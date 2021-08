Fondation d’Isaac Asimov : la bande-annonce d’Apple TV+ a l’air aussi épique que Star Wars, mais pas aussi amusante

Apple TV + met clairement beaucoup d’argent et d’efforts derrière Foundation et beaucoup de choses sont affichées à l’écran, que vous parliez des paramètres d’un autre monde, du CGI robuste et magnifique, des effets pratiques stellaires, des nombreux costumes différents et élaborés. , etc. Etc. L’entreprise massive derrière la mise en scène de cette histoire est une grande raison pour laquelle il n’y a pas eu de films ou de séries télévisées majeurs au fil des ans, malgré plusieurs tentatives pour y arriver, mais les créateurs Davis S. Goyer (Krypton) et Josh Friedman ( Snowpiercer) avait clairement la touche magique pour faire de cette adaptation épique une réalité.