Fondation IOTA a commencé à soutenir l’initiative Blockchain de l’UE | Invezz

IOTA MIOTA / USD est un grand livre distribué qui a été développé pour gérer les transactions entre les appareils connectés dans un écosystème IoT. Son intention est de résoudre les problèmes d’évolutivité et de performance rencontrés dans d’autres blockchains en remplaçant la blockchain par Tangle, qui est un système de nœuds où chaque nouvelle transaction confirme les deux qui la précèdent.

L’initiative blockchain de la Commission européenne comme catalyseur de la croissance de l’IOTA

Le 7 septembre, la Commission Blockchain de la Commission européenne a sélectionné la Fondation IOTA comme l’un des sept projets au total qui participeront à l’étape préliminaire de la conception de la plate-forme technologique de grand livre distribué à travers l’Europe.

Il s’agit d’une initiative visant à inciter et à accroître l’efficacité et la responsabilité de l’infrastructure européenne des services Blockchain (EBSI), qui est un réseau de nœuds entièrement dédiés à la facilitation des transactions centrées sur l’Europe. Son objectif est d’étendre la chaîne d’approvisionnement de la région grâce à l’utilisation de ces technologies et, en même temps, de réduire l’empreinte carbone en Europe.

La Fondation IOTA, qui est une organisation à but non lucratif qui soutient Tangle, ainsi qu’une plate-forme DTL open source, soutiendra EBSI.

Il sera utilisé pour soutenir les relations transfrontalières entre les gouvernements, les citoyens et les entreprises.

En outre, il contribuera à la gestion numérique des diplômes, au financement des PME, à l’échange de données, à l’identification numérique et à l’établissement de pistes d’audit numériques fiables, ainsi qu’à la traçabilité des documents.

Ces nœuds sont destinés à être gérés par la Commission européenne avec une juridiction européenne de 27 membres, ainsi que par des membres individuels de l’European Blockchain Association.

Faut-il acheter IOTA (MIOTA) ?

Le 8 septembre, IOTA (MIOTA) valait 1 559 $.

Pour avoir une perspective plus claire sur le type de valeur exacte du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances récentes au cours du mois dernier.

IOTA (MIOTA) a atteint un sommet historique de 5,25 $ le 19 décembre 2017. Cela nous donne un aperçu de la valeur la plus élevée atteinte par le jeton.

Ici, nous pouvons voir que sa valeur est de 238% supérieure à la valeur qu’elle avait le 8 septembre.

Le point de valeur le plus bas s’est produit le 5 août, où le jeton est tombé à 0,837 $.

À l’autre extrémité du spectre, son point culminant a été le 16 août, où la valeur est passée à 1 215 $. Cela nous donne une indication que le jeton a augmenté en valeur de 45% tout au long du mois.

De plus, du 16 août au 8 septembre, nous pouvons voir que le prix est 28% plus élevé.

Avec tout cela à l’esprit, IOTA (MIOTA) a le potentiel de grimper à 1 824 $ fin septembre, ce qui en fait un achat intéressant.

