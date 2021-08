Fonds communs de placement : cinq raisons d’investir dans un fonds mondial

in

Cependant, en tant qu’investisseurs, nous avons tendance à avoir un biais domestique, c’est-à-dire une préférence pour investir dans des titres nationaux par rapport aux titres étrangers.

Par Jinesh Gopani

Grâce à la mondialisation, nous sommes tous des consommateurs de produits mondiaux dans notre vie de tous les jours. Qu’il s’agisse de notre smartphone, des applications de réseaux sociaux que nous utilisons ou des plateformes de commerce électronique sur lesquelles nous achetons, les marques mondiales ont créé une base de clients vaste et fidèle dans chaque segment en Inde. En tant que consommateurs, nous reconnaissons la qualité et l’échelle qu’apportent ces marques. Cependant, en tant qu’investisseurs, nous avons tendance à avoir un biais national, c’est-à-dire une préférence pour investir dans des titres nationaux par rapport aux titres étrangers.

Maintenant, voici pourquoi ce n’est pas une situation idéale : l’Inde ne représente que 3 % de la capitalisation boursière mondiale. Il existe plusieurs opportunités d’investissement dans les secteurs émergents comme les paiements, le commerce électronique et les technologies transformationnelles. Mais ceux-ci ne sont pas disponibles sur les bourses indiennes. En conséquence, les investisseurs indiens ne profitent pas de la croissance économique mondiale. Afin de participer aux histoires de croissance dans le monde entier, vous devriez envisager d’allouer une partie de votre portefeuille à un fonds mondial. C’est un type de fonds commun de placement qui identifie les opportunités et investit des actions inéquitables sur les marchés nationaux et internationaux.

En règle générale, les sociétés indiennes de fonds communs de placement travaillent aux côtés d’un fonds étranger qui gère les investissements sur les marchés mondiaux. Ils sont donc appelés fonds de fonds. Ces fonds flexibles vous aident à naviguer en toute transparence dans les cycles du marché mondial et à protéger votre portefeuille du cycle baissier d’un marché unique. En d’autres termes, cela vous aide à faire du foin non pas « quand » le soleil brille, mais « partout » où le soleil brille ! Examinons de plus près les avantages d’avoir un fonds mondial dans votre portefeuille :

La force dans la diversité

Différentes classes d’actifs telles que les actions, l’or, la dette ont peu ou pas de corrélation dans leur performance. Et c’est pourquoi vous construisez un portefeuille d’investissement diversifié. De la même manière, les marchés de différents pays n’ont pas une performance synchronisée. Il y a très peu de corrélation car chaque pays a un cycle économique différent. Ainsi, même si votre marché intérieur, l’Inde, est témoin d’une course baissière, une course haussière sur un autre marché peut aider à générer des rendements. Un fonds mondial contribue ainsi à atténuer le risque et la volatilité spécifiques à un pays car il n’est pas limité à une région spécifique.

Risque-rendement efficace

Bien que la diversification réduise les risques, elle contribue également à obtenir de bons rendements. Par exemple, Nifty 50 a fourni un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,74 % au cours de la dernière décennie. Au cours de la même période, un portefeuille mixte, c’est-à-dire des allocations 70:30 à Nifty50 et MSCI World (Global Market) respectivement, a fourni un rendement CAGR de 12,29% (Source : Bloomberg, MSCI, Axis MF Research Data en décembre 2020) .

Cette différence s’explique par le fait qu’un marché développé comme les États-Unis abrite certaines des entreprises les plus perturbatrices et à la croissance la plus rapide. Investir dans un fonds mondial vous donne la possibilité d’investir dans de telles sociétés à forte croissance et d’obtenir des rendements.

De même, exploiter les marchés émergents comme l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande vous offre la possibilité de générer de bons rendements à long terme. Ces économies connaissent une croissance constante et la même chose se reflète dans leurs marchés boursiers.

Se couvrir contre l’inflation

Lors de la planification de votre investissement, une préoccupation commune est de combattre l’inflation. En d’autres termes, vous voulez que votre investissement prenne de la valeur sur une période de temps. Traditionnellement, l’or et l’immobilier étaient préférés comme une bonne couverture contre l’inflation. Mais maintenant, un fonds mondial a également le potentiel d’offrir des rendements supérieurs à l’inflation. Investir dans des économies avec une inflation plus faible que l’Inde vous permettra de récolter des rendements à moyen et long terme.

Échange de devises

En plus des rendements de l’appréciation des actions, un fonds mondial bénéficie de la disparité probable du taux de change. Ainsi, si vous investissez dans un pays dont la monnaie est plus forte que l’Inde, par exemple les États-Unis, vous pouvez profiter de plus de roupies pour chaque dollar investi.

Équipe expérimentée

Bien qu’investir sur les marchés mondiaux soit lucratif, cela nécessite une recherche approfondie pour identifier les bonnes opportunités d’investissement. À cet égard, l’expérience de l’équipe de gestion du fonds, tant domestique qu’offshore, est utile. Ils ont un processus complet axé sur la recherche qui comprend l’identification et l’analyse des opportunités en détail et le suivi actif du portefeuille pour s’assurer que les objectifs d’investissement sont atteints.

Compte tenu de ces facteurs, un fonds mondial pourrait être un ajout précieux à votre portefeuille. Vous pouvez déterminer l’allocation à un fonds mondial en fonction de votre appétit pour le risque, de vos objectifs financiers et de votre horizon d’investissement. Aujourd’hui, là où il est possible d’acheter n’importe quel produit à travers le monde au même endroit, les investisseurs devraient profiter de cette opportunité pour investir à travers le monde pour créer de la richesse.

L’écrivain est à la tête, Equity, Axis Mutual Fund

