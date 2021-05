Fonds communs de placement: connaître les risques associés aux obligations AT1

Il est néanmoins judicieux de vérifier l’exposition aux obligations AT1 pendant que vous investissez dans un fonds commun de placement.

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a plafonné les investissements des fonds communs de placement dans des titres de créance, en particulier en ce qui concerne les obligations AT1 (Additional Tier-1). En conséquence, aucun fonds commun de placement ne sera autorisé à investir plus de 10% de ses actifs de dette dans de telles obligations et pas plus de 5% dans les obligations d’un même émetteur. Cette décision a provoqué une onde de choc sur les marchés des actions et de la dette. Voyons en détail ce qu’est une obligation AT1 et pourquoi Sebi a placé de telles restrictions du point de vue des investisseurs.

Qu’est-ce qu’une obligation AT1

Une obligation n’est rien d’autre qu’une reconnaissance de dette par un emprunteur (émetteur d’obligations) dans laquelle un investisseur prête un prêt à un emprunteur à un taux d’intérêt fixe avec une fréquence de paiement prédéfinie et une date d’échéance à laquelle l’emprunteur doit rembourser le principal. Les caractéristiques telles que l’intérêt fixe, la fréquence définie et le paiement à la fin de la date d’échéance ajoutent une certitude de flux de trésorerie à l’investisseur. Mais ce qui différencie les obligations AT1, c’est qu’elles ne viennent jamais à échéance, ce qui signifie que les émetteurs d’obligations ne rembourseront jamais le principal.

Ainsi, ces liens sont également appelés liens perpétuels. Bien que ces obligations ne viennent jamais à échéance, elles sont émises avec une option d’achat intégrée. Cela signifie que l’emprunteur a le droit (mais pas l’obligation) de rappeler les obligations en versant le principal aux investisseurs. Ainsi, les obligations AT1 sont des obligations non garanties à durée perpétuelle.

Risques associés

En règle générale, les obligations AT1 sont émises par les banques pour faire partie d’une base de fonds propres permanente pour elles. L’intérêt peut être ignoré si le ratio de fonds propres des banques tombe en dessous d’un certain pourcentage ou subit une perte. Ces obligations sont subordonnées à toutes les autres dettes et uniquement prioritaires sur les actions. Ces obligations donnent de meilleurs rendements que le reste des obligations mais n’ont pas de date d’échéance comme les autres obligations. Ces types d’obligations ne conviennent pas aux investisseurs axés sur des objectifs de revenu régulier ou de sécurité du capital.

Quelles sont les préoccupations de Sebi

Les fonds communs de placement sont parmi les plus grands investisseurs dans le segment des instruments de dette perpétuelle et détiennent plus de 35 000 crore des émissions d’obligations AT1 en circulation de 90 000 crore. Récemment, Sebi a demandé aux fonds communs de placement d’évaluer ces obligations perpétuelles comme un instrument de 100 ans, ce qui signifie que les maisons de fonds évaluent ces obligations en supposant qu’elles seraient remboursées dans 100 ans. Mais, jusqu’à présent, les fonds communs de placement ont évalué la même valeur en considérant la date de l’option d’achat comme sa date d’échéance.

En outre, le régulateur a également demandé aux MF de limiter la propriété des obligations à 10% des actifs d’un régime, car Sebi considérait ces instruments comme plus risqués que les autres titres de créance. Cependant, le ministère des Finances a demandé à Sebi de retirer la circulaire car cela pourrait entraîner une perturbation des investissements réalisés par les fonds communs de placement, en particulier dans les banques PSU. En conséquence, Sebi a atténué sa commande antérieure.

Pour conclure, en tant qu’investisseur, même si votre fonds commun de placement détient de telles obligations, ne vous inquiétez pas. Parce que les maisons de fonds réduiront progressivement leur participation dans ces obligations et resteront dans les limites prescrites par le régulateur. Il est néanmoins judicieux de vérifier l’exposition aux obligations AT1 pendant que vous investissez dans un fonds commun de placement.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

