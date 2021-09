Fonctionnalités et applications que vous perdrez automatiquement lors de la mise à niveau vers Windows 11 | La technologie

Avec l’arrivée de Windows 11 le 5 octobre, nous devrons dire adieu à certaines des fonctionnalités et applications les plus utilisées de Windows 10, c’est la liste que vous devez mentaliser.

À mesure que la date se rapproche, nous apprenons à connaître de nouveaux détails. Et n’oublions pas qu’il reste moins d’un mois avant que le nouveau système d’exploitation Windows n’apparaisse.

Comme vous le savez, nous ne recevrons pas tous l’OS le premier jour et il ne sera pas obligatoire de l’installer, mais pour ceux qui vont faire le grand saut dans quatre semaines, Ici, nous expliquons quelles fonctionnalités et applications vous pouvez manquer.

Et nous sommes confrontés au plus grand changement entre les systèmes d’exploitation réalisés par Windows, et cela implique de sacrifier certaines choses, même si elles étaient utiles. Passons-les en revue :

Au revoir, Cortana: Cortana, l’assistant virtuel de Microsoft, ne sera plus là au démarrage de Windows ou épinglé à la barre des tâches. Au revoir Internet Explorer: Touchez accepter que Microsoft Edge soit le remplaçant choisi. Ce fut un plaisir, outil de détourage : Il sera toujours disponible, mais l’ancien design et les fonctionnalités de la version Windows 10 ont été remplacés par ceux de l’application anciennement connue sous le nom de Snip & Sketch. Bonjour nouveau menu démarrer : Comme vous le savez bien, c’est le grand changement visuel qui viendra à nous dès que nous installerons W11. Le mode tablette est supprimé : Le mode tablette qui aidait les utilisateurs à faire passer l’expérience de leur appareil du mode tablette au mode bureau et vice versa a été supprimé. Modification de la fonctionnalité de la barre des tâches: La barre des tâches change sa conception et ses fonctionnalités, éliminant certaines options précédemment présentes telles que l’affichage des contacts. La chronologie a été supprimée : Windows 10 offre une vue des tâches des activités de l’utilisateur pour montrer chronologiquement ce sur quoi il a travaillé. Cela disparaît. L’application Google Wallet sera supprimée : L’application de Windows 10 permet aux utilisateurs de conserver toutes leurs cartes et leurs laissez-passer au même endroit. C’est similaire à l’application Passbook d’Apple sur iOS, mais maintenant elle sort.

Comme vous pouvez le voir, Windows 11 sera un système d’exploitation très perturbateur, dans lequel bien qu’il y aura des ajouts qui le rendront intéressant pour de nombreux utilisateurs, beaucoup d’autres ne verront pas ces changements d’un bon œil.

Rappelez-vous que Windows 11 est l’offre de Microsoft pour faire face à un changement de tendance cela a commencé à s’accélérer maintenant et cela, pour de nombreux clients, ne représente aucun avantage, mais bien le contraire. Il faut attendre, il ne reste que quatre semaines pour le voir parmi nous.