Fondation Ambulancia del Desire, Prix Valeurs Solidaires

21/12/2021 à 20h00 CET

le Prix ​​Valeurs Solidaires distingue le travail en faveur de valeurs dans le sport qui a favorisé toute fondation ou organisation à but non lucratif liée au sport ou toute institution sportive espagnole ou mondiale.

Pour sa quatrième édition, le Prix Valeurs Solidaires s’inscrit dans le sillage de ses précédents prix du Fondation FC Barcelone, la Fondation Trinidad Alfonso et de la Fondation Gasol, des frères Pau et Marc Gasol, et récompense, à cette occasion, le Fondation Ambulance du Désir.

Dans le 2007 la Le pilote néerlandais Kees Veldboer transfère le marin Mario Stefanutto dans son ambulance. En route pour l’hôpital Kees fait un détour par le port et a été profondément ému par le immense bonheur Quoi Mario expérience.

KEES ET MARIO

Ensuite, Kees a emprunté une ambulance de votre entreprise et organisé un itinéraire par le port de Rotterdam. Il a été surpris de voir à quel point il avait été facile de faire Mario terminez votre vie d’une manière si spéciale grâce à quelques simples appels téléphoniques. À peine deux mois plus tard, le Fondation Désir est devenu une réalité.

Les fondateurs de Projet HURGE -Manuel Pardo, José Manuel Salas, Carolina Cánovas et Laura Juguera-, ils étaient d’accord avec Kees Veldboer, président de la Fondation Ambulance du désir, apportera Espagne la Fondation, qui rend possibles des rêves impossibles à partir du année 2018.

le objectif de cette Fondation, dont la devise est « où l’impossible devient réalité‘, consiste à exaucer le vœu de personnes malades, hospitalisées, atteintes d’une maladie chronique, en fin de vie ou en soins palliatifs, qui veulent exaucer un vœu et leur maladie ne le permet pas.