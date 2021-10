Fond d’écran mercredi: fonds d’écran Android 2021-10-13

C. Scott Brown / Autorité Android

Bienvenue sur Wallpaper mercredi! Dans ce tour d’horizon hebdomadaire, nous vous proposerons une poignée de fonds d’écran Android que vous pouvez télécharger et utiliser sur votre téléphone, votre tablette ou même votre ordinateur portable/PC. Les images proviendront de personnes ici à Android Authority ainsi que de nos lecteurs. Tous sont libres d’utilisation et sont livrés sans filigrane. Les formats de fichiers sont JPG et PNG, et nous fournirons des images en mode paysage et portrait, elles seront donc optimisées pour différents écrans.

Pour les murs les plus récents ainsi que tous ceux des semaines précédentes, consultez ce lien Drive. Souhaitez-vous soumettre le vôtre? Dirigez-vous vers le bas de cet article.

Fond d’écran Mercredi : 13 octobre 2021

Nous savons que tout le monde est enthousiasmé par le grand lancement de Google Pixel 6 la semaine prochaine, mais aujourd’hui, tout tourne autour des fonds d’écran.

Nous avons trois images impressionnantes de nos lecteurs qui auraient fière allure sur votre téléphone, tablette ou PC. Comme d’habitude, nous avons également quelques images de l’équipe Android Authority.

Tout d’abord, nous avons un beau dessin numérique d’un cheval du lecteur Ayush Dash. N’oubliez pas de consulter l’Instagram d’Ayush pour d’autres pièces étonnantes. Nous avons également une magnifique cascade à Munnar depuis Prapti Biswas. Enfin, nous avons une création numérique abstraite de Maciej Szymczak. Ils ont dit qu’ils l’avaient créé spécifiquement pour cacher la caméra perforée dans le Google Pixel 5 !

De l’équipe Android Authority, nous avons une photo monochrome de Singapour de Dhruv Bhutani qui serait parfaite pour une mise en page minimale de l’écran d’accueil. Nous avons également une magnifique photo d’un pont forestier vert qui semble tout droit sorti du Seigneur des anneaux de Jonathan Feist. Enfin, nous avons une photo de montagne à couper le souffle avec l’aimable autorisation de Kaitlyn Cimino.

Assurez-vous de télécharger ces photos en haute résolution à partir de ce lien Drive !

Comment soumettre vos propres fonds d’écran Android

Nous sommes très heureux de voir vos propres contributions à notre projet Wallpaper mercredis. Avant de soumettre, voici les règles :

Vos soumissions doivent être votre propre création. Cela signifie des photos que vous avez prises, de l’art numérique que vous avez créé, etc. Veuillez ne pas soumettre le travail d’autres personnes. C’est juste pas cool. Vous devez accepter de laisser Android Authority partager vos fonds d’écran Android gratuitement avec quiconque le souhaite. Nous n’accepterons pas les images filigranées. Vous obtiendrez cependant un crédit et un lien dans l’article lui-même. Nous pouvons créer un lien vers votre site Web, votre Twitter, votre Instagram, etc.

Prêt à soumettre? Envoyez-nous un email en cliquant ici. Vous devrez inclure la version la plus haute résolution de l’image que vous pouvez fournir, votre nom et une brève description de ce qu’est l’image. Si vous souhaitez que nous créions un lien vers une page que vous possédez dans votre crédit, veuillez le fournir également, mais c’est facultatif.