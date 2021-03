Fonds communs de placement à économie d’impôt: points importants à garder à l’esprit lorsque vous investissez dans ELSS

Faire appel à un expert ou à un conseiller ayant fait ses preuves peut aider les investisseurs à battre les marchés.

Parmi les régimes de fonds communs de placement pour les avantages fiscaux, le système d’épargne liée aux actions (ELSS) obtient un score élevé. Il aide les investisseurs non seulement à réduire leur obligation fiscale, mais aussi à accroître leur épargne à long terme. Comme son nom l’indique, les investissements ELSS sont investis sur les marchés actions.

Si vous cherchez à économiser des impôts cet exercice, vous avez le choix entre plusieurs MF. Cependant, il n’existe pas un seul régime qui puisse être le meilleur régime MF. Les rendements de ces régimes ne sont pas garantis et changent avec le temps.

Cela dit, les experts disent qu’il ne faut pas hésiter à investir dans les MF simplement parce que le marché est bas ou volatil. Si vous faites partie de ceux qui essaient de s’enrichir avec les changements de marché à court terme, c’est toujours le bon moment pour investir.

ELSS est livré avec une période d’immobilisation de 3 ans. Cependant, un investisseur peut continuer sans quitter le système après la fin du lock-in, surtout si les rendements sont faibles en raison de la volatilité du marché.

Les planificateurs financiers disent que chaque fois que le marché augmente et que la valeur liquidative (VNI) des régimes augmente, les investisseurs peuvent alors prévoir de quitter le régime. Gardez à l’esprit qu’avec ELSS, vous obtenez un avantage initial sous forme d’économies d’impôt, ainsi que de bons rendements si vous restez investi à long terme.

Pour les nouveaux investisseurs, voici quelques points à garder à l’esprit lors de l’investissement dans ELSS:

