Fondation ECOMAR, Prix Valeurs Durables

21/12/2021 à 20h00 CET

le Prix ​​des valeurs durables du IV Sport Values ​​Gala récompense la Fondation ECOMAR pour sa volonté de diffuser les actions sportives et citoyennes qui élèvent le sport à sa représentation sociale maximale dans le domaine de la durabilité.

La La Fondation ECOMAR est née en 1998 de la main de l’ancien champion olympique de voile Thérèse Zabell avec l’engagement de rendre à la mer toutes les satisfactions qu’elle lui avait procurées au cours de sa carrière sportive.

Leur objectifs dès le premier instant, ils étaient les prendre soin de l’environnement de la planète par le sport, et s’adresse avant tout aux plus jeunes.

RÉCLAMATION BLEU

La double champion olympique j’ai eu besoin de retourner à mer, en quelque sorte, ce que la mer lui avait donné. Il voulait justifier le bleu à une époque où les gens ne pensaient qu’à vert et, avec un petit groupe d’altruistes défenseurs de la nature, constitué le 3 mars 1999 le Fondation ECOMAR, ongle organisation à but non lucratif dédiée à l’éducation au soin de nos mers, de sa flore et de sa faune.

Ainsi commença ce qui devait être un grand voyage en bleu. Le but principal était de éduquer les plus jeunes, à travers des programmes spécifiques de coexistence dans le sport, ateliers sur l’entretien et le respect de la planète, le mécénat du nettoyage des côtes, l’alimentation responsable et l’entretien de notre corps, rapprocher les plus jeunes des valeurs écologiques et les plonger dans la culture de respect marin de la manière la plus naturelle possible.

Conscient que nous n’avons qu’un corps et qu’une planète et que nous ne pouvons pas le changer, le Fondation ECOMAR il devient le meilleur exemple de durabilité.