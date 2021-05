Fonds communs de placement: équilibre entre fonds d’actions et fonds de dette

Étant donné que les fonds d’actions investissent principalement dans les actions des sociétés, les bénéfices de ces sociétés peuvent être volatils en raison de l’environnement de marché en constante évolution à court terme et, par conséquent, le prix de l’action fluctue également à court terme.

Par AP Singh

Un investisseur individuel peut avoir plusieurs objectifs financiers dans sa vie avec des horizons d’investissement différents. La capacité à prendre des risques et la volonté de prendre des risques chez les investisseurs sont différentes, les objectifs financiers sont différents selon la situation financière et les étapes de la vie d’un investisseur. Tous ces aspects peuvent être traités avec une variété de fonds communs de placement disponibles sur le marché.

Les fonds communs de placement peuvent être classés en fonction de leur structure ou de leurs objectifs de placement. Lorsqu’ils sont classés en fonction d’objectifs de placement, les fonds d’actions et les fonds de dette sont appréciés des investisseurs. Les investisseurs peuvent choisir entre des fonds d’actions, des fonds de dette ou une combinaison des deux pour atteindre leurs objectifs financiers. Cependant, la tâche de choisir entre les capitaux propres et la dette peut être ardue. Il existe différents paramètres sur la base desquels ces fonds peuvent être comparés.

Voici comment créer un juste équilibre entre les deux pour atteindre ses objectifs financiers.

Fonds d’actions et de dette

Les fonds communs de placement axés sur les actions investissent principalement dans des actions de sociétés et des titres connexes tels que des dérivés (c’est-à-dire des contrats à terme et des options) qui se négocient en bourse. Les fonds de dette investissent dans des titres à revenu fixe comme la dette et les instruments du marché monétaire. Les instruments du marché de la dette comprennent les débentures non convertibles (NCD), les obligations d’entreprises, les obligations d’État ou les G-Sec, etc. Les instruments du marché monétaire comprennent les bons du Trésor (bons du Trésor), les certificats de dépôt (CD), les billets de trésorerie (CP), etc. .

L’objectif principal d’investir dans des fonds communs de placement axés sur les actions est soit l’appréciation du capital, soit l’obtention de dividendes. En conséquence, les plans de croissance des fonds d’actions réinvestissent les dividendes sur le marché tandis que les plans de dividendes versent le dividende aux investisseurs. Les intérêts gagnés par un fonds de dette à partir de son portefeuille peuvent être répartis entre les investisseurs ou ajoutés à l’actif du fonds, entraînant une augmentation de la valeur liquidative.

Les fonds communs de placement axés sur les actions ont le potentiel d’offrir des rendements élevés, mais les risques sont plus élevés. Les fonds communs de placement axés sur la dette investissent dans des titres à revenu fixe et offrent ainsi des rendements relativement inférieurs mais stables par rapport aux fonds d’actions.

Fonds court et long terme

Les fonds de dette conviennent pour le court terme et peuvent être utilisés comme une alternative aux dépôts fixes et aux dépôts sur le compte d’épargne, tandis que les fonds d’actions sont à long terme et conviennent aux investisseurs ayant un appétit pour le risque élevé à modérément élevé. Les fonds d’actions peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme, tandis que les fonds d’emprunt sont suggérés pour vos objectifs à court et moyen terme. Comprenons la logique derrière la même chose.

Étant donné que les fonds d’actions investissent principalement dans les actions des sociétés, les bénéfices de ces sociétés peuvent être volatils en raison de l’environnement de marché en constante évolution à court terme et, par conséquent, le prix de l’action fluctue également à court terme. Mais à long terme, ils ont tendance à être moins volatils et à évoluer en fonction des bénéfices réalisés par l’entreprise. Par conséquent, si vous investissez dans des fonds communs de placement d’actions, ils sont moins volatils à long terme; disons 5, 7 et 10 ans. Les fonds de dette, quant à eux, offrent des rendements stables sur la courte durée et le risque est faible. Ainsi, les objectifs à court terme d’une durée de trois à cinq ans peuvent être atteints à l’aide de fonds de dette.

Créer un équilibre

Sélectionnez les fonds en fonction de ce que vous attendez des investissements. Pour les investissements à court terme et à moindre risque, les fonds de dette sont appropriés, tandis que pour les objectifs à long terme, les fonds d’actions sont un choix approprié. Cependant, lorsque nous avons plusieurs objectifs, trouver un équilibre entre ces deux éléments peut prêter à confusion. Lors de la création d’un portefeuille, vous pouvez suivre la «règle des 100 ans moins» pour décider de l’exposition à la dette et aux actions. Cette règle stipule que l’exposition aux actions doit être égale à la différence entre 100 ans et votre âge. Ainsi, si vous avez 30 ans, les placements en actions de votre portefeuille devraient être de 100 à 30 ans, soit 70%. La même règle peut être appliquée ici également en choisissant entre les fonds de dette et les fonds d’actions.

Certains paramètres importants à prendre en compte lors du choix entre les fonds de dette et les fonds d’actions sont l’horizon temporel, le risque requis pour atteindre votre objectif, la capacité de risque et la tolérance au risque. Nous vous recommandons de sélectionner à la fois des fonds de dette et des fonds d’actions pour diversifier votre risque. Cela vous aidera à atteindre vos multiples objectifs, à la fois à court et à long terme.

L’auteur est directeur, Amity School of Insurance, Banking & Actuarial Science, Amity University

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.