Fonds communs de placement : Connaître le lien entre la taille des actifs sous gestion et les rendements

Par Parthajit Kayal

La plupart des investisseurs individuels qui souhaitent une gestion professionnelle de leurs investissements boursiers placent leur argent dans des fonds communs de placement. Cependant, la disponibilité d’un trop grand nombre de fonds communs de placement rend le processus de choix des bons fonds communs de placement assez difficile pour les investisseurs de détail.

Des études universitaires ont montré que les systèmes de fonds communs de placement avec moins de fonds ou d’actifs sous gestion ont tendance à mieux performer que les systèmes de fonds communs de placement populaires avec un grand fonds sous gestion. Dans cet article, nous expliquons pourquoi il est judicieux d’opter pour des fonds de petite taille.

Inconvénients des fonds de grande taille

Pour des raisons réglementaires, la plupart des grands fonds communs de placement doivent limiter leur participation à 5% ou 10% du total des actions d’une entreprise. Par conséquent, il est difficile pour les grands fonds d’acheter suffisamment d’actions de petites entreprises. Avec cette restriction, ils finissent par acheter des actions de grandes entreprises qui sont généralement négociées à une valorisation plus élevée.

En règle générale, les options d’investissement se réduisent à mesure que la taille du fonds d’un fonds commun de placement augmente.

Pour les fonds communs de placement de grande taille, il n’y a que relativement peu d’opportunités d’investissement qui sont suffisamment importantes pour faire une différence significative dans le rendement global des investissements du portefeuille de fonds communs de placement.

De plus, les fonds communs de placement facturent des frais ou des dépenses à environ 1 à 2 % de la valeur de l’investissement. Cela signifie que plus la taille des fonds est grande, plus la taille du profit des fonds est grande. Les gestionnaires de fonds en reçoivent une part décente dans le cadre de leur salaire, primes et autres incitations. Par conséquent, cela encourage davantage à augmenter la taille du fonds au lieu d’essayer de générer de meilleurs rendements qui jouent contre l’objectif financier des investisseurs de détail.

Avantages des fonds de petite taille

Les fonds de petite taille sont moins concurrencés par les grands fonds lorsqu’ils recherchent des entreprises à prix avantageux. Ils ont le choix entre des milliers d’autres sociétés lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement (actions à grande, moyenne et petite capitalisation). Avoir des fonds de taille relativement petite est donc un grand avantage dans le monde de l’investissement. Moins de concurrence et plus de choix sont un réel avantage.

Les petites entreprises moins connues sont souvent trop petites pour que de grands fonds investissent ou entreprennent une couverture de recherche. La plupart des maisons de presse ne couvrent pas non plus ce type de stock. Celles-ci conduisent à moins de concurrence de la part des acheteurs, ce qui signifie une plus grande opportunité de trouver des actions à des prix avantageux qui pourraient potentiellement générer des rendements élevés à l’avenir. Les sociétés de fonds de petite taille peuvent profiter de cette opportunité en investissant dans des sociétés à petite capitalisation moins suivies.

Pourquoi et quand un fonds perd-il son avantage ?

Le système d’incitation dans l’industrie des fonds communs de placement est conçu de manière à ce que l’augmentation de la taille des actifs sous gestion devienne l’objectif principal des sociétés de fonds et de leurs différents systèmes de fonds. Les programmes de fonds communs de placement déjà couronnés de succès qui ont généré de bons rendements dans le passé deviennent populaires dans les médias et parmi les investisseurs. Il aide les fonds à attirer une grande masse d’argent. Cependant, une fois que ces fonds atteignent une très grande taille, ils ne peuvent plus profiter de certaines de ces opportunités d’investissement plus petites.

Au lieu de cela, ils finissent par sur-diversifier leur portefeuille en investissant dans de nombreuses sociétés surévaluées à grande capitalisation.

La sur-diversification conduit à de mauvais résultats. De plus, il est généralement plus difficile de gérer des capitaux plus importants. Lorsqu’un fonds est plus petit, il peut profiter de certaines opportunités plus modestes. Un univers plus large d’actions parmi lesquelles choisir donne au gestionnaire plus de chances de trouver de bonnes affaires.

Il peut être judicieux pour les investisseurs particuliers de choisir des fonds communs de placement relativement nouveaux et de plus petite taille pour leur investissement. Ces dernières années, le secteur de la gestion de patrimoine a connu une évolution soudaine en raison de la numérisation, des installations e-KYC, etc. De nombreuses entreprises nouvelles et de petite taille ont obtenu des licences pour proposer des systèmes de fonds communs de placement. Pour des décisions plus éclairées, ils devraient également vérifier les antécédents d’autres fonds (le cas échéant) proposés par ces sociétés de fonds de petite taille ainsi que les antécédents des gestionnaires de fonds.

L’écrivain est professeur adjoint, Madras School of Economics

