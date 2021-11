Fond d’écran Safari personnalisé pour iPhone : comment cela fonctionne dans iOS 15

L’un des changements notables avec iOS 15 est un Safari totalement repensé. Le tout nouveau navigateur vise à le rendre plus facile à utiliser d’une seule main et offre plus de personnalisation. Suivez la procédure pour définir un arrière-plan Safari iPhone personnalisé dans iOS 15.

Il y a pas mal de changements avec Safari sur iPhone dans iOS 15. Pour un aperçu approfondi de tous les changements, consultez notre guide ainsi que toutes les meilleures nouvelles extensions pour Safari :

En ce qui concerne la définition d’un arrière-plan Safari personnalisé pour iPhone, c’est un changement rapide et facile et vous pouvez utiliser n’importe laquelle de vos propres images ou les nouveaux fonds d’écran d’arrière-plan inclus d’Apple.

Comment définir un arrière-plan Safari iPhone personnalisé dans iOS 15

Ouvrez une page Safari vide (appuyez sur les deux icônes carrées > appuyez sur l’icône + dans le coin inférieur) Balayez tout en bas et appuyez sur Éditer

Appuyez sur le bouton à côté de Image de fond

Appuyez sur le + pour utiliser votre propre image ou choisissez l’un des fonds d’écran inclus

Voici à quoi ressemble le processus :

Vous pouvez également réorganiser les sections de la page de démarrage ou les activer/désactiver pour personnaliser davantage votre configuration.

En savoir plus sur Safari dans iOS 15

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des nouveaux onglets et groupes d’onglets et sur tout ce qui est nouveau dans Safari d’iOS 15, consultez notre procédure pas à pas dans la vidéo et publiez ci-dessous :

