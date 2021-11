Fondation Wadhwani, Frontier Markets pour aider 10 000 femmes entrepreneures rurales à obtenir de meilleurs revenus

Grâce à son initiative Saral Jeevan Sahelis, les femmes locales des villages seront recrutées, recrutées et qualifiées, puis auront la possibilité de gagner leur vie. (Image : Pexels.com)

Durabilité pour les MPME : La Wadhwani Foundation et son Wadhwani Catalyst Fund ont annoncé jeudi un partenariat stratégique avec la société de distribution du dernier kilomètre Frontier Markets pour soutenir jusqu’à 10 000 femmes entrepreneurs dans l’Inde rurale sur deux ans et demi. Grâce à son initiative Saral Jeevan Sahelis, les femmes locales des villages seront recrutées, recrutées et qualifiées, puis auront la possibilité de gagner leur vie. Selon Wadhwani Catalyst Fund, le marché du commerce électronique d’une valeur de 5 à 6 milliards de dollars mal desservi devrait atteindre 40 milliards de dollars d’ici 2030.

« Les femmes rurales aspirent à des moyens de subsistance durables, mais les opportunités cohérentes pour elles sont rares et lointaines. Pour remplir leur mission de responsabiliser les Sahelis, Frontier Markets s’étendra à de nouvelles zones géographiques (des 2 à 7 États actuels), investira de manière significative dans leur plate-forme technologique et ajoutera de nouveaux Sahelis à mesure qu’ils se déplaceront vers de nouvelles zones géographiques. L’objectif à long terme est de catalyser la réalisation de l’intégration de milliers de Sahéliens en 5 à 6 ans », indique un communiqué de la Fondation Wadhwani.

Le rapprochement vise à augmenter le revenu de ces femmes entrepreneures à 7 000 à 10 000 roupies par mois pour une vie indépendante et digne. « Frontier Markets change la façon dont les villages achètent des produits et des services, et la façon dont les affaires se font dans l’arrière-pays en créant une armée de femmes de vente rurales (ou Sahelis), armées de smartphones et d’une connaissance approfondie des consommateurs. Ils conduisent le changement, créent un impact tout en parvenant à faire de l’argent et des bénéfices », Sanjay Shah, directeur de l’exploitation, Fondation Wadhwani – Inde/SEA.

Lisez aussi: Expliqué: Que signifie la pénurie de charbon en Inde pour les MPME se remettant de l’impact de Covid

Frontier Markets est une plate-forme de commerce social rural proposant des produits dans plus de 3 000 villages à travers un réseau d’environ plus de 10 000 femmes entrepreneures rurales appelées Sahelis qui gagnent des revenus stables et croissants. Les produits comprennent des solutions d’énergie propre, des appareils ménagers, notamment des téléphones portables, des produits agricoles, des produits de grande consommation et des services financiers numériques.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de nous associer à la Fondation Wadhwani et au Wadhwani Catalyst Fund, car ils valident notre mantra selon lequel investir dans les femmes rurales est une entreprise intelligente et la clé pour atteindre les objectifs de développement durable à grande échelle », Ajaita Shah, fondatrice et PDG de Frontier Markets. Selon la fondation, l’application collecte les données des clients, présente les produits, gère les ventes et les stocks, tandis que les maisons des entrepreneurs servent également de magasins ou de points de contact locaux soutenus par des succursales de Frontier Markets, qui servent d’entrepôts.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.