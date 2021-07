Fonctions inconnues très utiles pour votre mobile Android que vous n’utilisez probablement pas | La technologie

in

Le système d’exploitation Android il a plus de 10 ans. Et bien que d’anciennes fonctions soient perdues, d’autres s’accumulent, et dans de nombreux cas elles sont cachées dans des recoins cachés et peu fréquentées.

Lorsque nous utilisons un mobile depuis longtemps, nous avons tendance à automatiser les fonctions de routine que nous utilisons le plus, et nous oublions le reste. En fait, La plupart des gens ne profitent que des 20 ou 30 % du potentiel de leur mobile.

Jetons un coup d’oeil à certains Fonctions inconnues d’Android, ce qui peut être très utile.

Si vous êtes un utilisateur expert, vous en connaissez probablement la plupart. Mais peut-être que certains vous surprendront.

Si vous n’utilisez que ce dont vous avez besoin, beaucoup d’entre eux vous surprendront, car ils sont très utiles et faciles à mettre en pratique.

Astuces secrètes Android

Ajouter des sous-titres aux vidéos

Si vous avez un mobile Pixel, Samsung ou OnePlus acheté au cours de la dernière année, il est fort probable qu’il inclue la fonction Légende en direct.

Cette fonctionnalité vous permet ajouter des sous-titres à n’importe quelle vidéo que vous regardez, même si elle ne les a pas. Celui que vous avez enregistré, celui d’une plateforme, celui de WhatsApp… la même chose, cette fonction écoute l’audio de la vidéo avant de la montrer et la transcrit en texte.

Le smartphone 5G le moins cher de realme avec un écran de 6,5 pouces à 90 Hz, un processeur octa core et jusqu’à 128 Go de stockage.

Très utile si vous ne comprenez pas ce qu’ils disent, ou si vous voulez regarder la vidéo la nuit, sans casque.

Pour le trouver, allez dans Paramètres et voyez si Live Caption apparaît, il vous suffit ensuite de l’activer et cela fonctionne automatiquement.

Lire les messages WhatsApp sans laisser la marque bleue

Lorsque nous lisons un message WhatsApp, la personne qui l’a envoyé voit une marque bleue à droite, indiquant que nous l’avons lu. C’est un problème si nous ne voulons pas répondre immédiatement, ou si nous ne voulons pas qu’on sache que nous l’avons lu.

Il y a une astuce pour lire les messages sans envoyer la marque de lecture bleue. Il consiste à utiliser le widget WhatsApp.

Laissez votre doigt dans un espace vide sur l’écran, afin que l’icône Widgets apparaisse. Touchez-le et vous verrez tous les widgets disponibles de toutes les applications que vous avez installées.

Sélectionnez les messages WhatsApp et placez-les sur l’écran d’accueil ou dans un autre écran secondaire. Ici, vous pouvez lire calmement les messages non lus, sans que la marque bleue n’apparaisse.

Quelques lunettes de lecture, à la caméra

La presbytie apparaît dès l’âge de 40 ans et touche la plupart des gens, rendant difficile la lecture des textes lorsqu’ils sont près des yeux.

Il y a des moments où vous devez lire une étiquette de produit ou un petit manuel d’instructions, mais vos lunettes ne sont pas à proximité.

Il y a des mobiles qui ont un effet de zoom sur la caméra ça permet de lire les petits caractères, mais le zoom dans les mobiles bon marché brouille l’image, et ça ne marche pas.

Nous vous disons quels sont les modèles Apple que l’on peut trouver sur le marché et si cela vaut la peine d’acheter un de ces appareils par rapport à l’iPhone 12.

Une astuce est utilisez la loupe du téléphone portable à l’intérieur de l’appareil photo. Nous allons dans Paramètres, Accessibilité et recherchons le Loupe. Dans certains mobiles, il est appelé Agrandir. Nous sélectionnons l’option Développer avec le bouton.

Nous verrons une nouvelle icône en forme de personne dans le coin inférieur droit de l’écran (voir photo du haut). Lorsque nous voulons lire un petit texte, nous ouvrons la caméra mobile et pointons sur le texte. On touche sur l’icône, puis sur l’écran, et un effet Loupe se produira qui nous permettra de le lire.

La loupe est utilisée pour agrandir n’importe quoi dans les applications, pas seulement l’appareil photo.

Retarder les notifications

Parfois, vous recevez une notification, mais vous êtes occupé et ne pouvez pas vous en occuper. Mais vous ne voulez pas non plus le perdre.

Si vous faites glisser la notification sur le côté ou laissez votre doigt pendant quelques secondes, une icône d’horloge apparaîtra ou la commande Répéter. Appuyez pour retarder la notification de 15 minutes, 30 minutes ou 2 heures. Passé ce délai, il réapparaîtra.

Applications multi-fenêtres

Depuis quelques années, Android permet d’utiliser plusieurs applications en même temps, en mode multi-écrans. Pouvons laisser une application fixe dans une moitié de l’écran, et en ouvrir d’autres dans le reste.

Si vous pointez sur le carré qui montre les applications que vous avez ouvertes en bas de l’écran, vous verrez qu’en haut, au-dessus des applications, l’option Multi-fenêtre apparaît. Lorsque vous cliquez, il pointe vers vous. Maintenez l’application enfoncée et faites-la glisser ici.

Cela sera très utile pour travailler, copier du texte ou garder un œil sur une application tout en travaillant avec une autre.

Où suis-je garé ?

Il existe des applications comme Waze, qui enregistrent automatiquement où vous laissez la voiture.

Si vous ne l’utilisez pas, vous pouvez vous tourner vers le Assistant Google. Ouvrez l’assistant et dites : “Je me suis garé ici.” Google s’en souviendra. Si vous vous perdez, vous n’avez qu’à demander : « Où suis-je garé ? et il vous ramènera à votre voiture à l’aide de Google Maps.

QR code sans application

Il existe des milliers d’applications qui vous permettent de lire les codes QR. Mais beaucoup d’entre eux ont une origine suspecte (ils veulent espionner avec notre caméra), ou montrent de la publicité.

De nombreux mobiles modernes intègrent déjà lire les codes QR dans l’application appareil photo. Si le vôtre ne l’a pas, vous pouvez utiliser Objectif Google, l’appli Google qui reconnaît les textes dans les images et dispose d’un lecteur QR intégré.

Recherchez Google Lens sur votre mobile ou installez-le à partir de Google Play, et avec lui, vous pouvez lire les codes QR.

Elle est plus fiable que les centaines d’applications de ce type, d’origine inconnue.

Serrure intelligente

Android inclut une fonction de Serrure intelligente que beaucoup de gens ne savent pas, ou ne savent pas à quoi il sert.

Est utilisé pour garder le mobile déverrouillé, c’est-à-dire que vous n’avez pas besoin d’entrer la clé ou de scanner votre empreinte digitale ou votre visage pour l’utiliser.

C’est utile si vous êtes chez vous et que vous savez que personne ne va bavarder sur votre mobile, ou que vous cuisinez et que vous ne voulez pas tacher le lecteur d’empreintes digitales ou l’écran. Aussi pour un mobile de travail que tout le bureau utilise.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

Afin de activer la serrure intelligente Entrez Paramètres, Sécurité et Sécurité de l’appareil. Vous verrez l’option Smart Lock. Il vous proposera différentes options de déverrouillage automatique : pendant que vous le portez, à un endroit que vous spécifiez, ou lorsqu’il se trouve à proximité d’un autre appareil.

Partagez le WiFi avec un code QR

Sur Android 11, c’est possible partager le mot de passe WiFi avec un code QR, vous n’avez donc pas besoin de le chercher ou de taper des nombres. Vous scannez le code QR avec l’appareil photo d’un autre appareil et il se connecte automatiquement au WiFi.

C’est utile, par exemple, si vous avez un visiteur et qu’il vous demande d’utiliser votre connexion WiFi. Ou pour configurer rapidement des appareils.

C’est facile a utiliser. Vous faites glisser la partie supérieure de l’écran pour accéder aux paramètres rapides et appuyez sur la connexion WiFi pour accéder à la liste des signaux WiFi détectés.

Laissez votre doigt pendant quelques secondes sur la connexion WiFi que vous souhaitez partager, et l’option apparaîtra Partager, qui affichera le code QR.

Codes secrets

Tu savais que Android a des codes secrets qui activent des fonctions cachées, ou affichent-ils des informations qui n’apparaissent nulle part ailleurs ?

Selon la version d’Android que vous possédez, plus ou moins de codes fonctionneront, mais ils valent la peine d’être essayés.

Vous n’avez qu’à ouvrir l’application Téléphone, et composez ces codes sur le clavier comme si vous appeliez un numéro de portable. Faites-le sans crainte, car l’appel ne coûte pas d’argent.

* # * # 273282 * 255 * 663282 * # * # * Sauvegarde des fichiers personnels * # * # 4636 # * # * Affiche des informations mobiles, des statistiques d’utilisation et de batterie *#06# Afficher le code IMEI du mobile, dont vous avez besoin si vous le perdez * # * # 7780 # * # * Active les paramètres d’usine, mais n’efface pas les données * # * # 34971539 # * # * Informations sur l’appareil photo * # * # 232339 # * # * Fait un test de vitesse à la connexion WiFi * # * # 2664 # * # * Tester l’écran tactile * # * # 0289 # * # * Test audio

Vous en avez d’autres sur cette carte :

Nous vous disons quels sont les codes secrets de votre mobile Android que vous devez connaître pour profiter de l’appareil. C’est une série de codes, ou astuces, qui vous permettent d’accéder à des menus cachés sur votre mobile avec une simple chaîne de chiffres et de symboles.

Raccourcis d’application

Cette astuce est si simple et évidente, qu’il est très fréquent que l’on oublie qu’elle existe.

Si vous maintenez votre doigt pendant une seconde ou deux sur une icône d’application, des raccourcis apparaîtront.

Par exemple, avec WhatsApp les chats de vos derniers contacts apparaissent, dans Google Maps l’accès à l’emplacement de votre domicile ou de votre travail, etc. Essayez-le avec vos applications préférées, car cela vous fera gagner du temps.

Bloquer les applications

Parfois, un ami vous demande d’utiliser une application sur votre mobile parce qu’il n’a pas la sienne à portée de main, ou de jouer à un jeu, ou de consulter quelque chose sur Internet, mais vous ne voulez pas qu’il fouine sur votre mobile ou accède à des informations personnelles.

Ou vous voulez laisser un jeu à votre fils.

Il existe des options telles que le mode Invité, mais vous pouvez également utiliser l’option pour Correction d’écran. Cela permet de définir l’application de votre choix sur l’écran et personne ne peut en ouvrir une autre tant que vous n’avez pas appuyé sur une combinaison d’icônes et déverrouillé le mobile.

Casque Bluetooth totalement sans fil de Samsung compatible avec les mobiles Galaxy, Android ou iOS. Ils disposent d’une batterie de 5 heures qui passe à 22 heures avec son boîtier de recharge sans fil, 2 haut-parleurs et 3 microphones pour chaque écouteur pour passer de meilleurs appels.

Pour l’activer, allez dans Paramètres, Sécurité et recherchez Épingler l’écran ou similaire. Activez-le et cochez également l’option Demander un code PIN pour le désactiver.

Ouvrez l’application que vous souhaitez emprunter, appuyez sur le bouton Carré en bas du mobile pour accéder aux applications en cours d’utilisation, et vous verrez que dans le coin des applications, il y a une épingle. Touchez-le et l’application sera fixée à l’écran. Aucun autre ne peut être utilisé.

Pour le déverrouiller, vous devez généralement toucher les icônes triangle et carré en même temps, et entrer le code PIN ou l’empreinte digitale.

Partager avec un proche

Pour quelques versions d’Android, il est possible envoyer des photos, des vidéos et d’autres contenus vers un mobile à proximité sans avoir à utiliser de mots de passe, codes QR et autres histoires. ça s’appelle une fonction Proche.

Sélectionnez ce que vous souhaitez envoyer à un autre appareil, appuyez sur Partager dans le menu de l’application que vous utilisez et recherchez l’icône Partager avec à proximité. En appuyant dessus, vous l’enverrez au mobile à proximité que vous sélectionnez.

Pour cela, l’autre mobile doit avoir la fonction Proximité activée. Selon les types de connexion des deux appareils, il sera partagé par NFC, Bluetooth ou WiFi.

Nous avons vu 13 fonctions inconnues pour votre mobile Android très utiles que vous n’utilisez sûrement pas.