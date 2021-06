FONDS COMMUNS DE PLACEMENT : Connaître les risques associés aux fonds quantitatifs

Cependant, les gestionnaires de fonds surveillent et apportent des modifications mineures au modèle au besoin.

Les fonds quantiques sont un type de fonds commun de placement, dans lequel l’investissement et la construction du portefeuille sont effectués avec une intervention humaine minimale (gestionnaires de fonds) en utilisant l’intelligence artificielle (IA), le trading algorithmique, etc. Ainsi, dans une plus large mesure, les fonds quantitatifs éliminent le composante de l’erreur humaine, y compris les biais émotionnels et autres comportements qui se produisent normalement lors d’un investissement. Examinons en détail les mécanismes derrière les fonds quantitatifs et les risques associés et si les investisseurs devraient avoir de tels fonds dans leur portefeuille.

Mécanique derrière les fonds quantitatifs

Les fonds quantitatifs utilisent généralement des stratégies d’investissement basées sur des règles. Ces fonds utilisent une variété d’outils allant des modèles financiers établis et innovants, des algorithmes, de l’apprentissage automatique, de l’IA, de l’utilisation du Big Data, etc., pour projeter le cours futur des actions et investir en conséquence. Ces règles sont élaborées par les gestionnaires de fonds après examen d’une analyse fondamentale et technique significative. Mais, une fois les règles définies, il y a une implication du gestionnaire de fonds au jour le jour car ces fonds se mettront à jour d’eux-mêmes.

Cependant, les gestionnaires de fonds surveillent et apportent des modifications mineures au modèle au fur et à mesure des besoins. Essentiellement, les modèles utilisent des données et des variables passées telles que la valeur de négociation, le volume, la volatilité, le bêta, le rendement, la liquidité, le momentum, l’alpha, la corrélation, la covariance et d’autres modèles multifactoriels et recherchent un modèle afin de pouvoir prédire le prix futur.

Risques associés aux fonds quantitatifs

À l’heure actuelle en Inde, il existe six fonds—DSP Quant Fund, ICICI Prudential Quant Fund, Nippon Quant Fund, Quant Quantamental Fund, SBI Equity Minimum Variance Fund et Tata Quant Fund qui fonctionnent uniquement sur le modèle quantitatif et leurs actifs collectifs sous gestion sont vaut environ 990 crore.

Bien que les fonds quantitatifs ne soient pas biaisés par les gestionnaires de fonds, la méthode utilisée pour la sélection des actions n’est pas transparente car chaque fonds conserve son modèle « propriétaire » et ne le divulgue pas dans l’espace public. Un autre risque est que la performance de ces fonds ne puisse être comparée aux indices de référence comme Sensex ou Nifty. Ainsi, pour évaluer la performance de ces fonds, il convient de considérer l’indice de rendement total (TRI) S&P BSE 200 ou Nifty 200, car ils fourniront une image claire de la performance.

Faut-il investir ?

En tant que tel, le concept de fonds quantitatifs est nouveau en Inde et chacun des fonds mentionnés ci-dessus a ses propres règles. Les investisseurs doivent comprendre chaque modèle de fonds et évaluer l’indice de référence pour la comparaison de ses performances avant d’investir. Les fonds quantitatifs fondent leur sélection de titres uniquement sur des données quantitatives ; ainsi, ils pourraient manquer une action sur le marché boursier en raison d’informations qualitatives telles que l’efficacité du conseil d’administration, l’éthique des affaires et d’autres facteurs intangibles difficiles à quantifier.

De plus, ces fonds sont relativement nouveaux et n’ont pas un long historique de performance pour évaluer leur performance et leur efficacité. Ainsi, les investisseurs prudents et modérés pour le risque devraient de préférence éviter ces fonds quantitatifs. Cependant, les investisseurs agressifs peuvent envisager d’investir un petit pourcentage de leur investissement total dans des fonds quantitatifs comme stratégie de diversification.

Pour conclure, les fonds quantitatifs ont définitivement un bel avenir lorsque la technologie ainsi que les marchés de capitaux indiens se développeront et mûriront.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

