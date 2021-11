Fonctionnalités du Black Friday à essayer

Les achats des Fêtes sont stressants, mais Google souhaite atténuer une partie de ce stress avec une sélection de nouveaux outils utiles. Amanda Leicht Moore, directrice de produit pour Google Maps, a publié mardi un article de blog annonçant plusieurs fonctionnalités à venir. La nouvelle mise à jour de Google Maps sera extrêmement utile le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Si vous prévoyez de parcourir la ville pour acheter des cadeaux, manger un morceau ou rencontrer votre famille et vos amis, Google Maps est là pour vous aider.

Google Maps facilite les achats des Fêtes

Peu importe où vous habitez aux États-Unis, il y a probablement des parties de votre ville ou de votre ville qui semblent toujours être occupées. Il y a également une forte probabilité que vous vous dirigez vers ou à travers ces zones dans les semaines à venir. Décider quand risquer un voyage dans ces endroits peut être un défi, mais avec sa nouvelle fonctionnalité Area Busyness, Google Maps devrait aider à alléger une partie de la pression de cette décision.

Google Maps vous montrera à quel point une zone est occupée. Source de l’image : Google

Pendant des années, Google Maps a fourni des données utiles sur la fréquentation d’un lieu. Désormais, Google Maps combine toutes les tendances d’occupation en direct qu’il collecte pour une nouvelle fonctionnalité appelée Area Busyness. À l’avenir, vous pourrez voir à quel point n’importe quelle zone autour de vous est occupée à tout moment de la journée. Vous pouvez également appuyer sur un quartier pour voir à quel point il est occupé, comme vous le feriez pour un restaurant ou une entreprise. Ensuite, vous pouvez prendre une décision éclairée quant à savoir si vous souhaitez visiter cette région ou non.

Savoir à quel point un endroit est occupé peut être utile, mais que se passe-t-il si vous ne savez pas où aller une fois sur place ? Google a également une solution à ce problème. Google Maps étend son onglet Annuaire sur Android et iOS pour chaque aéroport, centre commercial et gare de transit du monde entier. Vous pouvez désormais voir rapidement des informations détaillées sur l’emplacement que vous visitez avant votre arrivée. Vous pouvez voir quels magasins se trouvent dans le centre commercial, où se trouvent les parkings et les salons de l’aéroport, et plus encore.

Faire l’épicerie et trouver des restaurants

La partie la plus stressante de toute fête est peut-être de préparer un gros repas pour les amis et la famille. Bien sûr, cuisiner signifie faire l’épicerie, et la dernière chose que l’on veut faire est de passer des heures à fouiller les allées pour trouver des ingrédients. C’est pourquoi Google Maps permet aux utilisateurs de suivre leurs ramassages.

Google Maps facilite le ramassage des courses. Source de l’image : Google

Google s’est associé aux supermarchés Fred Meyer cet été pour simplifier les ramassages d’épicerie. Les acheteurs peuvent ajouter leurs retraits à Maps, qui leur enverra ensuite une notification lorsqu’il est temps de sortir et informera le magasin lorsque le client est en route. L’application met également à jour en permanence l’ETA du client afin que le magasin sache exactement quand préparer sa commande.

Désormais, Google a étendu cette fonctionnalité à plus de 2 000 magasins dans plus de 30 États à travers le pays. Le ramassage est disponible dans encore plus de magasins Kroger Family, y compris Kroger, Fry’s, Ralphs et Marianos. Si vous cherchez à gagner du temps dans l’un de ces magasins, essayez la fonctionnalité.

Enfin, si vous préférez sortir manger en famille, Google a également un nouvel outil pour vous. Google Maps affichera désormais les fourchettes de prix des restaurants aux États-Unis en fonction des commentaires des utilisateurs. Vous saurez maintenant combien vous attendre à payer avant de réserver la réservation. Google permet également aux utilisateurs de Maps de fournir plus facilement des avis détaillés et d’informer les autres si un restaurant dispose ou non de sièges à l’extérieur, de ramassage en bordure de rue, de livraison ou de toute autre fonctionnalité utile.

De nouvelles fonctionnalités sont déployées en ce moment

Cette saison des fêtes sera certainement l’une des plus stressantes de l’histoire récente, maintenant que de nombreuses personnes voyagent plus à l’aise. Google Maps veut s’assurer que, que vous fassiez du shopping ou que vous dîniez au restaurant, vos vacances consistent à passer du temps avec vos proches plutôt qu’à combattre les foules.