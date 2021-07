“Fondamentalement, Bitcoin devrait baisser beaucoup plus”, crie Nouriel Roubini après la chute de BTC sous les 30 000 $ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Cela a été une dure 24 heures pour les investisseurs en bitcoins. Après avoir échangé latéralement pendant quelques semaines, le bitcoin est finalement passé en dessous de la région de support de 30 000 $ pour la première fois en un mois mardi. Le mouvement à la baisse a coûté par inadvertance à la crypto-monnaie phare la majorité des gains qu’elle avait accumulés lors du rallye haussier de 2021.

L’économiste Nouriel Roubini – surnommé Dr. Doom pour avoir prédit avec précision la crise financière de 2008 – s’est adressé à Twitter lundi pour avertir les investisseurs que Bitcoin se dirigeait vers des baisses de prix plus importantes après être tombé en dessous de 30 000 $.

Bitcoin repose sur de la glace mince : Dr. Doom

Bien qu’il ait culminé juste en dessous de 65 000 $ à la mi-avril, le bitcoin est essentiellement revenu à ce qu’il était avant le début de la phase parabolique du marché haussier de cette année. Et Roubini – qui prédit la fin imminente du bitcoin depuis au moins 2015 – n’a pas laissé passer l’occasion de se réjouir qu’avec le prix BTC passant en dessous de 30 000 $, tous les investisseurs de détail qui sont entrés sur le marché après mars 2021 ont subi des pertes.

Il a noté que les facteurs fondamentaux actuels du bitcoin montrent que la crypto-monnaie dormante est sur le point de trébucher encore plus bas.

Pour le sadique du bitcoin, la question principale est maintenant : les « systèmes de pompage et de vidage » de Tether sauveront-ils la crypto-monnaie la mieux classée d’un crash apocalyptique comme ils l’ont fait auparavant ?

Le prix du Bitcoin est maintenant inférieur à 30K. Un niveau critique – ce qui signifie que la majorité des drageons de détail, qui sont entrés sur le marché après mars 2021, sont dans le rouge. Fondamentalement, il devrait aller beaucoup plus bas. Seul problème : les schémas de pompe Tether et de pompage et de vidage vont-ils maintenant le soutenir comme dans les épisodes précédents ? – Nouriel Roubini (@Nouriel) 20 juillet 2021

Plus tôt en janvier, le prix du bitcoin est passé de 34 000 $ à environ 28 700 $ après avoir perdu plus de 16 % de sa valeur en 24 heures. Un rebond rapide s’en est suivi qui a ramené le prix au-dessus de 31 000 $. À l’époque, Roubini décrivait le bitcoin comme une “bulle irrationnelle totale sur un pseudo-actif” sans valeur intrinsèque. Il a ajouté que le rebond a fait surface lorsque “l’impression en monnaie fiduciaire de Tether a repris à pleine échelle et que la manipulation active de BTC a commencé”.

Les perspectives à court terme de Bitcoin semblent risquées

Edward Moya, analyste de marché principal chez Oanda, a observé que les inquiétudes concernant la récente augmentation spectaculaire de la variante Delta des cas de COVID-19 ont déclenché des ventes de panique sur des actifs majeurs, le bitcoin étant “l’actif risqué ultime” pour le moment.

Moya a proposé que le bitcoin puisse chuter vers la zone de 28 900 $ une fois le niveau de support de 30 000 $ dépassé. “Cela pourrait être la ligne dans le sable pour défendre un plongeon plus profond vers les 25 000 $”, a-t-il expliqué.

De plus, le fondateur de la société d’investissement en capital-risque Kenetic Capital, Jehan Chu, a également indiqué lors d’une interview à CNBC que “tous les signaux sont rouges alors que BTC continue d’être alourdi par l’interdiction ultime de la cryptographie de la Chine et l’aggravation des conditions macroéconomiques dues à une augmentation des variantes COVID”.

Avec tous ces indicateurs baissiers, la durée de la tendance actuelle à la baisse du bitcoin est à deviner.