Fonctionnalités haut de gamme sur les téléphones OnePlus uniquement

Les écouteurs de première partie sont la chose maintenant. Apple a changé le monde des écouteurs avec les AirPod, tandis que Google fabrique des écouteurs de première partie comme les Pixel Buds depuis quelques années maintenant. Les OnePlus Buds de l’année dernière offrent une solide expérience globale aux utilisateurs de OnePlus. Maintenant, la société est de retour avec une approche haut de gamme : le OnePlus Buds Pro.

Bien sûr, il est facile de voir les parallèles entre les approches OnePlus et Apple. Commencez par le modèle le moins cher, puis sortez un modèle dit « Pro » un an plus tard. Mais les OnePlus Buds Pro sont également beaucoup moins chers que les AirPods Pro, à 150 $. Avec des fonctionnalités telles que la suppression du bruit, la recharge sans fil, etc., cela pourrait en faire une excellente affaire.

Les OnePlus Buds fonctionnent-ils réellement ? Je les utilise depuis quelques semaines pour le savoir.

Conception OnePlus Buds Pro

Les OnePlus Buds Pro ne tirent pas seulement leur nom d’Apple – leur conception globale est également assez similaire à celle des AirPods Pro. Ils ont un design incliné, avec des bourgeons bulbeux et une tige relativement courte qui dépasse du bas. Aimer ou détester le look, c’est la tendance en ce moment.

Les écouteurs sont disponibles en deux couleurs : noir mat et blanc brillant. Nous examinons le modèle Matte Black, et il a l’air bien. Les deux schémas de couleurs offrent une tige d’aspect métallique et un petit trou sur le visage pour la suppression du bruit. Cette tige tire également des fonctionnalités des AirPods Pro – des commandes de compression. C’est une arnaque flagrante d’Apple, mais j’aime vraiment contrôler les écouteurs comme ça, alors j’étais heureux de voir la fonctionnalité ici.

OnePlus Buds Pro sur une table Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le casque s’insère magnétiquement dans l’étui, très facilement. L’étui de chargement est relativement petit et peut être rangé dans une poche, ce qui est toujours utile. Il est un peu plus grand que l’étui AirPods Pro, mais devrait toujours se glisser facilement dans une poche ou un sac. Contrairement à d’autres vrais écouteurs sans fil, le visage de l’étui s’ouvre plutôt que son sommet. Au dos du boîtier se trouve un port de charge USB-C.

Dans la boîte, outre les écouteurs et l’étui de charge, vous trouverez un câble de charge et trois tailles d’embouts d’oreille différentes. C’est une sélection d’accessoires assez basique, mais vous ne devriez pas avoir besoin de beaucoup plus.

Fonctionnalités et batterie du OnePlus Buds Pro

L’avantage de fabriquer des écouteurs qui se connectent à vos propres téléphones est que vous pouvez y intégrer des fonctionnalités supplémentaires. Ces écouteurs ne font pas exception.

Cette expérience commence par l’appariement. Une fois que vous ouvrez le couvercle du casque, vous verrez une carte apparaître sur votre téléphone OnePlus vous indiquant que vous pouvez les coupler avec votre appareil. Appuyez simplement sur le bouton de jumelage et ils se connecteront. Facile.

OnePlus Buds Pro dans leur étui Source de l’image : Christian de Looper pour .

Une fois les écouteurs jumelés avec votre téléphone, lorsque vous les retirez de l’étui, vous verrez une autre carte apparaître vous indiquant le niveau de la batterie de vos écouteurs et de l’étui de charge. Ensuite, vous pouvez vous diriger vers les paramètres et modifier d’autres paramètres. Vous serez en mesure de sélectionner l’utilisation que vous ferez du casque. Et, vous pouvez modifier ce que font réellement les commandes des différents bourgeons. Cela peut inclure le contrôle de la lecture, le contrôle de l’assistant numérique, etc.

Il existe un certain nombre de fonctionnalités qui ont un impact sur votre expérience d’écoute globale. Dans les paramètres, vous pouvez choisir si vous souhaitez activer la suppression du bruit ou le mode transparence, et si vous souhaitez la suppression du bruit, vous avez le choix entre trois modes. Et, vous pouvez effectuer une sorte de test des écouteurs qui ajuste l’égaliseur en fonction de votre audition.

C’est une solide sélection de fonctionnalités. Les fonctionnalités sont relativement faciles d’accès via le menu Bluetooth de l’application Paramètres, et elles sont assez détaillées. Le seul bémol ? Que vous ne pouvez pas accéder à ces fonctionnalités sur un téléphone autre que OnePlus. Le concept de verrouillage de l’écosystème est bel et bien vivant dans le monde des écouteurs, en particulier en ce qui concerne ces véritables écouteurs sans fil.

Confort OnePlus Buds Pro

Les OnePlus Buds Pro ont une conception globale similaire à celle des AirPods Pro, mais ils ne sont pas aussi confortables. Cela dit, ils sont toujours très confortables pour les écouteurs de type bourgeon et excellents pour rester dans vos oreilles.

Bourgeons OnePlus Buds Pro Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les écouteurs sont livrés avec trois tailles d’embouts auriculaires différentes. Je recommande d’expérimenter avec les différentes tailles, mais la taille moyenne s’adapte mieux à mes oreilles.

Après quelques heures d’écoute, j’ai trouvé que les écouteurs étaient encore relativement confortables. La plupart devraient pouvoir écouter pendant des heures sans aucun problème de confort. Et, ils sont bons pour rester dans vos oreilles. Ces écouteurs ne sont pas nécessairement conçus pour une utilisation sportive, et vous ne devriez probablement pas les acheter pour cela. Mais vous pourrez facilement vous promener dans la maison et les emmener dans vos déplacements sans vous soucier de perdre un bourgeon dans les égouts.

Qualité sonore OnePlus Buds Pro

Bien sûr, la chose la plus importante à considérer dans cette gamme de prix est la qualité audio – et les OnePlus Buds Pro sonnent bien. Ces écouteurs offrent une réponse des basses solide, avec suffisamment de détails dans le haut de gamme pour la plupart.

L’une des choses que j’ai aimées avec ces têtes, c’est qu’elles sonnent un peu plus naturellement que d’autres. Il y a certainement une légère amplification des basses, qui peut aider les grosses caisses et les guitares basses à percer un peu plus un mix. Mais ce n’est certainement pas exagéré et sert l’expérience dans son ensemble.

Les médiums sont légèrement cachés, mais encore une fois, pas trop. Les voix et les guitares peuvent toujours briller en cas de besoin, et sans sonner strident. Les aigus ne sont pas mauvais non plus – il y a une clarté et des détails décents, et bien que ces écouteurs ne soient pas pour les audiophiles, la plupart des autres conviendront parfaitement à ce qui est proposé. Un peu plus d’extension haut de gamme aurait été bien cependant. C’est-à-dire qu’un peu plus de réponse dans certaines des hautes fréquences les plus élevées aurait aidé les cymbales et autres percussions à briller un peu plus.

La technologie de suppression du bruit sur les écouteurs est au mieux correcte. Il peut couper un peu de bruit extérieur, mais même en mode Extrême, il ne fait pas grand-chose. La suppression du bruit sur les AirPods Pro est un peu meilleure. Bien sûr, aucune de ces deux options ne se rapproche d’une paire d’écouteurs supra-auriculaires à réduction de bruit, comme les écouteurs Sony WH-1000XM4 ou AirPods Max.

Conclusion

Les OnePlus Buds Pro ne sont pas tout à fait les meilleurs véritables écouteurs sans fil, mais dans leur gamme de prix, ils s’en rapprochent assez. Ils offrent un ajustement solide, une bonne qualité audio et une bonne autonomie de la batterie. Et, si vous avez un téléphone OnePlus, c’est certainement la meilleure option pour ceux qui ne veulent pas dépenser les 280 $ pour une paire d’écouteurs Sony WF-1000XM4.

La compétition

Dans cette gamme de prix, la concurrence n’est pas aussi féroce que dans le haut de gamme. Si vous n’utilisez pas de téléphone OnePlus, cependant, il vaut la peine de considérer les écouteurs Jabra Elite Active 75t, qui sont normalement disponibles pour environ 150 $. Si vous êtes prêt à dépenser plus d’argent, les écouteurs Sony WF-1000XM4 sont toujours le premier choix, et si vous êtes un utilisateur Apple, alors cela vaut la peine d’opter pour les AirPods Pro.

Dois-je acheter les OnePlus Buds Pro ?

Oui, mais seulement si vous êtes un utilisateur OnePlus et que vous disposez d’un budget d’environ 150 $.