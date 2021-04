Fonds communs de placement: Les fonds à avantages équilibrés sont-ils parfaits pour vous?

Dans toute planification d’investissement, il faut avoir la capacité et la volonté de passer d’actifs sous-performants à ceux qui surclassent.

Les prix d’un large éventail de produits de base, y compris le pétrole brut, ont augmenté et les rendements obligataires progressent. Cela peut probablement conduire à une inflation plus élevée, ce qui peut causer de l’anxiété chez les investisseurs. Cependant, il existe une certaine positivité due à de meilleurs chiffres sur les bénéfices des entreprises. Dans une telle situation, les investisseurs devraient préférer les fonds qui suivent une approche équilibrée de l’allocation en actions et en dette.

Que sont les fonds à avantages équilibrés?

Dans toute planification d’investissement, il faut avoir la capacité et la volonté de passer d’actifs sous-performants à ceux qui surclassent. Les fonds d’avantages équilibrés sont des types de fonds qui réalisent ce changement et sont bien adaptés à la planification de la retraite. Ainsi, ces fonds en fonction des valorisations au sein des marchés actions, augmentent ou diminuent leur allocation entre dette et fonds propres. Normalement, ils utilisent des critères tels que les ratios prix / bénéfices, prix / valeur comptable, marché / capitalisation / PIB, etc.

Avantages

Comme leur nom l’indique, ces fonds suivent la philosophie d’investissement consistant à acheter à bas prix et à vendre à un prix élevé. Ainsi, on s’attend généralement à ce que ceux-ci offrent de bons rendements aux investisseurs sur une plus longue période de temps. Comme ceux-ci modifient leurs allocations en actions et en dette en fonction des conditions du marché, ils réduisent la volatilité des investisseurs dans les fonds d’actions pures ou dans les fonds hybrides agressifs. De plus, le rééquilibrage se fait de manière fiscalement avantageuse. Par exemple, lorsqu’un investisseur individuel vend des actions ou des titres de créance, il y a obligation fiscale. Mais lorsque les fonds le font pour leurs investisseurs, il n’y a aucune obligation fiscale pour les investisseurs individuels.

Limites

La proportion d’allocation d’actifs dans ces fonds est généralement basée sur un modèle. Ainsi, ces fonds peuvent ne pas convenir à certains types d’investisseurs. Les fonds ci-dessus maintiennent une exposition actions plus dérivés de 65% ou plus alors que certains investisseurs ont un appétit pour le risque plus élevé et souhaitent détenir 70% d’actions et 30% de dette. Dans de tels cas, à long terme, ils surclasseront les fonds à avantage équilibré. De même, l’allocation entre les grandes capitalisations, les moyennes et les petites capitalisations n’est pas sous le contrôle des investisseurs. En outre, en ce qui concerne les fonds de dette, le risque de duration est également sous leur contrôle du côté dette de l’investissement.

Comment choisir le bon fonds?

Avant de choisir un fonds à avantage équilibré, consultez la stratégie du gestionnaire de fonds, en particulier du côté de la dette. La portion de la dette devrait viser à fournir un rendement et une stabilité constants. Du côté des actions, le fonds doit être de nature flexi cap. Il faut choisir un fonds avec un modèle d’allocation d’actifs transparent qui laisse une discrétion limitée au gestionnaire de fonds. Il faut regarder non seulement les rendements passés, mais aussi la volatilité du fonds qui est rapportée comme écart-type.

Pour conclure, ces fonds sont les mieux adaptés aux investisseurs passifs qui ne souhaitent pas rééquilibrer souvent leurs fonds. Attendez-vous également à un rendement raisonnable de ces fonds car sur le long terme, ceux-ci offrent des rendements supérieurs aux fonds de dette mais inférieurs à ceux des fonds d’actions.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

