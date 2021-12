Fonds communs de placement : les flux d’actions ont été solides en novembre

Les rachats ont ralenti mm ; Les SIP ont atteint de nouveaux sommets ; Les flux ETF+FoF ont augmenté tandis que les fonds de dette ont connu des sorties

Forte dynamique soutenue pour les fonds boursiers indiens pour le neuvième mois, avec des entrées nettes de Rs 227 milliards (contre Rs 214 milliards en octobre) alors que la base d’actions continue de s’étendre avec plus de folios chaque mois. Notamment, les rachats bruts ont considérablement ralenti, amortissant l’impact de la baisse de l’intensité des NFO. La part des actifs sous gestion est restée à ~49 % et devrait soutenir les rendements mixtes. Les SIP ont atteint de nouveaux sommets (~`110 milliards). Les flux ETF + FOF étaient forts mais stables, tandis que les fonds de dette ont connu des sorties.

La dynamique positive de la capitalisation se maintient : Les fonds communs de placement actions (ex arb) ont encore connu un mois solide, malgré un marché volatil le 21 novembre. Les flux nets se sont élevés à Rs 227 milliards contre Rs 214 milliards en octobre 21. Les flux nets ont été soutenus par des rachats nettement inférieurs ce mois-ci (Rs 317 milliards contre Rs 461 milliards en moyenne en août-oct’21) et un nombre de folio en constante augmentation (115 mn+ en novembre 21), ce qui implique une expansion continue des actions vers de nouveaux clients. Les flux SIP ont continué de croître sans relâche, en hausse de 4% en glissement mensuel pour atteindre les niveaux mensuels les plus élevés de Rs 110 milliards (par CNBC). Les entrées de novembre SIP sont en hausse de 17% par rapport à la moyenne mensuelle de Rs 94 milliards au S1FY22 et de plus de 40% par rapport aux plus bas prolongés observés au cours du CY20.

Force malgré la modération des nouvelles offres : nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée que les flux d’actions aient été solides malgré le ralentissement sensible des nouvelles offres de fonds (NFO) en novembre (-71% en glissement mensuel à Rs 18 milliards). Cela devrait également favoriser les rendements mixtes des acteurs du secteur et de nos actions couvertes, HDFCAMC et NAM, même si les gains de parts de marché leur ont été insaisissables. Les NFO ont tendance à être moins générateurs de marge. Les actifs sous gestion actions ont diminué séquentiellement en raison d’un impact M2M d’environ 2 % en raison d’un marché boursier faible. Néanmoins, la part des actions dans l’encours global s’est maintenue à 49%.

Les fonds d’actions purs voient de meilleures tendances : la traction a été généralisée, chaque sous-catégorie de fonds d’actions ayant enregistré des entrées nettes. Les fonds d’actions purs ont fait mieux que les hybrides, enregistrant Rs 116 milliards d’entrées (en hausse de 122% en glissement mensuel). Les fonds Flexicap ont été les plus solides au cours du mois, avec des flux de Rs 27 milliards (1,2% des encours). Les fonds à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et sectoriels ont enregistré des flux importants d’environ 12 à 16 milliards de roupies. Les fonds à avantage équilibré ont connu une certaine baisse, avec une baisse d’environ 46 % en glissement mensuel, bien qu’en valeur absolue, les flux nets étaient toujours les plus élevés, à 61 milliards de roupies (~ 4 % des actifs sous gestion).

Les flux des ETF augmentent un peu, la dette voit des sorties mais les fonds de crédit augmentent lentement : les flux ETF + FoF étaient raisonnables à Rs 75 milliards, en hausse de 4% MoM. ETF AUM a baissé de 1% en glissement mensuel à Rs 4,1 trn et forme désormais 11% du total des AuM. Les flux pour les fonds de dette restent volatils, avec des sorties de Rs 257 milliards (contre des entrées de Rs 120 milliards au 21 octobre). Notamment, alors que les flux de fonds de crédit ont été modérés, une série de flux positifs au cours des sept derniers mois a conduit à ~ Rs 18 milliards de flux cumulés depuis.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.