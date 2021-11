Fonctionnalités les plus utiles publiées dans l’année

WhatsApp : les fonctions les plus utiles qu’il a lancées au cours de l’année | Pixabay

Aujourd’hui, nous vous ferons savoir ce que outils plus utile que l’application WhatsApp lancée jusqu’à présent en 2021 et cette année a sans aucun doute été une année de grands changements et bien sûr d’améliorations pour l’application de messagerie.

C’est pour cette raison que nous vous présenterons la liste des plus important que WhatsApp a officialisé ce 2021, à la fois pour la version mobile ainsi que pour le bureau et le Web.

C’est vrai, comme vous pouvez le voir, au cours de l’année 2021, WhatsApp a lancé un grand nombre de fonctions dont la plupart ne sont pas encore au courant.

La vérité est qu’ils sont extrêmement utiles non seulement parce qu’ils offrent une meilleure expérience, mais aussi parce qu’ils offrent à l’utilisateur une plus grande confidentialité et sécurité lors de l’envoi de tout message, photo, vidéo ou document Word, Excel, PDF, etc.

Pour cette raison, nous allons lister les meilleurs outils que l’application verte a récemment ajouté à sa plateforme.

Il convient de noter que nous ne mentionnerons que les nouvelles fonctions officielles que l’application de messagerie instantanée susmentionnée a lancée dans sa version stable Desktop et Web, cela signifie que les outils en développement disponibles dans WhatsApp Beta ne seront pas répertoriés.

APERÇU DES LIENS

Tous les liens qui vous sont envoyés par WhatsApp ne sont pas des sites sûrs, car les chaînes de messages se révèlent souvent être une tentative des cybercriminels de propager un virus appelé malware, qui met en danger toutes vos données personnelles et informations bancaires.

Pour éviter cela, l’application Zuckerberg a ajouté l’aperçu du lien, cela signifie qu’à chaque fois que vous envoyez ou recevez un lien, vous saurez automatiquement ou aurez une idée de l’endroit où vous entrerez si vous appuyez dessus.

VOIR LES PHOTOS ET VIDÉOS UNE SEULE FOIS

C’est un outil qui est arrivé en juillet dernier et consiste en ce que les utilisateurs peuvent envoyer des photos et des vidéos qui, lorsqu’ils auront fini de les visionner, ce fichier disparaîtra instantanément sans possibilité de le revoir.

OUTILS DE CONCEPTION DE PHOTOS DANS WHATSAPP DESKTOP ET WEB

La célèbre application WhatsApp a annoncé il y a quelques jours et officiellement, l’arrivée d’outils d’édition de base pour sa version de bureau, cela signifie que maintenant à partir d’un ordinateur ou d’un ordinateur portable, vous pouvez couper des images, les faire pivoter, ajouter du texte, des autocollants et des émoticônes, quelque chose que si avant de devoir le faire en discutant sur un ordinateur, vous deviez recourir à votre appareil mobile Android ou iOS d’Apple.

MESSAGES TEMPORAIRES

Afin d’offrir une plus grande confidentialité et un meilleur stockage, WhatsApp a inclus l’outil Messages temporaires sur sa plate-forme

Celles-ci consistent à faire disparaître toute la conversation que vous avez eue depuis que vous avez activé cette option, dans un délai estimé de 24 heures, 7 jours ou 90 jours maximum.

Par exemple : si vous activez la fonction aujourd’hui à 14h00 et discutez avec n’importe qui pendant plusieurs heures, demain à la même heure tous les messages envoyés seront supprimés, y compris les photos et les vidéos.