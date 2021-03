Fondateur de Skybridge tout en approuvant BTC

Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital, avait des mots assez forts à dire en faveur de Bitcoin alors qu’il parlait de la montée en flèche du volume du dollar dans la masse monétaire. Plus tôt cette année, Skybridge a lancé son fonds Bitcoin.

À l’époque, alors que la société mettait en place ce fonds de crypto-monnaie, ils ont noté que «nous avions 26% de dollars de plus en circulation qu’au cours des 244 dernières années». Et inclure l’ensemble de la relance signifie 16% de plus de formation de dollars.

C’est une augmentation de 40% du volume en dollars qui se manifestera dans les prix des actifs, a-t-il déclaré sur Squawk Box.

Ceux qui possèdent les actifs, en conséquence, obtiennent d’énormes quantités d’inflation des actifs, mais les salaires ne rattrapent jamais et les 20 millions et plus de chômeurs ne le peuvent pas non plus, c’est-à-dire lorsque «l’écart s’élargit, puis la politique s’élargit. plus en colère et plus chargé de populisme », a déclaré Scaramucci dans une interview avec CNBC.

En tant que tel, l’ancien directeur des communications de la Maison Blanche recommande aux gens d’avoir des choses défensives. Personnellement, il approuve Bitcoin, qui, selon lui, est «une couverture à long terme» dotée d’un déséquilibre entre l’offre et la demande et l’imprégnabilité de la blockchain, ce qui «rendra cet actif très attractif dans un monde imprimant de l’argent comme celui-ci».

Juste en posséder

Se négociant actuellement autour de 59k $, Bitcoin est en hausse de plus de 14x par rapport au plus bas de mars. Par rapport au rendement de 100% de la crypto-monnaie depuis le début de l’année, l’or traditionnel refuge a fait extrêmement mal, en baisse de 8,62% depuis le début de l’année.

«Le monde change», a déclaré Scaramucci à propos des métaux précieux sous-performant Bitcoin.

Il a comparé cela à Nicolas Copernic, en disant que c’est la terre qui tourne autour du soleil, ce qui signifie «les choses changent».

«Nous devons donc l’examiner de manière rationnelle et nous devons accepter que si l’argent est une technologie qui nous permet de transférer efficacement des biens et des services entre nous, la technologie qui nous entoure améliorerait probablement l’argent qui est une forme de technologie et donc le bitcoin. a fait cela.

Sans oublier que Bitcoin est bien meilleur que l’or, et si le réseau de confiance s’adapte conformément à la loi de Metcalfe, «vous voulez posséder du bitcoin … vous n’avez pas besoin d’en posséder beaucoup, mais juste d’en posséder une partie.»

Bitcoin dans une «période transitoire»

Parlant de la fonction de volatilité de Bitcoin, que les médias grand public et les entreprises continuent d’utiliser pour le déclarer non investissable, Scaramucci a donné l’exemple d’Amazon pour conclure que le Bitcoin âgé de 12 ans est dans une «période transitoire».

Il a expliqué comment Amazon a fait «un très gros mouvement» sur une période de 12 ans, mais si vous l’avez acheté après la 12e année, vous obtenez un retour sur votre argent de 64 fois de 2009 à 2021.

«Si vous avez acheté Amazon dans le cadre de l’offre publique du 15 mai 1997, les 10 000 $ que vous y investissez valent 21 millions aujourd’hui, mais 20 ans plus tard, Amazon négocie avec plus de stabilité.»

Et c’est ce qu’il pense arriver au bitcoin «une fois qu’il évoluera complètement et que vous atteindrez des niveaux d’adoption supérieurs à un milliard de dollars».

Ce qui est encore plus excitant, c’est que Bitcoin est arrivé à un billion de dollars plus rapidement que toutes ces entreprises, et c’est principalement parce qu’il est décentralisé, a-t-il déclaré.

«Maintenant, vous enlevez tout ce drame de la suite, toute la politique qui y est associée, c’est un réseau monétaire à pleine échelle et une réserve de valeur et cela va arriver au cours des 15 prochaines années.»