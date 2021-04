Fonds communs de dette: les fonds d’obligations d’entreprises trouvent la faveur des investisseurs

Les rendements et les écarts sur les papiers moins bien notés (AA et be-low) restent élevés en raison de la baisse de la demande.

Les fonds d’obligations d’entreprises, qui investissent au moins 80% des actifs sous gestion dans des instruments notés AA + et au-dessus, ont gagné en popularité auprès des investisseurs. Au cours de l’exercice 21, cette catégorie a enregistré des entrées nettes de Rs 69 305 crore tandis que les fonds pour risque de crédit ont enregistré les sorties nettes les plus élevées de Rs 28 923 crore. Les investisseurs ont profité de la flexibilité offerte par la stratégie de duration, et la Reserve Bank of India a préféré une attitude accommodante pour aider à poursuivre la croissance plutôt que l’inflation.

Vol vers la sécurité

Dhaval Kapadia, directeur, Conseil en investissement, Morningstar Investment Adviser (Inde), a déclaré qu’investir dans des fonds d’obligations d’entreprises était perçu comme plus sûr que d’investir dans des fonds de risque de crédit ou d’autres fonds menant des stratégies similaires. «La« fuite vers la sécurité »s’est accélérée avec le début de la pandémie, ce qui a entraîné des verrouillages à l’échelle nationale et suscité des inquiétudes quant à son impact économique, en particulier sur les entreprises dont la cote de crédit est plus faible, ce qui pourrait potentiellement augmenter les dégradations et les défauts de paiement», dit-il.

En fait, après que Franklin Templeton a annoncé la liquidation de six régimes de dette investissant dans des papiers moins bien notés en avril de l’année dernière, les investisseurs ont racheté des fonds de risque de crédit et d’autres fonds investissant dans des instruments à faible notation. Il semble qu’une partie de cet argent et d’autres nouveaux investissements dans la dette se soient retrouvés dans des catégories telles que les fonds d’obligations de sociétés et les fonds de dette bancaire et PSU.

Harshad Chetanwala, co-fondateur de MyWealthGrowth, affirme que les investisseurs ont été plus prudents au cours de la dernière année en investissant dans des fonds de dette. «Les fonds d’obligations de sociétés ainsi que les fonds de dette bancaires et PSU ont été les plus performants au sein des fonds de dette au cours de la dernière année et les investisseurs ont préféré les fonds à court et moyen terme, car les taux d’intérêt sont restés bas», dit-il.

Que devraient faire les investisseurs maintenant?

Les fonds d’obligations d’entreprise peuvent être idéaux pour les investisseurs ayant un horizon d’investissement à plus long terme. Les investisseurs doivent examiner le pourcentage réel du portefeuille d’obligations notées AA + et supérieures, en particulier s’ils se soucient de la sécurité et de sa diversification en termes d’instruments et d’émetteurs. Les investisseurs doivent également tenir compte du ratio des frais, car des dépenses plus élevées réduiront les rendements. C’est particulièrement important dans un scénario où les taux d’intérêt / rendements sont bas.

En raison de la fuite vers la sécurité et des entrées importantes dans les fonds d’obligations d’entreprises, les fonds de dette bancaire et PSU et d’autres catégories détenant principalement des papiers de haute qualité, la demande de ces instruments a augmenté par rapport à l’offre. À son tour, cela s’est traduit par une baisse des rendements des instruments notés AA + et supérieurs, en particulier dans le segment des maturités de un à trois ans.

Parallèlement, les spreads (ou rendements supplémentaires) de ces instruments par rapport aux titres d’État se sont également réduits. Celles-ci se négocient en dessous de leur moyenne à long terme, ce qui les rend relativement moins attrayantes du point de vue risque-récompense par rapport à il y a 12 à 15 mois.

En revanche, les rendements et les spreads sur les papiers moins bien notés (AA et be-low) restent élevés en raison de la baisse de la demande.

Kapadia affirme que les rendements et les écarts sur les titres d’État et les obligations de sociétés de durée moyenne à longue (cinq ans et plus) semblent attractifs.

«Par conséquent, les investisseurs avec un horizon de trois à cinq ans peuvent envisager une répartition de la dette à un mélange de fonds d’obligations d’entreprises / de fonds de dette bancaire et PSU, de fonds de moyenne à longue durée et d’une petite partie de fonds à risque de crédit modéré avec des portefeuilles diversifiés soutenus par un processus d’investissement solide », déclare Kapadia.

Chetanwala affirme que les investisseurs peuvent continuer à considérer les fonds d’obligations de sociétés dans leur portefeuille dans le cadre de leur allocation de dette. «Cependant, ils devraient examiner le portefeuille de ces fonds du point de vue du risque de crédit et du risque de duration. Meilleure qualité des entreprises dans les portefeuilles, moindre risque de crédit ou de défaut. En ce qui concerne le risque de durée, nous devons garder à l’esprit qu’une durée plus longue, un risque plus élevé », dit-il.

