui modifiera une politique de l’iPhone 13 qui rendait Face ID non fonctionnel lorsque des réparations étaient effectuées sur un écran cassé, et cette mise à jour est incluse dans iOS 15.2.

Apple a un microcontrôleur qui associe l’‌iPhone 13‌ à son écran, et lors d’une réparation d’écran, le microcontrôleur devait être associé à l’écran à l’aide des outils d’Apple dans les versions antérieures d’iOS. Parce que les ateliers de réparation indépendants n’ont pas accès à ces outils, ils étaient contrariés de ne pas pouvoir facilement réparer les écrans.

Apple a supprimé l’exigence d’appariement du microcontrôleur qui désactivait Face ID pour les modèles ‌iPhone 13‌ avec écrans échangés, permettant des réparations d’écran indépendantes.

Sécurité des communications

Dans iOS 15.2, Apple active la sécurité des communications dans les messages pour les enfants. La fonctionnalité est conçue pour analyser les images des messages entrants sur les appareils des enfants à la recherche de nudité et les avertir que de telles photos pourraient être nocives.

La sécurité des communications est facultative, axée sur la confidentialité et doit être activée par les parents. Elle est limitée aux comptes des enfants, la détection étant effectuée sur l’ensemble de l’appareil, et ce n’est pas la même chose que la fonctionnalité anti-CSAM qu’Apple a encore en développement.



Par rapport aux versions antérieures de Communication Safety décrites par Apple, la version implémentée n’informe pas les parents si les enfants ouvrent une photo contenant de la nudité. Apple a supprimé cette fonctionnalité après avoir craint qu’elle ne soit dangereuse dans des situations de violence parentale.

Nous avons une explication détaillée du fonctionnement de la sécurité des communications pour répondre à toutes les questions des lecteurs de MacRumors sur cette fonctionnalité.

Apple introduit également des conseils étendus dans ‌Siri‌, Spotlight et Safari Search qui aideront les enfants et les parents à éviter les situations dangereuses en ligne. Les utilisateurs qui demandent à ‌‌Siri‌‌ comment signaler l’exploitation d’enfants, par exemple, recevront des informations sur la façon de déposer un rapport.

Basculement du mode macro

iOS 15.2 ajoute une bascule manuelle pour le mode Macro, sous la forme d’une icône de fleur qui peut être tapée pour désactiver le mode Macro lorsque la caméra est proche d’un objet.



Pour obtenir la nouvelle bascule, les utilisateurs doivent accéder aux paramètres, accéder à l’appareil photo et activer le « contrôle des macros ». Ensuite, lorsqu’elle est suffisamment proche d’un objet, l’icône de la fleur apparaîtra dans l’application Appareil photo. L’icône peut être touchée pour activer ou désactiver le mode Macro.

Apple a également ajouté une nouvelle option Conserver les paramètres pour le contrôle des macros. Si le contrôle macro est désactivé, l’appareil photo passe automatiquement en mode macro lorsqu’il est suffisamment proche d’un objet. Cette fonctionnalité est donc destinée à donner aux utilisateurs mécontents de cette fonction plus de contrôle sur le moment où le mode macro est activé.

Résumé des notifications

Apple a peaufiné le résumé des notifications dans iOS 15.2 et il a un nouveau look avec une vue de style carte qui affiche les applications principales dans le résumé dans des cartes qui se chevauchent, ce qui permet de voir plus facilement en un coup d’œil ce qui est inclus dans le résumé.

Recherche de liste de lecture dans l’application Musique

Apple a ajouté une fonctionnalité très attendue qui permet aux utilisateurs d’Apple Music‌ de rechercher dans les listes de lecture.

Relais privé iCloud

Dans les sections Cellulaire et WiFi de l’application Paramètres, Apple a clarifié le libellé ‌iCloud‌ Private Relay. La bascule, qui s’appelait auparavant « ‌iCloud‌ Private Relay » a été renommée « Limit IP Address Tracking » pour clarifier ce qui se passe lorsqu’elle est activée.



La fonctionnalité générale est la même, et ce n’est qu’une clarification de la formulation.

La désactivation de la fonction « Limiter le suivi des adresses IP » désactive le relais privé ‌iCloud‌ pour le fournisseur de téléphonie mobile ou le réseau WiFi, comme avant. Aucun changement n’a été apporté à la fonction de relais privé ‌iCloud‌, qui peut être activée séparément pour le trafic cellulaire et WiFi.

Rappels et applications de notes

Les balises peuvent désormais être renommées et supprimées en bloc dans les applications Rappels et Notes.

Sur l’iPad, Apple a ajouté un nouveau paramètre Notes pour accéder à Quick Note avec un glissement depuis le coin inférieur gauche ou inférieur droit de l’écran.

CarPlay

L’application CarPlay Apple Maps gagne en détails dans iOS 15.2, mais uniquement pour les villes où les nouvelles fonctionnalités de cartes sont prises en charge. La carte mise à jour comprend des détails sur les routes comme les voies de virage, les médianes, les pistes cyclables et les passages pour piétons.

Des plans de ville plus détaillés sont disponibles à Londres, Los Angeles, New York et la région de la baie de San Francisco.

Appli des actions

L’application Stocks a été mise à jour pour permettre aux utilisateurs d’afficher la devise d’un téléscripteur et de consulter les informations sur les performances depuis le début de l’année lors de l’affichage des graphiques.

Commandes Siri

iOS 15.2 réintroduit plusieurs commandes ‌Siri‌ qui ont été supprimées dans iOS 15 et qui étaient utilisées par les propriétaires d’iPhone‌ malvoyants et aveugles. Les commandes qui fonctionnent désormais sont celles permettant de vérifier les messages vocaux, de lire la messagerie vocale la plus récente, de vérifier l’historique des appels et de fournir des informations sur les appels récents.

Corrections de bugs

La mise à jour inclut plusieurs correctifs de bogues pour des problèmes avec ‌Siri‌, ProRaw, HomeKit et ‌CarPlay‌, avec une liste de correctifs ci-dessous.

‌Siri‌ peut ne pas répondre lorsque VoiceOver est en cours d’exécution et ‌iPhone‌ est verrouillé Les photos ProRAW peuvent apparaître surexposées lors de l’affichage dans des applications de retouche photo tierces. Les scènes ‌HomeKit‌ qui incluent une porte de garage peuvent ne pas fonctionner à partir de ‌CarPlay‌ lorsque votre ‌iPhone‌ est verrouillé ‌CarPlay‌ peut ne pas mettre à jour les informations En lecture pour certaines applications Les applications de streaming vidéo peuvent ne pas charger le contenu sur les modèles ‌iPhone 13‌ Les événements du calendrier peuvent apparaître le mauvais jour pour les utilisateurs de Microsoft Exchange

