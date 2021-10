Fondateur d’Avalanche (AVAX): L’adoption de Stablecoin marquera le succès de l’industrie de la cryptographie

Quelle est la meilleure chose que l’écosystème de crypto-monnaie pourrait faire pour assurer son succès mondial ? Augmentez la domination des pièces stables.

Quiconque n’est pas d’accord est libre de débattre avec Emin Gün Sirer, PDG d’Ava Labs, la société à l’origine du succès du protocole Avalanche, qui a expliqué à Business Insider que la stabilité doit régner dans le monde des monnaies décentralisées si elles veulent être attrayantes pour le grand public. .

Les Stablecoins seront la prochaine grande chose

S’adressant à Business Insider, Emin Gün Sirer a assuré que le véritable succès des crypto-monnaies en tant que phénomène social viendra lorsqu’une pièce stable à ancrage fiduciaire deviendra la pièce n ° 1 en termes de capitalisation boursière.

«Nous ne sommes pas près d’avoir terminé tant que la pièce numéro un n’est pas une pièce stable. C’est mon indicateur de succès réel.

À l’heure actuelle, Tether (USDT) est le stablecoin le plus important du monde de la cryptographie. Sa capitalisation boursière est d’environ 69 600 millions de dollars, pour se classer au cinquième rang de la liste des crypto-monnaies les plus précieuses.

USD Coin, un stablecoin maintenu par Circle et Coinbase, avec une capitalisation boursière de 32600 millions de dollars, mais avec une relation plus amicale avec les régulateurs américains.

Emin Gün Sirer s’attend à ce que l’utilisation de pièces stables augmente, en particulier parmi les utilisateurs de DeFi. L’avantage de ces pièces serait précisément que les utilisateurs pourraient contrôler la valeur qu’ils échangeraient.

« Les gens veulent emprunter, et ils veulent qu’il y ait plus de pièces stables, alors je m’attends à ce que les attaches du monde, les cercles du monde, se développent – et ça va être vraiment excitant »,

Le côté laid

Bien que les crypto-monnaies aient été conçues par des cypherpunks à la recherche d’un moyen d’échapper au système financier traditionnel, les émetteurs de pièces stables ont profité de toutes les crypto-monnaies décentralisées de la technologie et l’ont utilisé pour jeter un pont vers le système financier hérité.

Ainsi, en général, un fiat stablecoin est entièrement adossé à de la trésorerie, des équivalents de trésorerie ou des actifs qui garantissent que chaque jeton est équivalent à une unité de monnaie fiduciaire spécifique – imaginez un dollar pour 1 jeton USDC, 1 euro pour 1 stase ou 1 gramme d’or pour 1 Digix.

Mais cette situation signifie que les pièces stables ont tendance à dépendre d’une entité centralisée. Par exemple, USDT est contrôlé par Tether Inc, USDC par Circle, BUSD par Binance et DAI par une organisation autonome décentralisée.

En plus des problèmes philosophiques susmentionnés, la centralisation des pièces stables est une faiblesse qui pourrait permettre un système réglementaire plus strict – et même un contrôle gouvernemental. Circle a déjà gelé les jetons USDC et les portefeuilles sur liste noire pour se conformer à la loi, Tether a dû payer de lourdes amendes et les régulateurs cherchent des moyens d’accorder aux émetteurs de pièces stables un traitement similaire à celui des banques traditionnelles.

La source