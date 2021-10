Fonds communs de placement : les investisseurs misent sur des fonds à avantage équilibré

De plus, on peut rester discipliné en surmontant les biais émotionnels sur des marchés incertains et rechercher un revenu régulier via un plan de retrait systématique.

À une époque où le marché des actions est devenu volatil, les particuliers investissent de plus en plus dans des fonds à avantage équilibré pour de meilleurs rendements ajustés en fonction du risque. Ces fonds sont des fonds hybrides ouverts et ils limitent la baisse et optimisent le potentiel de hausse dans un marché volatil. Le gestionnaire de fonds décide de l’allocation en fonction du ratio cours/bénéfice des actions et des conditions changeantes du marché.

Les fonds à avantage équilibré peuvent aider les investisseurs à atténuer la volatilité du marché et les rendements de ces fonds sont plus fiables sur des périodes plus longues à mesure que l’investissement est étalé. De plus, ces fonds sont idéaux pour les investisseurs de détail car ils n’ont pas à surveiller fréquemment leur allocation d’actifs, car le gestionnaire de fonds le fait de manière dynamique et maintient la bonne combinaison d’actifs dans toutes les conditions de marché existantes.

Dans un fonds à avantage équilibré, un investisseur peut gagner lorsque les marchés boursiers montent et le protéger lorsqu’ils baissent. Ainsi, un investisseur peut profiter à la fois de la hausse et de la baisse des marchés en investissant dans ces fonds. De plus, on peut rester discipliné en surmontant les biais émotionnels sur des marchés incertains et rechercher un revenu régulier via un plan de retrait systématique.

Mélange de capitaux propres et de dette

Comme le régulateur du marché ne spécifie aucune limite minimale ou maximale pour l’investissement en dette ou en actions dans des fonds à avantage équilibré, cela fait de ce fonds un meilleur choix parmi tous les fonds hybrides pour les investisseurs. Cependant, ces fonds offrent une protection contre le risque de baisse car ils limitent la baisse dans un marché en baisse.

Dans les fonds à avantage équilibré, les gestionnaires de fonds augmentent l’exposition aux actions lorsque les paramètres d’investissement deviennent favorables et la réduisent lorsque les paramètres deviennent défavorables. Le gestionnaire de fonds peut vendre des actifs avec des valorisations élevées et acheter des actifs qui peuvent être évalués à leur juste valeur en fonction de la stratégie d’investissement du système. Cela peut améliorer le rendement ajusté du risque pour les investisseurs à long terme.

Les investisseurs qui souhaitent s’appuyer sur l’expertise et les compétences des gestionnaires de fonds pour décider de l’allocation en actions et en dette devraient se tourner vers ces fonds. Les investisseurs doivent choisir un fonds qui investit dans des sociétés à grande capitalisation du côté des actions et des obligations notées AAA de haute qualité et des titres similaires du côté de la dette.

Période d’investissement

Les experts disent que dans les conditions de marché dominantes où les valorisations sont tendues et les indices de référence sont à un niveau record, les fonds à avantage équilibré peuvent être un bon pari. Dans ces fonds, lorsque les valorisations deviennent chères, les gestionnaires de fonds réduisent l’allocation aux actions et augmentent l’allocation à la dette. Alternativement, lorsque les valorisations sont bon marché, les gestionnaires de fonds augmentent les allocations aux actions.

Ces fonds peuvent aider à réduire la volatilité et le risque et en fonction des conditions de marché, les sociétés de gestion d’actifs fixent l’exposition aux actions. La plupart des fonds de cette catégorie ont une allocation en actions comprise entre 30 et 65 %.

Les experts disent que les investisseurs devraient envisager une période d’investissement plus longue et bénéficier de l’imposition des actions. En règle générale, à court terme, les fonds à avantage équilibré peuvent donner des rendements négatifs. Ainsi, pour surmonter ce risque, les experts suggèrent que la période d’investissement devrait être d’au moins trois à cinq ans.

Les experts suggèrent que les fonds à avantage équilibré conviennent aux investisseurs qui recherchent une alternative plus agressive aux fonds de dette pure et souhaitent investir en actions pour un potentiel de rendement plus élevé, tout en limitant leurs pertes en cas de chute des marchés.

