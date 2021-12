Fondateur de Paytm: Crypto est là pour rester et Van devient une pensée dans cinq ans

Le père fondateur de Paytm, une entreprise de paiement numérique sérieuse en Inde, est « très positif en ce qui concerne la cryptographie ». Notant que la crypto-monnaie est là pour rester, il s’attend à ce qu’elle devienne une technologie de pensée dans quelques années.

Le fondateur de Paytm est «très positif en ce qui concerne la crypto»

Vijay Shekhar Sharma, le père fondateur de Paytm, a mentionné jeudi lors d’une conférence virtuelle organisée par la Chambre de commerce indienne (ICC) que la crypto-monnaie est là pour rester, selon la rumeur PTI. Il pense que la crypto est la réponse de Valley aux semi-conducteurs à Wall Street.

Paytm est une entreprise technologique internationale indienne qui se spécialise dans les paiements numériques. L’entreprise a terminé l’offre publique initiale d’associé en soins infirmiers (IPO) la semaine dernière. Dans son premier appel public à l’épargne, Paytm a découvert qu’il s’agissait de 337 millions de clients enregistrés et de 22 millions de commerçants.

Sharma était d’avis :

Je suis terriblement positif concernant la crypto. C’est essentiellement la cryptographie prise en charge et peut être la technologie pendant quelques années, tout comme le net qui fait (maintenant) partie du niveau de vie.

Le fondateur de Paytm a admis que la crypto-monnaie est actuellement utilisée de manière spéculative, en élaborant :

Chaque gouvernement est confus. Dans 5 ans, ce sera la technologie de la pensée.

Sharma pense que les gens peuvent remarquer ce que le monde serait sans crypto. Cependant, il a souligné que la crypto ne remplacerait pas les monnaies souveraines, tout comme l’unité monétaire indienne.

Le fondateur de Paytm a mentionné conjointement que lorsque le chiffre d’affaires de son entreprise dépassera le milliard de dollars, Paytm sera lancé dans les pays développés. « Maintenant, Paytm, au cours d’une coentreprise avec une entité japonaise, gère le plus grand système de paiement du Japon. Plus tard, nous irons sans être partenaires », a-t-il expliqué.

Au début du mois, Madhur Deora, courtier en chef de Paytm (CFO), a indiqué que son entreprise était disposée à fournir des services bitcoin si les actifs cryptographiques devenaient légaux en Inde.

Le gouvernement indien fait actuellement pression pour une législation sur la crypto-monnaie. Un projet de loi sur la crypto-monnaie devrait être présenté et adopté tout au long de la session d’hiver du Parlement qui débutera la semaine prochaine. Le projet de loi vise à interdire les crypto-monnaies personnelles à quelques exceptions près. Cependant, le projet de loi n’a pas été révélé et il y a des rapports contradictoires qui décollent de l’Inde concernant le contenu du projet de loi.

