Fonds communs de placement : ELSS perd de son éclat ; coup de projecteur sur les fonds sectoriels

Le régime d’épargne lié à des actions (ELSS), une option d’investissement populaire pour réduire les impôts, perd rapidement de son éclat. Depuis janvier de cette année, cette catégorie a signalé des sorties nettes chaque mois, à l’exception de mars où elle a signalé des entrées de 1 552 crores de roupies, selon les données de l’Association des fonds communs de placement en Inde. Entre janvier et octobre 2021, les sorties nettes ont été de 3 986 crores de roupies, les investisseurs préférant investir dans des fonds sectoriels/thématiques, dont beaucoup profitent largement de la récente reprise du marché.

Les investisseurs ne préfèrent pas investir dans ELSS en raison de la mauvaise performance de la plupart des fonds par rapport aux fonds de grande et moyenne capitalisation. En règle générale, les entrées dans ELSS augmentent au cours des trois derniers mois de l’exercice, considérés comme la saison des économies d’impôt. Cependant, avec le nouveau régime d’imposition des personnes physiques, de nombreux contribuables optent pour le nouveau taux forfaitaire sans aucune exonération et n’investissent pas dans des instruments d’économie d’impôt comme ELSS et les plans d’assurance en unités de compte.

Alors, faut-il investir dans ELSS ?

Les experts disent que les investisseurs ne doivent pas investir dans ELSS uniquement dans le but d’économiser de l’impôt. Étant donné que les investissements axés sur les actions offrent des rendements plus élevés à long terme, regardez les fonds de qualité dans les catégories de capitalisations multiples, grandes et moyennes et les fonds thématiques qui sont actuellement mieux positionnés. Cependant, si vous ne souhaitez pas investir de manière agressive dans des instruments liés aux actions et que vous souhaitez simplement limiter l’investissement au montant de l’économie d’impôt, vous pouvez vous tourner vers ELSS.

L’investissement dans ELSS jusqu’à Rs 1,5 lakh donne droit à un remboursement d’impôt en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Alors qu’ELSS a la période de blocage la plus basse de trois ans par rapport à d’autres instruments d’économie d’impôt (en vertu de l’article 80C) tels que le fonds de prévoyance public, le certificat d’épargne national et les dépôts bancaires fixes de cinq ans, comprenez quelles sont vos attentes. De plus, chaque fois que vous investissez dans un fonds ELSS, celui-ci sera bloqué pendant trois ans.

Vous pouvez investir un montant forfaitaire ou investir chaque mois via SIP. En fait, un SIP fonctionne mieux en cas de baisse des marchés lorsque vous pouvez acheter plus d’unités. Cependant, il n’y a aucune garantie sur les rendements qui peuvent fluctuer en fonction de la performance du marché des actions et de la sélection de titres du gestionnaire de fonds.

Prudence sur les fonds sectoriels

Alors que les investisseurs ne trouvent plus les fonds ELSS attractifs, ils misent sur des fonds sectoriels pour des rendements plus élevés. Beaucoup regardent les performances à court terme et souhaitent ajouter certains de ces fonds à leur portefeuille. Des secteurs tels que la pharma, les technologies de l’information, la banque et la consommation discrétionnaire continuent d’attirer l’attention des investisseurs.

Cependant, les fonds sectoriels comportent un risque nettement plus élevé car ils parient sur la performance d’un seul secteur sous-jacent. La performance de ces fonds est de nature cyclique et est plus volatile que celle des fonds diversifiés dans tous les secteurs. La plupart de ces thèmes suivent un cycle et peuvent manquer de cohérence sur le long terme. De plus, les gestionnaires de fonds ne peuvent pas protéger la baisse en s’éloignant du secteur au cas où les perspectives du secteur se détérioreraient.

« Ces fonds s’adressent aux investisseurs qui comprennent le secteur sous-jacent ou qui disposent de bons conseils pour prendre des décisions d’investissement éclairées », déclare Himanshu Srivastava, directeur associé, Manager Research, Morningstar India.

