Fonds communs de placement de la dette : couvrir vos paris avec des fonds flottants

Les particuliers préfèrent investir dans des fonds à taux variable en raison des faibles chances de baisse des taux d’intérêt et de leur capacité à agir comme une couverture contre la hausse des taux. En octobre, les fonds flottants ont reçu des entrées nettes de Rs 5 050 crore, le deuxième plus élevé des fonds communs de placement axés sur la dette au cours du mois après les fonds au jour le jour qui ont reçu des entrées nettes de Rs 6 337 crore, selon les données de l’Association of Mutual Funds en Inde. Les investisseurs ont également opté pour des fonds obligataires dynamiques en raison de leur capacité à mieux gérer la volatilité des taux d’intérêt.

Alors que les entrées dans les fonds communs de placement de dette continuent de croître, rendant les fonds de dette de courte à longue durée plus viables, les investisseurs optent également pour un coussin de dette en plus des actions. Dans le scénario de taux d’intérêt actuel, les investisseurs ont choisi d’investir principalement dans des segments à moins d’un an. Ainsi, les fonds à ultra courte durée, les fonds à faible durée et les fonds monétaires ont reçu des flux importants. D’autres catégories axées sur la dette, telles que la duration moyenne et la duration moyenne à longue, ont continué de recevoir des entrées nettes, ce qui indique que les investisseurs préfèrent les fonds obligataires à court et moyen terme de la courbe.

Himanshu Srivastava, directeur associé, Manager Research, Morningstar India, explique que ce qui rend la catégorie de durée moyenne attrayante pour les investisseurs, c’est l’approche conservatrice du crédit. « Bien qu’il y ait eu une amélioration de leur profil de crédit, ils sont devenus le véhicule d’investissement offrant une combinaison d’approches de crédit et d’investissements dans des titres bien notés. Ainsi, les investisseurs bénéficient des deux », dit-il.

Rendements en hausse et fonds à taux variable

Dans les fonds flottants, les gestionnaires de fonds investissent au moins 65 % du corpus du fonds dans des obligations à taux variable dont la durée peut aller jusqu’à 1,5 an. Le reste est investi dans des titres de créance à taux fixe. Les experts affirment que les fonds à taux variable peuvent amortir la volatilité des taux d’intérêt, car ils atténuent le facteur de risque en investissant dans des titres de créance tels que des obligations de sociétés, des bons du Trésor et des certificats de dépôt. Alors que le rendement des obligations à 10 ans a grimpé à 6,4 %, les investisseurs veulent profiter de la hausse des rendements et investir dans des fonds flottants. De plus, avec la hausse de l’inflation, les taux à court terme, qui sont actuellement bas, pourraient augmenter et entraîner une volatilité des fonds de dette. Dans un tel cas, les fonds à taux variable peuvent servir de couverture contre la hausse des taux d’intérêt.

Brijesh Damodaran, associé directeur, BellWether Associates, déclare que si les investisseurs s’attendent à une hausse des taux d’intérêt et ne savent pas quelle sera la politique de la Banque de réserve indienne en matière de taux d’intérêt et ne veulent pas être pris au dépourvu, alors ils peuvent placer les fonds à court terme dans des fonds flottants. « Cela garantira que si les taux d’intérêt augmentent, votre investissement dans les titres de créance ne sera pas affecté négativement. Encore une fois, il s’agit d’un investissement tactique et en tant qu’investisseur, il ne faut pas regarder le moment de l’investissement car les décideurs politiques peuvent ne pas agir d’une manière que l’investisseur pourrait anticiper », a-t-il déclaré.

Fonds obligataires dynamiques

La normalisation des mesures de liquidité par la RBI indique que le cycle des taux d’intérêt pourrait avoir atteint son point bas. Dans un tel cas, les fonds obligataires dynamiques qui transfèrent les investissements entre des instruments à court terme tels que le papier commercial et les certificats de dépôt et des obligations à long terme telles que les obligations de sociétés et les titres d’État basés sur les fluctuations des taux d’intérêt peuvent être une option préférée pour les investisseurs. Ce sont des programmes ouverts et investissent sur plusieurs durées. Les investisseurs doivent cependant être prudents car beaucoup dépend de la vision du gestionnaire de fonds sur les taux d’intérêt et un mauvais appel ou une mauvaise appréciation du scénario pourrait conduire à une sous-performance de ces fonds. Le fonds obligataire dynamique dans lequel ils investissent doit détenir des titres liquides de haute qualité qui donneront au gestionnaire de fonds la possibilité de transférer efficacement les fonds d’une durée à l’autre.

