Fonds Avantage Équilibrés : 5 choses à savoir avant d’y investir

Pour les investisseurs existants dans les fonds communs de placement en actions ou les nouveaux investisseurs qui sont nerveux en regardant les niveaux actuels du marché mais en même temps ne veulent pas perdre une nouvelle augmentation des actions ici, les BAF peuvent valoir la peine d’investir.

Les fonds équilibrés d’avantage ou communément appelés BAF sont des fonds communs de placement en actions dotés d’une stratégie d’allocation d’actifs dynamique. Selon les valorisations des actions, ces fonds peuvent augmenter l’exposition aux actions jusqu’à 80 % alors que le seuil minimum d’exposition aux actions est de 30 %. Le reste est investi en titres de créance. Avec une stratégie de rééquilibrage intégrée, les BAF vendent des actions de leur portefeuille lorsque les valorisations sont élevées et font le contraire lorsque les marchés craquent. Une stratégie d’investissement aussi rapide, efficace et prudente aide l’investisseur à gérer la volatilité du marché assez confortablement. Ainsi, les investisseurs obtiennent les avantages optimaux des deux classes d’actifs – la dette et les capitaux propres.

À une époque où les valorisations des actions ne sont pas bon marché et où les indices clés se négocient à un niveau record, un Fonds Avantage Équilibré pourrait être un bon choix. Ces fonds réduisent non seulement les pertes lorsque les marchés chutent, mais aident également les investisseurs à tirer le meilleur parti d’un cycle de marché complet. Pour les investisseurs existants dans les fonds communs de placement en actions ou les nouveaux investisseurs qui sont nerveux en regardant les niveaux actuels du marché mais en même temps ne veulent pas perdre une nouvelle augmentation des actions ici, les BAF peuvent valoir la peine d’investir.

Voici les 5 choses à savoir sur BAF avant de les considérer pour investir.

Allocation dynamique

Un fonds équilibré Avantage n’a pas la restriction d’un fonds équilibré pur qui a une limite fixée de 65 à 70 % en capitaux propres et le reste en dette. Les BAF peuvent modifier dynamiquement leur allocation d’actifs en fonction de la valorisation quotidienne des actions. Avec la liberté d’investissement d’allouer jusqu’à 80 % en actions et 30 % en moins, les BAF peuvent réduire ou augmenter considérablement leur exposition à la dette ainsi qu’aux actions compte tenu des valorisations en vigueur. Cela aide la catégorie BAF à offrir une meilleure combinaison de rendements à long terme et ainsi à battre non seulement l’inflation, mais à générer un rendement bien meilleur qu’un fonds de dette ou un fonds équilibré typique.

Croissance stable des investissements

Avec la capacité de réduire la baisse de la valorisation des investissements en période de baisse des marchés, les rendements générés par les FBA sont bien plus stables qu’un fonds d’actions pur. Cela permet de mettre de côté les inquiétudes des investisseurs et contribue à la création de richesse. Il convient de souligner que pendant les phases où les rendements des indices clés sont négligeables, une stratégie d’allocation d’actifs dynamique a tendance à surperformer largement les indices.

Accords avec la volatilité du marché

Les marchés sont volatils. Un marché axé sur la volatilité rend les investisseurs méfiants et finissent souvent par commettre des erreurs. C’est un fait que la plupart des investisseurs sont incapables d’acheter bas et de vendre haut. Cela les prive de tirer le meilleur parti de la volatilité du marché. Les BAF, quant à eux, utilisent la volatilité des marchés comme un outil de croissance en leur faveur pour créer de la richesse. La fonction intégrée d’allocation d’actifs dynamique du fonds permet au programme de gérer efficacement la volatilité tout en achetant des actions lorsqu’elles ont une faible valorisation et en les vendant lorsque les actions sont à des niveaux plus élevés. Une telle conception unique de ses processus de gestion de fonds prend efficacement en charge le facteur de cupidité et de peur parmi les investisseurs.

Stratégie d’évaluation

Contrairement à la pratique habituelle consistant à évaluer les actions sur la base du cours/bénéfice (P/E), les BAF prennent le cours au livre (P/B) comme modèle d’évaluation lors de la sélection des actions. Les experts financiers soulignent que le modèle P/B est comparativement moins volatil par rapport à la stratégie P/E. Avec le modèle P/B, les BAF sont relativement mieux placés lorsqu’il s’agit d’estimer la valeur intrinsèque des entreprises qui composent le portefeuille du dispositif. Il convient d’expliquer que la valeur comptable est un élément du bilan et donc plus fiable lorsqu’il s’agit d’investissement.

Diversification

Comme tout fonds commun de placement en actions, les BAF ont également des portefeuilles diversifiés répartis sur des actions à grande et moyenne capitalisations. Avec un tel mélange de composition d’actions, ces fonds ont tendance à avoir la stabilité des grandes entreprises établies tout en offrant en même temps l’énorme potentiel de croissance des entreprises de taille moyenne. Un portefeuille d’investissement diversifié ne laisse pas les risques de concentration ruiner la création de richesse et aide à offrir aux investisseurs un rendement ajusté au risque.

Actuellement, les investisseurs redoutent de plus en plus un krach boursier. Cependant, laisser des décisions de panique éclipser votre parcours de richesse pourrait être beaucoup plus dommageable. Les investisseurs existants peuvent envisager de transférer leurs actifs dans des BAF pour éviter toute secousse indésirable due à la chute du marché. Les investisseurs en attente d’une correction du marché peuvent également opter pour les BAF via le mode SIP, le montant forfaitaire ou un mélange des deux.

(L’auteur est PDG, Bankbazaar.com)

