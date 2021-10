Fondée l’année dernière, Mozart Therapeutics décroche 55 millions de dollars pour développer des thérapies contre la maladie cœliaque et d’autres maladies

Katie Fanning, PDG de Mozart Therapeutics. (Photo de Mozart)

Un an et quelques mois après sa création, Mozart Therapeutics a obtenu 55 millions de dollars pour développer des thérapies contre la maladie cœliaque et d’autres affections liées au système immunitaire, a annoncé mardi la société.

La startup biotechnologique basée à Seattle développe des composés pour réprimer les réponses immunitaires hyperactives dans la maladie cœliaque et d’autres conditions.

« Nous avons l’opportunité de vraiment faire quelque chose de différent dans les maladies auto-immunes et inflammatoires », a déclaré la PDG Katie Fanning, une vétéran de l’industrie qui était auparavant PDG de la biotechnologie de Seattle Nohla Therapeutics.

Le financement aidera à propulser le composé phare de Mozart à travers des études précliniques jusqu’à des tests humains, avec des essais pour la maladie cœliaque qui devraient commencer en 2024.

Le programme de la société s’appuie sur les recherches du laboratoire du cofondateur Mark Davis, professeur à Stanford et directeur de l’Institute for Immunity, Transplantation and Infection de l’université.

Davis et ses collègues étudient des cellules appelées cellules T CD8 régulatrices. De telles cellules peuvent repousser la maladie dans la sclérose en plaques et la maladie cœliaque, ont montré les chercheurs. Les cellules régulatrices agissent en supprimant les cellules immunitaires pathogènes.

Des travaux supplémentaires à Mozart suggèrent que les cellules T CD8 régulatrices peuvent également réprimer le diabète de type 1 et les maladies inflammatoires de l’intestin, a déclaré Fanning.

« Ce que Mozart cherche à faire, c’est tirer parti de notre compréhension de ce réseau qui [Davis] décrit pour construire un portefeuille de thérapies modifiant la maladie », a déclaré Fanning. Davis a cofondé la société en juin 2020 avec deux autres professeurs de Stanford, K Christopher Garcia et Calvin Kuo.

Le composé principal de la société augmente l’action des cellules T CD8 régulatrices dans le but de réprimer les réponses immunitaires hyperactives.

Le pipeline de Mozart comprend des composés en développement préclinique pour la maladie cœliaque et la maladie inflammatoire de l’intestin. (Image de Mozart)

Le tour de table de la série A a été mené par ARCH Venture Partners et Sofinnova Partners. Les autres bailleurs de fonds incluent MRL Ventures Fund de Merck, Leaps by Bayer et Eli Lilly & Company.

Un tel investissement de la société pharmaceutique « reflète l’énorme intérêt de la part de l’industrie pharmaceutique pour de nouvelles cibles et de nouvelles façons de répondre aux besoins non satisfaits qui existent toujours dans les maladies auto-immunes », a déclaré Fanning. Altitude Life Science Ventures et Alexandria Venture Investments étaient des investisseurs supplémentaires dans le cycle, et la société a reçu un financement de démarrage d’ARCH.

L’équipe de direction de Mozart comprend la CSO Kristine Swiderek, auparavant vice-présidente principale de la recherche chez Alpine Immune Sciences et Courtney Crane, vice-présidente de la découverte et de la science translationnelle. Crane était auparavant professeur agrégé à l’Université de Washington et chercheur au Seattle Children’s Research Institute.

L’entreprise de 13 personnes renforcera sa branche de recherche et se développera avec des embauches dans le développement de produits et dans d’autres domaines. Mozart est actuellement situé dans des laboratoires près du front de mer de Seattle avec Sonoma Biotherapeutics et d’autres locataires de bâtiments biotechnologiques.

« Notre espace de laboratoire fonctionne actuellement et il soutient nos plans à long terme », a déclaré Fanning. Mais elle est déjà à la recherche d’un futur espace sur le marché bondé des laboratoires de Seattle. « Nous allons atteindre un point de masse critique où nous aurons besoin de plus d’espace », a-t-elle ajouté.

Fanning a été nommé à la tête de la société après le repli de Nohla en 2019. Le principal traitement expérimental de Nohla, basé sur les cellules du cordon ombilical, n’a pas atteint les critères cliniques des essais de phase 2 pour les cancers du sang, a déclaré Fanning. Une autre société a depuis acquis les actifs de la spin-out Fred Hutch.

Mozart CSO Kristine Swiderek et vice-président de la découverte et de la science translationnelle Courtney Crane. (Photo de Mozart)

Les cellules T régulatrices sont au cœur d’un nombre croissant de sociétés de biotechnologie, notamment Egle Therapeutics, TRex Bio, Avotres et GentiBio, qui s’implante à Boston et Seattle. La plupart des entreprises développent des produits basés sur un type différent de cellules, les cellules T régulatrices « CD4 ». L’accent mis par Mozart sur les cellules T CD8 régulatrices se démarque dans le domaine, a déclaré Fanning.

Mozart pourrait explorer plusieurs composés qui exploitent ces cellules, a déclaré Fanning. La société construit des composés «bispécifiques» qui à la fois abritent les cellules et inhibent une molécule à leur surface, appelée KIR. Le KIR agit comme un frein sur les cellules et l’inhibition du KIR donne un coup de pouce aux cellules.

« Nous relâchons essentiellement les freins et permettons aux regs CD8 T de se mobiliser et d’être activés », a déclaré Fanning, se référant aux cellules T CD8 régulatrices.

Le composé principal de la société s’adresse aux cellules utilisant une cible, et un autre composé en développement s’adresse à une cible différente. Les deux composés inhibent le KIR.

Pourquoi le nom de Mozart ? La société « orchestre un nouveau réseau de régulation pour rétablir l’équilibre immunitaire », a déclaré Fanning.