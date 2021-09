Fonds communs de placement : les régimes de rendement des dividendes sont un bon pari maintenant

En règle générale, les fonds investissent au moins 65 % de l’actif net dans des actions et des instruments liés aux actions de sociétés produisant des dividendes.

Compte tenu de l’évolution des risques macroéconomiques pesant sur les bénéfices à la valorisation actuelle, la volatilité est là pour rester. Et avec des taux d’intérêt bas et de meilleures perspectives pour les valeurs cycliques nationales, les investisseurs particuliers devraient se tourner vers les systèmes de rendement des dividendes des fonds communs de placement d’actions pour des rendements plus avantageux sur le plan fiscal. Ces programmes investissent principalement dans des actions de sociétés générant des dividendes, avec une préférence pour les sociétés qui ont des antécédents constants de versement de dividendes au moment de l’investissement. Ces régimes sont pour la plupart indépendants de la capitalisation boursière et du secteur.

Les analystes estiment que les investisseurs devraient envisager des programmes de rendement des dividendes dès maintenant, car les faibles taux d’intérêt rendent les actions à rendement élevé attrayantes. De plus, en raison de l’évolution de la fiscalité, de nombreuses entreprises optent pour le rachat, ce qui peut être un bon moyen de récompenser les actionnaires et d’améliorer les valorisations de ces entreprises. Les sociétés qui versent des dividendes élevés offrent généralement une meilleure protection en cas de volatilité du marché et génèrent des gains conformes à l’ensemble du marché lorsque le marché se stabilise. En règle générale, les fonds investissent au moins 65 % de l’actif net dans des actions et des instruments liés aux actions de sociétés produisant des dividendes.

Justification des régimes de rendement des dividendes

Le rendement du dividende est un ratio financier qui montre combien une entreprise verse en dividendes/rachat chaque année par rapport au cours de son action. Les sociétés à dividendes élevés ont tendance à connaître une volatilité plus faible, en particulier pendant les marchés boursiers sous-performants. Les entreprises qui ont un rendement de dividende élevé ont un bon flux de trésorerie, un engagement de la direction envers les actionnaires et un rendement des capitaux propres plus élevé.

Les entreprises qui versent des dividendes sont généralement des entreprises à forte intensité de capital et des entreprises de type rente qui sont moins volatiles.

Les entreprises qui versent des dividendes sont plus confiantes dans la pérennité des bénéfices, ce qui signifie la capacité de verser des dividendes de manière cohérente. Ces fonds conviennent aux investisseurs à la recherche d’un portefeuille diversifié d’actions générant des dividendes pour une appréciation du capital à long terme et d’investissements en actions avec une bonne stabilité et un risque relativement faible à moyen et long terme.

Les investisseurs peuvent également profiter de l’arbitrage fiscal en investissant via des fonds communs de placement par rapport à un investissement direct dans des actions générant des dividendes.

Les analystes affirment que les sociétés à haut rendement de dividende se négocient à des valorisations attrayantes et que, alors que les marchés entrent dans un rallye généralisé, les actions aux valorisations attrayantes et aux fondamentaux solides peuvent offrir de meilleures opportunités d’appréciation du capital. De plus, les sociétés à dividendes élevés ont également tendance à avoir une base d’actifs plus élevée reflétant les valeurs cours/valeurs comptables. Ainsi, les investisseurs à la recherche de portefeuilles différenciés dans le cadre de leur horizon d’investissement à moyen et long terme devraient désormais investir dans les programmes de rendement des dividendes des fonds communs de placement.

Risques et récompenses

Les investisseurs de détail doivent garder à l’esprit que les actions à rendement de dividende sont moins liquides en termes de volumes de transactions sur les marchés boursiers et, par conséquent, le coût d’impact et le risque de liquidité du portefeuille sont plus élevés. Il peut y avoir des périodes où les actions à rendement en dividendes peuvent sous-performer par rapport aux autres actions du marché, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance du fonds. Les investisseurs qui ne veulent pas prendre trop de risques devraient investir dans un fonds à rendement de dividende qui a une allocation plus élevée aux actions à grande capitalisation.

Comme la plupart des fonds, un fonds à rendement en dividendes qui a connu des phases haussières et baissières du marché sera mieux placé pour offrir des rendements stables par rapport à un fonds relativement nouveau. L’investisseur doit disposer d’un horizon d’investissement supérieur à trois ans et doit se méfier des nouveaux dispositifs et de ceux à corpus réduit.

