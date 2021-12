Fonds communs de placement : Connaître le rôle de l’alpha et du bêta dans les rendements des fonds communs de placement

Alpha et bêta sont deux mesures statistiques couramment utilisées pour évaluer la performance d’une action individuelle, de fonds communs de placement ou de portefeuilles d’investissement, et ainsi générer des rendements supérieurs.

Par Parthajit Kayal et Malvika Saraf

Alpha et bêta sont deux mots populaires utilisés dans le domaine de l’investissement. Cependant, les investisseurs de détail amateurs peuvent ne pas être très familiarisés avec ces termes. Dans cet article, nous expliquons ce que sont l’alpha et le bêta et comment ils sont utilisés pour évaluer les fonds.

Alpha et bêta sont deux mesures statistiques couramment utilisées pour évaluer la performance d’une action individuelle, de fonds communs de placement ou de portefeuilles d’investissement, et ainsi générer des rendements supérieurs.

Qu’est-ce qu’alpha ?

Dans les fonds communs de placement, l’alpha est un baromètre crucial. Comprendre l’alpha aide à comprendre la solidité de ses investissements dans un régime. En règle générale, un régime a un indice par rapport auquel sa composition est comparée. Par exemple, un système à grande capitalisation pourrait avoir comme indice de référence l’ESB 100. Considérons maintenant deux cas. L’un, dans lequel le régime offre 15 % et son indice de référence BSE 100 offre des rendements de 10 % en un an. Dans le second cas, le même régime délivre 10 % et son indice de référence BSE 100 délivre 15 %. Dans le premier cas, le programme a généré des rendements supérieurs de 5 % à ceux de l’indice de référence. Cet excès de rendement est l’alpha qu’il a pu générer.

Cet alpha est obtenu grâce à la compétence d’investissement des gestionnaires de fonds. Dans le second cas, le système n’a même pas réussi à suivre le rythme des rendements de l’indice de référence, ce qui laisse présager une variété de possibilités. Il est possible que le gestionnaire de fonds n’ait pas réussi à saisir des idées intéressantes qui auraient stimulé les rendements. Ainsi, l’alpha signifie les rendements excédentaires qu’un régime génère en plus des rendements générés par son indice de référence.

Qu’est-ce que la bêta ?

Pour comprendre les rendements, les investisseurs doivent garder à l’esprit le concept de volatilité. Un aspect de la volatilité est associé au régime. Cela signifie à quel point le portefeuille du régime est volatile par rapport à sa moyenne. Et l’autre aspect de la volatilité est associé par rapport aux marchés, qui est son indice de référence. Cet aspect de la volatilité est appelé bêta. Ceci est également connu sous le nom de corrélation avec le marché.

Une action ou un portefeuille est toujours corrélé à l’indice de référence du marché. Si l’indice de référence change, la valeur de l’action ou du portefeuille change également. Le nombre de base pour la version bêta est un. Cela signifie que l’évolution des prix du portefeuille est exactement la même que les mouvements du marché. Un bêta inférieur à un signifie que la variation des prix du portefeuille est inférieure à celle du marché, tandis qu’un bêta supérieur à un indique que la variation des prix du portefeuille est supérieure à celle du marché.

En règle générale, les gestionnaires de fonds souhaitent avoir une valeur bêta élevée lorsque le marché est en hausse afin que le portefeuille puisse battre l’indice de référence et une valeur bêta inférieure lorsque le marché est en baisse pour garantir que la baisse du portefeuille est inférieure à celle du marché.

Comment générer de l’alpha en utilisant la version bêta

La génération d’alpha a été le principal défi pour les gestionnaires de fonds. Au cours des deux dernières années, de nombreuses personnes fortunées ont préféré les fonds passifs aux fonds actifs. En effet, de nombreux programmes d’actions n’ont pas été en mesure de générer de l’alpha.

Un gestionnaire de fonds qualifié peut utiliser l’idée du bêta tout en constituant un portefeuille pour générer un alpha positif. Alors que le marché est dans une phase haussière, il peut être judicieux d’accorder plus de poids aux actions à bêta élevé du portefeuille pour générer des rendements excédentaires par rapport à l’indice de référence. De même, dans la phase baissière, ils devraient accorder plus de poids aux actions à faible bêta pour rendre le portefeuille plus défensif afin de le protéger d’une chute brutale.

Comme indiqué ci-dessus, l’alpha et le bêta peuvent être utilisés pour évaluer les programmes d’actions. Cependant, les investisseurs ne doivent pas se concentrer uniquement sur l’alpha et le bêta lorsqu’ils prennent une décision d’investissement. Dans une phase cyclique des marchés, les performances des régimes peuvent varier pour diverses raisons. Les investisseurs doivent examiner les performances des autres régimes de catégories similaires. Par exemple, si un régime à grande capitalisation ne génère pas d’alpha, examinez le rendement moyen de tous les régimes de la catégorie à grande capitalisation. Si le programme dans lequel vous avez investi génère un rendement supérieur au rendement moyen, il s’agit alors d’un investissement rentable.

Kayal est professeur adjoint à la Madras School of Economics et Saraf est un récent diplômé de la Madras School of Economics

