Fonds commun de placement en actions : voici la formule à 1 % pour obtenir une pension de salaire de Rs 1 lakh/mois et prendre sa retraite de 45 ans

in

Image représentative

Même si une recherche rapide sur Google sur « comment prendre une retraite anticipée » renvoie plus de 89 00 000 000 de résultats, il est difficile de trouver un plan d’action convaincant, ou une idée d’investissement bien expliquée en ligne, qui peut réellement vous aider à prendre une retraite anticipée avec une pension mensuelle décente en Inde. En outre, la plupart des écrits sur l’épargne et les investissements disponibles en ligne semblent être destinés à être compris par d’autres experts financiers. Cependant, un livre à paraître – « SimplyMutual : la formule à 1 % pour gagner votre liberté financière » – par Deepak Mullick vise à changer cela au profit des investisseurs communs.

Dans le livre, Mullick a partagé une simple astuce d’investissement dans les fonds communs de placement en actions qui peut être utilisée pour prendre une retraite anticipée avec un flux de trésorerie mensuel décent, ou « retraite salariale » selon les mots de l’auteur.

Mullick dit qu’il existe actuellement une énorme opportunité pour les investisseurs non professionnels sur les marchés boursiers indiens. Et son livre explique comment saisir cette opportunité et atteindre la liberté financière en investissant dans des fonds communs de placement en actions.

“La seule façon de faire fructifier votre argent, même lorsque vous ne travaillez pas pour cela, est d’investir dans l’opportunité indienne ou de participer à l’histoire de la croissance en Inde”, a déclaré Mullick lors d’une interaction avec FE Online.

« C’est une période fantastique pour être un investisseur en Inde. Cependant, en raison de la croyance archaïque au sujet du marché boursier et de l’argent, les gens ne sont pas en mesure d’en tirer parti. La formule à 1 % aide les gens à comprendre cette opportunité et à adopter une approche disciplinée pour investir dans des fonds communs de placement en actions et constituer un corpus qui les aidera à prendre une retraite anticipée ou à se libérer de l’anxiété financière. Ainsi, ils peuvent simplement poursuivre leurs intérêts sans se soucier de la façon de payer leurs factures », a-t-il ajouté.

Qu’est-ce que la formule à 1 % ?

Mullick dit dans le livre que la formule de 1 % est « une approche pour construire un corpus sur 15 ans qui vous donnerait une « pension salariale » soutenue après cette période qui s’élève à 1 % du corpus d’origine ».

En suivant cette formule de 1%, si une personne souhaite une pension de salaire de Rs 1 lakh par mois après avoir atteint l’âge de 45 ans, elle devrait constituer un corpus de Rs 1 crore avant l’âge de 42 ans. L’auteur a ajouté trois années supplémentaires. comme un coussin pour les incertitudes du marché.

Au fil du temps, les rendements générés par les fonds communs de placement en actions dépasseront le pourcentage de retraits. Donc, si vous parvenez à accumuler un corpus de Rs 1 crore en 15 ans et commencez à retirer Rs 1 lakh par mois, même alors, le reste du corpus continuerait de croître si vous restiez investi.

LIRE AUSSI | Que faire à 20 ans pour prendre sa retraite avant 40 ans ? Est-ce vraiment possible ?

Pourquoi 15 ans ?

Mullick écrit qu’une personne peut construire un corpus de Rs 1 crore encore plus tôt, mais il a délibérément suggéré un délai d’investissement de 15 ans pour prendre en compte les hauts et les bas réguliers du marché, ou les cycles du marché.

« Sur une période de 15 ans, vous auriez connu un à deux cycles de marché… assister à un rebond du marché après un krach vous donnera la résilience nécessaire pour rester investi », écrit-il dans le livre.

Investissez, pas seulement économisez

Mullick a dit que ce que la plupart des gens font essentiellement, c’est qu’ils économisent de l’argent. En fait, ils ne comprennent pas l’investissement. En outre, près de 90 % de leurs actifs sont consacrés à des « instruments sûrs », où les rendements calculés après impôts et après inflation sont en fait négatifs.

« Je dirais que la formule du 1% est une approche pour atteindre la liberté financière. Il s’agit d’un guide étape par étape pour investir dans des fonds communs de placement en actions sans craindre ni accabler de perdre de l’argent. Cela aide les gens à investir dans une approche plus disciplinée », a déclaré Mullick.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.