Fonds communs de placement passifs ou actifs : quel est le meilleur investissement ?

Image représentative

Les fonds communs de placement passifs sont dans l’actualité ces jours-ci. Même les plateformes de négociation d’actions comme Zerodha et Angel Broking auraient l’intention de se lancer dans la gestion d’actifs en se concentrant sur les produits d’investissement passifs. Du point de vue de l’investisseur, il est important de comprendre la différence entre les fonds communs de placement actifs et passifs et ce qui peut être mieux pour eux.

Selon Harshad Chetanwala, co-fondateur de MyWealthGrowth.com, les fonds passifs ont surperformé les fonds gérés activement au cours des deux dernières années. Pour cette raison, ces fonds continuent de voir l’intérêt croissant des investisseurs.

« Les fonds passifs proposent des investissements basés sur la capitalisation boursière où ces fonds imitent les indices créés par NSE ou BSE et n’ont aucun rôle actif de gestionnaire de fonds. Alors que les fonds actifs investissent dans des sociétés en fonction de leurs recherches et des points de vue de l’équipe de recherche ainsi que du gestionnaire de fonds. Ces fonds peuvent investir dans des entreprises qui ont le potentiel de croître à un rythme plus rapide par rapport à celles qui n’ont qu’une capitalisation boursière élevée », a déclaré Chetanwala à FE Online.

LIRE AUSSI | Comment vos revenus d’actions et de fonds communs de placement seront imposés cette année

« En cas de fonds actifs, il existe une possibilité de rendements supérieurs par rapport à l’indice de référence, mais il existe également une possibilité de rendements inférieurs, en cas de problèmes dans la sélection de titres par le gestionnaire de fonds. Alors qu’avec les fonds passifs, les investisseurs sont sûrs de générer des rendements liés au marché. Par exemple, si l’indice NIFTY 50 génère un rendement de 12% par an pour les 5 prochaines années, le fonds indiciel générera également des rendements similaires », a déclaré Anurag Garg, fondateur et PDG de Nivesh.com à FE Online.

Quel est le meilleur pour l’investissement?

Il existe de nombreuses entreprises où la possibilité d’améliorer l’efficacité et de bien performer dans différents secteurs continue d’exister. Vous pouvez investir dans de telles entreprises par le biais de fonds actifs.

Cependant, Chetanwala a déclaré: «Un mélange de fonds actifs et passifs peut bien fonctionner à long terme. Les investisseurs qui commencent par investir dans des fonds communs de placement peuvent avoir une allocation plus élevée dans des fonds passifs, tandis que les investisseurs ayant un appétit pour le risque modéré à élevé peuvent envisager une allocation de 15 à 20 % dans ces fonds et le reste peut être dans des fonds actifs.

« Les investisseurs peuvent envisager NIFTY, SENSEX ou NIFTY Next 50 pour investir dans des fonds passifs. Dans l’espace des fonds actifs, vous pouvez consulter les fonds Large & Mid Cap et Flexi Cap », a-t-il ajouté.

LIRE AUSSI | Fonds commun de placement en actions : voici la formule à 1 % pour obtenir une pension de salaire de Rs 1 lakh/mois et prendre sa retraite de 45 ans

Gupta a déclaré que les marchés indiens sont inefficaces, ce qui donne aux gestionnaires de fonds la possibilité d’identifier des opportunités d’investissement et de générer des rendements supérieurs, ce qui entraîne une préférence accrue pour les fonds à gestion active par rapport aux fonds passifs.

“Cependant, sur les marchés développés comme les États-Unis, les marchés sont très efficaces et, par conséquent, la préférence pour les fonds passifs augmente”, a-t-il ajouté.

Gupta a déclaré qu’un problème sur les marchés indiens est qu’il existe très peu d’options pour les fonds passifs. La plupart des fonds sont liés aux deux principaux indices – NIFTY 50 et Sensex. “Beaucoup de terrain doit être couvert avant que les fonds passifs ne gagnent en popularité sur les marchés indiens”, a-t-il déclaré. Cela explique probablement aussi pourquoi des entreprises comme Zerodha envisagent de se lancer dans le secteur des fonds passifs.

Selon Chetanwala également, à mesure que le marché boursier et les investisseurs deviennent plus matures, nous verrons une préférence accrue pour les fonds à gestion passive.

Fonds actifs et passifs les plus performants

Source : Harshad Chetanwala, cofondateur de MyWealthGrowth.com

Fonds communs de placement actifs ou passifs

Dans les fonds communs de placement actifs, les gestionnaires de fonds gèrent activement les fonds. Ces gestionnaires doivent prendre des décisions proactives pour acheter ou vendre un titre particulier en fonction des conditions du marché et des attributs fondamentaux du titre. L’objectif du gestionnaire de fonds d’un FCP actif est de générer des rendements supérieurs aux rendements de l’indice de référence.

Par exemple, le gestionnaire de fonds d’un fonds commun de placement actif à grande capitalisation (qui suit l’indice NIFTY50 comme indice de référence) essaierait de générer des rendements supérieurs à ceux générés par l’indice NIFTY50.

Le gestionnaire du Fonds est soutenu par des analystes et l’équipe de recherche pour effectuer des recherches et suivre la performance des sociétés dans lesquelles l’investissement est effectué. Étant donné que les personnes impliquées dans le processus sont bien payées, cela augmente le coût de la gestion du fonds, ce qui entraîne des ratios de dépenses comparativement plus élevés pour les fonds gérés activement. Par conséquent, le gestionnaire de fonds doit générer des rendements plus élevés pour justifier le ratio de dépenses plus élevé du fonds, a déclaré Gupta.

Cependant, dans les fonds passifs, les gestionnaires de fonds ne négocient pas activement les actions et ces fonds sont appelés fonds indiciels. L’investissement se fait dans les valeurs composant l’indice et dans la même proportion que celle de l’indice. L’objectif est de générer un rendement similaire à l’indice.

Les frais de gestion des fonds passifs sont généralement inférieurs à ceux des fonds actifs car une équipe spécialisée n’est pas nécessaire pour suivre le marché. Ces fonds génèrent des rendements liés au marché.

(Avertissement : l’investissement dans des fonds communs de placement est soumis aux risques de marché. Les opinions et suggestions ci-dessus sont celles des experts/commentateurs respectifs. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.