Fonds communs de placement de dette : fonds à échéance cible vs plans à échéance fixe

Ces derniers temps, de nombreux investisseurs ont déplacé une partie importante de leur investissement vers des fonds communs de placement de dette, car les rendements et les gains fiscalement avantageux sont meilleurs que ceux des dépôts bancaires à terme. En raison de la défaillance de certains programmes de dette des maisons de fonds populaires, les investisseurs ont été inquiets pendant un certain temps. Malgré cela, une catégorie de fonds communs de placement de dette qui gagne en popularité est celle des fonds à échéance cible (TMF). Discutons de la même chose en détail.

Qu’est-ce que les TMF ?

Les fonds à échéance cible sont un type de fonds de dette qui ont une date d’échéance spécifique, alignée sur la date d’expiration des obligations qu’il a dans son portefeuille. En général, ces fonds comportent un risque de taux d’intérêt plus faible et offrent des rendements plus prévisibles et plus stables. En tant que tels, ces fonds n’ont aucun risque de défaut puisque l’investissement est dans des titres d’État et des obligations hautement cotées d’entreprises du secteur public. Par exemple, un fonds nommé ABC Gilt 2027 Index Fund signifie que les investissements seront effectués dans des titres d’État et des bons du Trésor avec une échéance d’avril 2027 (garantie souveraine).

Pas de risque de taux d’intérêt

L’avantage majeur d’investir dans les TMF est que les investisseurs peuvent éviter le risque de taux d’intérêt à condition de les conserver jusqu’à leur échéance. Par exemple, lorsque les taux d’intérêt augmenteront à l’avenir, les valeurs nettes d’inventaire (VNI) de la plupart des fonds de dette à capital variable seront affectées. Mais, les TMF ont une durée fixe et les investisseurs qui détiennent jusqu’à l’échéance ne sont pas affectés par l’impact de la valeur du marché sur le portefeuille de la hausse des taux d’intérêt.

De meilleurs retours

Désormais, les maisons de fonds proposent des TMF d’une maturité de cinq ou six ans. La courbe des taux est pentue à cette échéance, ce qui indique que ces obligations offrent actuellement de meilleurs rendements. De plus, ces fonds sont également fiscalement avantageux. La période de détention étant supérieure à trois ans, les investisseurs peuvent bénéficier d’un taux d’imposition de 20 % après indexation. Ainsi, ceux qui se situent dans les tranches d’imposition les plus élevées peuvent obtenir de meilleurs rendements après impôt qu’ils obtiendraient dans les dépôts fixes dans lesquels les investisseurs sont imposés selon les taux de dalle.

Supérieur aux plans à échéance fixe

La majorité des plans à échéance fixe (FMP) ont une durée maximale de trois ans, tandis que dans les TMF, des options de durée plus longue sont disponibles. De plus, un FMP est structurellement un fonds fermé. Ainsi, une fois qu’une nouvelle offre de fonds est fermée, les investisseurs ne peuvent pas investir. Si les investisseurs vendent avant la période d’échéance, ils doivent vendre sur les bourses et, en général, les FMP se négocient à escompte par rapport à la valeur liquidative des bourses. Contrairement à ce qui précède, les TMF sont de nature ouverte, de sorte que les investisseurs peuvent entrer même après la fin de la fenêtre de temps NFO. De même, ils peuvent sortir à tout moment avant la période d’échéance en vendant leurs parts à la valeur liquidative à la maison de fonds et non en bourse.

Désavantages

Bien que les TMF présentent de nombreux avantages par rapport aux FMP, le principal inconvénient est que ces fonds manquent d’historique de performance et d’historique de performance. De plus, si les investisseurs sortent avant la période d’échéance, ils peuvent être affectés par les fluctuations des taux d’intérêt. Les investissements étant limités à des échéances et à des composantes spécifiques, les gestionnaires de fonds n’ont vraiment pas beaucoup de latitude pour improviser les rendements.

Pour conclure, les TMF conviennent mieux aux investisseurs qui ont un horizon d’investissement de cinq ou six ans et qui ont un style d’investissement conservateur.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité à l’IIM Tiruchirappalli

