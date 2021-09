Fondation Raspberry Pi crée un marché de l’occasion pour que votre nouveau Raspberry Pi soit moins cher | La technologie

Grâce à cette initiative de la Fondation Raspberry Pi et d’OKdo, vous pourrez donner une seconde vie à votre mini-carte Raspberry Pi que vous avez abandonnée dans le local de stockage, et rapporter chez vous un bon de réduction.

La Tarte aux framboises C’est la mini-carte la plus populaire du marché, un appareil qui permet aux utilisateurs de créer d’autres machines avec une grande simplicité, et le tout à un prix très bas, mais maintenant la Fondation Raspberry Pi veut que vous recycliez toutes ces mini-cartes que vous les avez achetées. durant ces dernières années tant que vous ne les utilisez plus et qu’ils continuent à fonctionner.

Et c’est pourquoi maintenant la Fondation Raspberry Pi s’est associée à OKdo, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel et de logiciels, afin que nous puissions donner une nouvelle vie à notre Raspberry Pi dans la salle de stockage.

Ainsi, au lieu de les laisser collecter la poussière, vous pouvez les renvoyer à l’usine Sony où ils sont produits au Royaume-Uni pour recyclage et reconditionnement. S’ils fonctionnent bien ils vous donneront un coupon de réduction pour un prochain achat chez OKdo.

Pour le moment, seuls les modèles Raspberry Pi 3 modèle B, Pi 3 modèle B + et Pi 4 sont inclus dans cette initiative de recyclage, mais d’autres modèles seront sûrement ajoutés au fil du temps si l’initiative s’avère être un succès.

Une fois que votre Raspberry Pi est expédié à l’usine technologique de Sony au Pays de Galles, il sera testé, reconditionné et emballé prêt à être revendu mais à un prix inférieur et avec une garantie de 12 mois.

Ce sont quelques fonctions peu connues du Raspberry Pi, une série d’utilisations que l’on peut donner à la carte mère pour créer un appareil totalement différent.

La procédure est simple : si vous possédez une de ces miniplaques compatible avec l’initiative, inscrivez-vous sur le site officiel d’OKdo, imprimez l’étiquette prépayée, emballez votre miniplaque, et attendez qu’elle soit réceptionnée à l’usine où elle sera testée.

Vous devez vous assurer que votre miniplaque n’a pas de carte mémoire à l’intérieur, car vous perdriez les informations à jamais. Une fois qu’ils l’auront essayé et vu que tout fonctionne parfaitement, vous recevrez un coupon de 10 livres, environ 12 €, à utiliser lors de votre prochain achat chez OKdo pour acheter, si vous le souhaitez, une mini-assiette plus avancée.

L’initiative n’est disponible qu’au Royaume-Uni, mais l’intention des entreprises est qu’elle soit étendue à d’autres pays d’Europe dans les prochains mois.