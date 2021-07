Fondation fragile des marchés boursiers américains, selon Morgan Stanley ; une correction plus large du marché pourrait arriver

in

Les marchés boursiers américains ont atteint des sommets historiques, mais Mike Wilson, directeur des investissements et stratège en chef des actions américaines de Morgan Stanely, trouve le paysage d’investissement actuel très similaire à celui de 2018, tout en mettant en garde contre une correction plus large du marché. “Dans la situation d’aujourd’hui, nous voyons plusieurs raisons spécifiques à la mauvaise ampleur qui doivent être réconciliées, sinon le marché dans son ensemble va probablement trébucher”, a-t-il déclaré. Les indices boursiers de Wall Street ont grimpé en flèche et ont établi de nouveaux sommets historiques à plusieurs reprises cette année. La récente trajectoire ascendante des indices a été favorisée par une campagne de vaccination à grande échelle et la réouverture de l’économie.

Tout en faisant une analogie entre 2018 et la situation actuelle du marché, Mike Wilson a souligné que la croissance de la masse monétaire mondiale ralentit et que les marchés d’actifs connaissent une correction continue, les actifs les plus spéculatifs ayant baissé jusqu’à 50 % par rapport à leurs sommets. « En fait, nous n’avons jamais vu une ampleur aussi faible avec des indices majeurs à des sommets historiques. Cela signifie que la base du marché est fragile », a-t-il ajouté. En 2018, la faiblesse de la largeur du marché a forcé une correction de 20 % du S&P 500 au cours du dernier trimestre.

À ce stade, le stratège en actions de Morgan Stanley a déclaré qu’il existe un potentiel de récupération de la demande de la flambée des dépenses de l’année dernière résultant de mesures de relance budgétaire extraordinaires. Pendant la pandémie, le gouvernement américain a distribué des chèques de relance massifs à la population. “En l’absence d’un autre stimulus, il semble probable que la croissance ralentira fortement et décevra même des attentes désormais très élevées, en particulier dans des domaines tels que la consommation discrétionnaire et la technologie”, a déclaré Mike Wilson.

En outre, les augmentations d’impôt proposées au niveau des entreprises et des consommateurs devraient encore toucher le marché. Parmi les autres raisons de la mauvaise ampleur du marché, citons la crainte de la propagation de la variante delta à travers le monde, le dénouement des mesures de relance monétaire par la Réserve fédérale américaine et d’autres banques centrales.

« La bonne nouvelle est que de nombreuses actions ont déjà commencé à escompter ces risques, d’où la mauvaise ampleur. La mauvaise nouvelle est que cela signale également qu’une correction plus large du marché est toujours devant nous cet été ou cet automne », a ajouté Mike Wilson. Les analystes de Morgan Stanley conseillent aux investisseurs d’être patients lorsqu’ils investissent de l’argent frais et de rester plus prudents dans leurs investissements jusqu’à ce qu’une opportunité d’achat se présente.

