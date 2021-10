Fonds communs de placement : nouvelles normes de swing pricing pour les fonds de dette

Le mécanisme de swing pricing entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Afin de décourager les rachats importants de fonds communs de placement de dette à capital variable, le régulateur des marchés a désormais publié des règles pour le mécanisme de swing pricing. Cela empêchera les grands investisseurs de sortir d’un fonds en cas de panique du marché et empêchera l’effondrement de la valeur liquidative (VNI) du régime. Cependant, les fonds au jour le jour, les fonds gilt et les fonds gilt avec une maturité de 10 ans sont exemptés du mécanisme de swing pricing.

Pour commencer, le cadre de swing pricing ne s’appliquera qu’aux scénarios liés à des sorties nettes des régimes et sera un cadre hybride avec un swing partiel en temps normal et un swing complet obligatoire en période de dislocation du marché pour la dette ouverte à haut risque. régimes. Le swing pricing sera applicable à tous les porteurs de parts pour les rachats supérieurs à Rs 2 lakh pour chaque système de fonds communs de placement et pour les périodes normales et les perturbations du marché. Le mécanisme de swing pricing entrera en vigueur le 1er mars 2022.

Mécanisme de swing pricing

En cas de dislocation du marché, le swing pricing sera obligatoire pour les programmes de dette à haut risque et à durée indéterminée qui portent des titres à haut risque. Le facteur de swing se situera entre 1 et 2%. Les maisons de fonds devront classer les régimes dans la matrice A-III, B-II, B-III, CI, C-II et C-III de la classe de risque potentiel (PRC).

Tous les régimes appartenant à la catégorie C – III, qui présentent les risques de crédit et de durée maximum, auront un swing factor de 2%. Ce qui signifie qu’en période de détresse, les investisseurs qui rachètent leurs parts devront prendre une valeur liquidative inférieure de 2 %. De même, les A-III, qui présentent les risques de crédit et de duration minimum, auront un swing factor de 1%.

En temps normal, l’Association of Mutual Funds en Inde prescrira les paramètres généraux pour déterminer les seuils de déclenchement du swing pricing. Il prescrira également une fourchette indicative de seuil d’oscillation. En outre, les sociétés de gestion de portefeuille peuvent définir leurs propres paramètres compte tenu de la nature et des caractéristiques du fonds commun de placement.

Protéger les investisseurs

La circulaire du Securities and Exchange Board of India (Sebi) souligne que le swing pricing sera applicable à la fois aux investisseurs entrants et sortants et qu’ils obtiendront la valeur liquidative ajustée pour le facteur de swing. Toutes les maisons de fonds devront faire des divulgations claires ainsi que des illustrations dans les documents d’information du système, y compris des informations sur le fonctionnement du cadre de swing pricing, dans quelles circonstances il sera déclenché et l’effet sur la valeur liquidative pour les investisseurs entrants et sortants.

Le mécanisme de swing pricing réduira le risque de ruée sur le fonds, car en cas de sorties importantes de fonds de dette, les gestionnaires de fonds doivent vendre du papier de haute qualité et le plus liquide pour payer le rachat. Les investisseurs existants sont aux prises avec des papiers de mauvaise qualité et le marché obligataire secondaire n’est pas très liquide. Le swing pricing est suivi dans la plupart des marchés développés tels que les États-Unis et le Royaume-Uni.

Les experts disent qu’une fois que le mécanisme de swing pricing entrera en vigueur, il imposera un certain coût aux investisseurs qui rachètent car ils contribuent à une spirale baissière de la valeur liquidative. D’un autre côté, cela incitera ceux qui achètent des parts car ils contribuent à endiguer la spirale descendante de la valeur liquidative.

