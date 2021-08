Fonds communs de placement ou actions directes : quel est le meilleur investissement pour vous ?

in

Les fonds communs de placement offrent un large éventail d’options en termes de classes d’actifs à leurs investisseurs. Par exemple, vous pouvez investir dans des actions, des dettes, de l’or, etc. via des fonds communs de placement. L’indice boursier monte également en flèche depuis un certain temps déjà. L’investissement direct en actions offre également la possibilité d’obtenir des rendements phénoménaux.

Donc, si vous vous demandez laquelle est la meilleure avenue d’investissement pour vous, voici quelques conseils cruciaux qui peuvent vous aider à prendre une décision éclairée.

Êtes-vous un nouvel investisseur?

Si vous débutez dans les investissements et que vous n’avez pas beaucoup d’idées sur les risques et les rendements, les fonds communs de placement peuvent s’avérer être une meilleure option que les investissements directs en bourse. Un fonds commun de placement vous permet également d’investir par versements dans le cadre d’un plan d’investissement systématique (PAS). Vous pouvez également choisir différents types de classes d’actifs dans lesquelles investir votre argent, en fonction de vos objectifs financiers, de vos attentes en matière de rendement et de votre tolérance au risque. Les corpus de fonds communs de placement sont gérés par des gestionnaires de fonds hautement qualifiés qui peuvent prendre de meilleures décisions d’investissement dans un marché volatil. Les investissements directs en actions peuvent être très risqués pour un nouvel investisseur, car une mauvaise décision peut facilement entraîner des pertes importantes pour l’investisseur.

Disposez-vous de suffisamment de temps et d’expertise pour gérer les risques et assurer un bon rendement ?

Avez-vous suffisamment de temps pour vous occuper de votre portefeuille de placements? Pouvez-vous gérer efficacement le risque lorsque le marché boursier est volatil ? Si votre réponse est « non » à l’une ou aux deux questions ci-dessus, vous voudrez peut-être éviter les investissements directs en bourse et préférer les fonds communs de placement les mieux notés dans lesquels investir votre argent. D’un autre côté, si votre réponse est « oui » aux deux questions, alors le marché boursier peut vous offrir de nombreuses opportunités de générer un rendement attrayant.

Tout en investissant directement en bourse, vous devez consacrer suffisamment de temps pour étudier les tendances du marché et gérer les risques pour assurer un rendement plus élevé. Si vous investissez dans un fonds commun de placement, le gestionnaire du fonds s’occupera de la gestion des risques du programme et pourrait fournir le meilleur rendement dans tous les types de conditions de marché.

Vous souhaitez vous diversifier sur différentes classes d’actifs ?

Comme mentionné ci-dessus, si vous cherchez à investir dans différents types de classes d’actifs comme les actions, la dette et l’or, les fonds communs de placement pourraient être la meilleure option pour vous. Les investissements directs en actions vous donnent une exposition à une seule classe d’actifs ; ainsi, vous risquez de manquer l’avantage de diversification disponible sous la plateforme de fonds communs de placement. Dans les fonds communs de placement, vous avez également la possibilité de sélectionner le type d’investissement selon l’horizon temporel en phase avec vos objectifs financiers.

Par exemple, vous pouvez investir dans des fonds de dette liquides ou à court terme si vous souhaitez investir à court terme, vous pouvez investir dans des fonds d’actions à long terme et des plans d’épargne liés à des actions (ELSS) pour bénéficier d’une déduction fiscale jusqu’à Rs. 1,5 lakh au cours d’un exercice en vertu de l’article 80C de la loi sur l’informatique. Les investissements directs en actions ne bénéficient d’aucun avantage fiscal.

Avez-vous une expertise en analyse de stock?

Si vous avez des connaissances spécialisées dans la sélection des bonnes actions en fonction de votre appétit pour le risque (c’est-à-dire des connaissances indépendantes et pas seulement des conseils d’experts ou des rumeurs), les investissements directs en actions peuvent vous offrir d’excellents rendements. Cependant, vous devez idéalement être au courant des outils de recherche sur les actions comme l’analyse technique et fondamentale et devez toujours rester à jour avec les actualités liées à vos actions. Vous n’avez pas besoin d’être un expert pour investir de l’argent dans des fonds communs de placement. Cependant, des connaissances de base pourraient être d’une grande aide. Un fonds commun de placement peut ne pas vous offrir un rendement multi-bagger comme le marché boursier, mais il peut vous offrir un rendement décent avec moins de risques de pertes si vous investissez intelligemment.

Que devrais tu faire?

Les investissements en fonds communs de placement conviennent généralement à tous les types d’investisseurs, même ceux qui ont un faible appétit pour le risque. Vous pouvez choisir le ou les types de fonds communs de placement qui correspondent à vos objectifs financiers et de diversification. Les investissements directs en actions sont destinés à ceux qui le comprennent bien et sont prêts à prendre les risques requis. Vous pouvez également choisir à la fois des fonds communs de placement et des investissements directs en actions en fonction de vos connaissances du marché boursier, des exigences de rendement, de l’appétit pour le risque, des besoins de diversification et du temps disponible pour gérer vos investissements.

(L’auteur est PDG, BankBazaar.com)

