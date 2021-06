Fonds communs de placement : comment évaluer la performance de votre gestionnaire de fonds

Un alpha négatif indique que l’investisseur ne gagnait pas suffisamment de rendements pour le niveau de risque qu’il assumait.

La mesure de Jensen, connue sous le nom d’Alpha de Jensen, a été proposée par Michael Jensen en 1968. Il s’agit d’une mesure permettant de suivre la performance des gestionnaires de fonds communs de placement sur une base ajustée au risque. Ce modèle calcule le rendement d’un portefeuille au-delà de son rendement théorique attendu et le rendement excédentaire est attribuable au gestionnaire de fonds pour sa compétence en matière de sélection de titres ou d’achat d’actions en temps opportun ou les deux. Laissez-nous comprendre comment les investisseurs peuvent bénéficier en évaluant leur portefeuille ou leurs fonds communs de placement.

Qu’est-ce que l’Alpha de Jensen

Ce modèle permet de surveiller la performance des gestionnaires de fonds communs de placement sur une base ajustée en fonction du risque. Cela aide à comprendre si un investissement a été plus ou moins performant que ne le suggère sa valeur bêta. Il est dérivé du modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM). Par conséquent, le bêta indique dans quelle mesure un investissement suit les mouvements à la hausse et à la baisse des indices boursiers. Un bêta de plus d’un signifie qu’une action ou un fonds est plus volatil que le marché, ce qui entraîne des niveaux de risque plus élevés en termes de pertes ou de gains en fonction de l’évolution des indices.

Mécanique de l’Alpha de Jensen

Supposons qu’un portefeuille ou un fonds commun de placement ait réalisé un rendement de 17 % l’an dernier. L’indice de marché approximatif de ce fonds a rapporté 12,5 %. Le bêta du fonds par rapport au même indice est de 1,4 et le taux sans risque est de 4%. En conséquence, l’alpha de Jensen = 17 – [4 + 1.4 *(12.5-4)] = 17 – [4 + 1.4* 8.5] = 17 – [4 + 11.9] = 1,1%.

Ainsi, avec le bêta donné de 1,4, le fonds devrait être plus risqué que l’indice du marché et donc gagner plus. Un alpha positif indique que le gestionnaire de portefeuille a obtenu un rendement substantiel et supérieur pour compenser le risque supplémentaire pris au cours de l’année dernière. Si le fonds avait rapporté 15 %, l’alpha calculé serait de -0,9 %. Un alpha négatif indique que l’investisseur ne gagnait pas suffisamment de rendements pour le niveau de risque qu’il assumait.

Regardez l’alpha de Jensen tout en investissant

Chaque investisseur doit comprendre les risques associés lorsqu’il investit dans un actif particulier. Pour cela, il a besoin d’une mesure correctement calculée du rendement total d’un investissement par rapport au risque qu’il comporte. L’objectif des investisseurs est toujours d’opter pour des titres offrant un maximum de rendement avec un minimum de risques. Cela signifie qu’entre deux fonds communs de placement offrant des rendements similaires, celui présentant le moins de risque serait plus lucratif pour les investisseurs que celui présentant un risque plus élevé.

L’Alpha de Jensen pourrait aider les investisseurs à déterminer si le rendement qu’un actif génère en moyenne est acceptable par rapport aux risques qu’il offre, ce qui est communément appelé rendement ajusté au risque. Par conséquent, l’alpha représente la part du taux de rendement du portefeuille attribuable à la capacité du gestionnaire à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne corrigés du risque.

Des rendements supérieurs ajustés en fonction du risque indiquent que le gestionnaire est doué soit pour prédire les retournements du marché, soit pour sélectionner des actions sous-évaluées ou les deux.

Pour conclure, alors que les investisseurs considèrent les rendements ajustés au risque d’un actif, ils devraient utiliser l’alpha avec le bêta. L’alpha mesure le rendement excédentaire d’un fonds ou d’un portefeuille, tandis que le bêta reflète la volatilité du fonds ou du portefeuille par rapport au marché.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

APLHA et bêta

Jensen’s Alpha aide à surveiller la performance des gestionnaires de fonds communs de placement sur une base ajustée en fonction du risque

Des rendements supérieurs ajustés en fonction du risque indiquent que le gestionnaire est doué pour prédire les tournants du marché, ou sélectionner des actions sous-évaluées ou les deux

Alors que les investisseurs considèrent les rendements ajustés en fonction du risque d’un actif, ils doivent utiliser l’alpha avec le bêta. L’alpha mesure le rendement excédentaire d’un fonds ou d’un portefeuille tandis que le bêta reflète la volatilité du fonds ou du portefeuille par rapport au marché

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.