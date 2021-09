S’il y a une seule commande directe à la série qui incarne le mieux les excès des guerres du streaming, c’est Apple qui dit: “Putain, nous filmons Foundation.” Ce n’est (principalement) pas un coup dur pour la série, dont les premiers épisodes de deux heures ont été diffusés sur Apple TV + vendredi. C’est un clin d’œil à l’audace de le faire, étant donné la série de faux départs de la Fondation qui l’a précédée, les obstacles narratifs qui ont entravé les tentatives précédentes, et la portée et les dépenses nécessaires pour rendre la série aussi radicale que son texte source l’exige.

Cela en valait-il la peine? En fait ça dépend. Si vous êtes un fan de la Fondation qui espérait que la série atteindrait un jour l’écran d’une manière qui ne salirait pas terriblement les livres, oui. Si vous êtes un fan de science-fiction à la recherche d’un spectacle qui semble coûter un milliard de dollars, par tous les moyens. Si vous êtes un cadre d’Apple TV+, vous misez sur Foundation comme réponse d’Apple à [insert storied and expensive IP here], c’est beaucoup plus douteux. Là encore, le téléspectateur typique ne décide pas s’il souhaite échantillonner une série en se basant sur le fait qu’un géant de la technologie avec des fonds infinis récupérera ses coûts. Pour la plupart de ceux qui se demandent s’il faut regarder, voici le titre : Foundation s’est avéré être une meilleure série que quiconque aurait pu s’y attendre de la sixième (au moins) tentative de raconter l’histoire emblématique d’Isaac Asimov à l’écran. Mais il porte quelques vergetures notables dues au remodelage nécessaire pour structurer l’histoire d’une manière adaptée à la télévision.

Il y a près de sept ans, j’ai écrit sur une précédente tentative d’adaptation de Foundation dans un article intitulé « Le co-auteur de ‘Interstellar’ Pull Off Isaac Asimov’s Unfilmable ‘Foundation’ pour HBO ? Ce n’est pas la première fois que je m’incline devant la loi de Betteridge (qui se classe au premier rang avec la première loi de la robotique). La réponse à cette question n’a pas pris un psychohistorien pour prévoir : comme je l’ai écrit en 2014, « Personne ne devrait être choqué si la série retourne à l’enfer du développement. » Et personne ne l’était, quand Jonathan Nolan a continué à faire Westworld et la Fondation est retournée à la planche à dessin.

La Fondation qui a finalement fonctionné a été révélée il y a plus de quatre ans, et sa forme achevée a tous les attributs de la science-fiction de prestige. Cette fondation met en vedette Jared Harris, ce qui est toujours un bon début; Les fans de Fringe et The Expanse reconnaîtront les déchaîneurs qu’il a joués dans ces émissions, bien qu’ici il s’agisse du psychohistorien Hari Seldon, dont le but est de sauver l’humanité de son propre destin autodestructeur. La partition de la série est de Bear McCreary, ce qui signifie que cela ressemble à votre émission de science-fiction / fantastique préférée. Et il est écrit et dirigé par David S. Goyer, qui a déjà écrit Dark City, Batman Begins et The Dark Knight. Il y a beaucoup de pedigree ici, le tout assemblé comme un échafaudage pour l’épopée historique et influente qui remonte à près de 80 ans à sa genèse en tant que série d’histoires courtes publiées à l’apogée de la science-fiction « dure ».

Ces histoires ont été rassemblées dans une trilogie du début des années 1950 qui, pendant des décennies, a représenté la somme de Foundation ; en 1966, Foundation a remporté un prix unique Hugo pour la meilleure série de tous les temps, renversant Le Seigneur des Anneaux (en parlant d’adaptations qui semblent coûter un milliard de dollars). Dans les années 80, Asimov a ajouté deux suites et deux préquelles, qui reliaient Foundation à ses autres œuvres d’histoire humaine lointaine. Après sa mort, d’autres auteurs ont ajouté une autre trilogie et des histoires associées. Tout cela signifie qu’il y aura un vers d’Asimov qui attendra dans les coulisses chaque fois que nous aurons tous digéré le vers de Dahl.

Cela suppose, bien sûr, que la Fondation trouve un public en streaming, ce qui n’est pas aussi inévitable que la chute d’un empire galactique. Foundation est la saga de Seldon, un gars qui est bon en maths. Il utilise son habileté à prédire les chemins des populations de masse pour découvrir que l’Empire qui s’étend sur toute la galaxie, qui existe depuis des milliers d’années, contourne secrètement le drain comme Rome après Marc Aurèle. L’effondrement est inévitable, conclut Seldon, mais les 30 000 ans de chaos qui suivront la fragmentation de l’Empire pourraient être réduits à un seul millénaire si lui et ses partisans forment une Fondation sur la planète lointaine Terminus pour guider l’espèce à travers ses crises à venir.

Les os des livres restent intacts à la télévision, mais Goyer a pris des libertés considérables pour les étoffer, de manière principalement intelligente. Comme je l’ai noté en 2014, Asimov a critiqué sa propre série originale lorsqu’il est revenu à la Fondation plus tard dans sa vie, déplorant que l’intégralité de la première trilogie « consistait en pensées et en conversation » sans action ni suspense (un risque, peut-être, de faire sa héros un professeur de mathématiques/devin). Il a ajusté cet équilibre dans les livres suivants, et Goyer fait de même ici ; ce n’est guère Starship Troopers, mais la fondation de la nouvelle école a son lot de fusillades, d’explosions et de morts violentes, bien que ces séquences ne puissent pas rivaliser avec les décors de certaines des franchises de science-fiction inspirées par la fondation. Il y a des moments où j’aimerais que Foundation s’approprie sa nature non commerciale et ringard, bien qu’il y ait une raison pour laquelle elle essaie de trouver un équilibre entre les livres et une télévision plus cinétique.

Goyer n’est pas le premier adaptateur potentiel de la Fondation à ressentir une profonde affinité pour la franchise, mais en plus d’avoir un gros budget et un format plus favorable que ceux qui ont essayé de faire un film, il est peut-être plus lucide que certains de ses prédécesseurs sur les défauts et les particularités des livres. “Les livres étaient légers sur l’émotion, ils étaient plus sur les idées et la philosophie”, a déclaré Goyer dans l’une des nombreuses interviews sur le processus périlleux d’adaptation des livres. “Mais je pense que lorsque les gens regardent ces émissions, ce qui les accroche, ce sont l’émotion et les personnages.” C’est une tension que la saison ne résout jamais complètement, bien qu’il y ait du plaisir à trouver en dehors de certains tronçons abrutissants qui découlent du rembourrage d’une fraction du premier livre de la Fondation en une saison de 10 heures.

Goyer aurait pu prendre ce conflit entre les concepts et les personnages comme un signe que l’adaptation de Foundation n’était pas le meilleur pari. Au lieu de cela, il a décidé de retravailler ou de créer des personnages dans l’espoir de susciter des émotions qui n’étaient pas présentes dans le texte. L’adaptation modernise et diversifie les personnages principalement masculins du livre: le disciple de Seldon Gaal Dornick et le maire de Terminus Salvor Hardin, tous deux des hommes dans les livres, sont interprétés respectivement par des acteurs féminins et non binaires (Lou Llobell et Leah Harvey) et androïde Demerzel. , qui arrive bien plus tôt dans la version télé que dans le livre, est interprété de façon poignante par Laura Birn.

Dans un ajustement intrigant, Goyer réinvente également les empereurs fades du livre comme une dynastie génétique tripartite, dans laquelle les clones de Cléon I parcourent leurs rôles de souverain ascendant, de souverain régnant et d’empereur émérite. La dynamique entre les «frères» (et entre les clones et Demerzel) alors qu’ils luttent avec leurs rôles et leur héritage constitue l’un des éléments interpersonnels les plus convaincants de la série, en grande partie grâce à la performance impérieuse de Lee Pace en tant que monarque du milieu. En utilisant Pace et ses collègues clones de Cleon pour personnifier l’Empire – “Empire” est la façon dont ils sont toujours adressés – Goyer met un visage humain (ou trois) sur ce qui serait autrement une entité abstraite trop vaste et lointaine pour être ressentie.

Sur la page, Foundation est une anthologie dans laquelle les personnages vont et viennent au fil des décennies et des siècles. Goyer, semble-t-il, a recadré Foundation comme une histoire plus strictement sérialisée, dans laquelle une animation suspendue et de très longs trajets peuvent garder les personnages en jeu bien plus longtemps qu’une seule durée de vie. La doublure argentée du texte source à long terme est que la falsification d’anciens personnages et de points d’intrigue devrait ébouriffer moins de plumes. Les fans de Foundation sont plus attachés aux idées.

Quelle que soit l’opinion de Foundation, la série a l’air phénoménale, et je ne parle même pas de la partie où Pace, en mode messie à la Joe MacMillan, se promène dans le désert torse nu. Goyer a déclaré que le budget “ample” de la série était plus important sur une base horaire que “certains des films que j’ai faits”, et il ne parle probablement pas de The Invisible ou The Unborn. En rebondissant de la planète-ville Trantor à Terminus balayé par les vents avec des voyages secondaires vers d’autres planètes et quelques escapades dans l’espace, la Fondation envoie des cartes postales de toutes sortes de lieux futuristes. Des vastes espaces ouverts qui rappellent les paysages (littéralement) d’un autre monde de Dune ou HBO Max’s Raised by Wolves aux paysages urbains scintillants et aux champs d’étoiles Hubble-esque, je n’ai jamais vu une galaxie sur petit écran aussi belle. For All Mankind d’Apple est peut-être l’une des séries de science-fiction les plus visuellement convaincantes du média, mais Foundation fait en sorte que FAM se concentre sur notre planète unique et dérisoire et sa petite lune solitaire semble positivement petite.

Cette focalisation plus étroite permet à FAM de s’épanouir à un niveau humain, un défi pour la Fondation, dont la prémisse repose sur la minimisation des actions individuelles. Comme l’un des porte-parole d’Asimov l’a dit dans Foundation, « Même la psychologie avancée de Seldon était limitée. Il ne pouvait pas gérer trop de variables indépendantes. Il ne pouvait pas travailler avec des individus sur une durée limitée ; pas plus que vous ne pourriez appliquer la théorie cinétique des gaz à des molécules simples. Il a travaillé avec des foules, des populations de planètes entières. Cela peut fonctionner pour les professeurs de mathématiques, mais c’est difficile à faire à la télévision.

FAM est une émission sur les relations, et comme elle essaie parfois de l’être, Foundation ne l’est pas. Dans sa vie personnelle, Asimov était un lecher, mais la trilogie de la Fondation garde les choses purement platoniques; il n’y a pas le temps de s’attarder sur les rencontres quand on pense à des milliers d’années. La Fondation TV regorge de scènes de sexe, mais ses romances semblent précipitées, inessentielles et clouées, probablement parce qu’elles sont précipitées, inessentielles et clouées. Les relations à distance sont suffisamment onéreuses sans qu’un partenaire soit cryogénisé pendant des siècles.

Quelques-unes des relations familiales ont plus de poids, mais si la série est passionnée par quoi que ce soit, c’est la clarté édifiante de la science et des mathématiques, ces dernières étant décrites comme des tourbillons fascinants qui ne me rappellent pas beaucoup Algèbre 2. Une scène mettant en vedette Gaal est un montage mathématique littéral aussi sensuel que tout ce qui se passe au lit. Dans une lettre envoyée à la presse avec les écrans de la première saison, Goyer dit qu’il est “définitivement un fan de tout ce qui concerne la science” et note qu’il a essayé de communiquer un message “d’espoir dans l’esprit humain et d’espoir dans la capacité d’ingéniosité de l’humanité . ” (Un peu comme le For All Mankind, tout aussi optimiste.) Parfois, cependant, il est parfois un peu difficile d’avaler la croisade de Seldon à la lumière d’événements récents et réels – sommes-nous sûrs qu’il n’est pas un escroc ou un insurgé qui tourne de fausses nouvelles fatalistes ? La mission de la Fondation frappe différemment lorsque l’on lit des essais persuasifs sur l’effondrement à venir de l’Amérique ou sur une pandémie exacerbée par le déni de la science. Parfois, la série riffs sur ces parallèles, comme avec une planète d’eau où des inondations massives n’ont toujours pas vendu les survivants sur les faits du changement climatique.

À l’occasion, Foundation déboucha sur une réplique : j’ai rembobiné une voix off plusieurs fois pour analyser la déclaration selon laquelle « ces royaumes sont du ressort de la foi. Et la foi est une épée forgée dans les feux de l’infini. Mais malgré toutes ses traditions et ses sauts dans le temps, qui éclipsent ceux de FlashForward de Goyer, Foundation n’est pas déroutant à suivre. Les décors, les enjeux et les personnages sont clairement présentés et les téléspectateurs sauront toujours ce qui se passe. Ils ne s’en soucient peut-être pas toujours.

Tout juste sorti des distinctions Emmy pour la deuxième meilleure sitcom d’Apple, l’arrivée de Foundation est à la fois un flex et un heat check. Comme ma collègue Alison Herman l’a noté dans un sous-tweet de la Fondation cette semaine, les streamers qui ont décroché les droits sur des séries de science-fiction/fantasy dans une course aux armements à la recherche d’abonnements ont peut-être tiré la mauvaise leçon de celle qu’ils essaient tous de tirer. chasser. Game of Thrones était autrefois considéré comme non filmable, mais son monde fantastique était fondé sur des relations familières aux téléspectateurs. On ne peut pas en dire autant de la Fondation.

Ainsi, la Fondation vacille de certaines des manières auxquelles on pourrait s’attendre. Mais il a dépassé les attentes en sortant du tout. Goyer a exprimé à plusieurs reprises son intention de diffuser 80 épisodes de la série, espérant peut-être que, comme Seldon, il pourra diriger le destin de la série en le prédisant à haute voix. Le matériel source pourrait supporter huit saisons, et je les regarderais. Mais mes calculs sont trop rouillés pour dire si la population de cette planète sera avec moi ou si les combinaisons qui ont donné le feu vert à Goyer pour entreprendre cette quête lui permettront d’aller jusqu’au bout.