Fonds communs de placement : pourquoi les fonds d’actions sont à nouveau très prisés

Avec la baisse des taux d’intérêt des petits plans d’épargne et des dépôts bancaires, de nombreux investisseurs se tournent vers les fonds communs de placement hybrides et axés sur les actions. Les dépôts bancaires ont augmenté de 9,7 % au 21 mai contre environ 11 % il y a un an.

Les investisseurs en fonds communs de placement d’actions gagnent rapidement en confiance dans les perspectives du marché et intensifient leurs investissements. Les fonds communs de placement axés sur les actions ont enregistré les entrées nettes mensuelles les plus élevées de Rs 10 083 crore en mai, presque trois fois que celles du mois dernier et les plus élevées depuis février de l’année dernière. Au cours des trois derniers mois, ces fonds ont enregistré des entrées nettes après des sorties nettes pendant huit mois consécutifs. Les rachats ont également considérablement diminué en mai par rapport au mois précédent, selon les données de l’Association of Mutual Funds en Inde.

Les actions montent en puissance

Alors, pourquoi les investisseurs injectent-ils à nouveau de l’argent dans des fonds communs de placement en actions ?

Les marchés atteignant de nouveaux sommets grâce à des bénéfices trimestriels robustes, des chances de reprise plus rapide des activités économiques et une baisse des cas de Covid-19 après la deuxième vague ont conduit à un regain de confiance. De plus, avec la performance des fonds de dette inférieure à la moyenne – la catégorie a signalé des sorties nettes de 44 512 crores de roupies en mai, tirées par les fonds d’obligations liquides, au jour le jour et d’entreprises – les investisseurs qui restaient à l’écart reviennent lentement.

Himanshu Srivastava, directeur associé, Manager Research, Morningstar India, affirme qu’une amélioration significative de la situation des coronavirus au cours des dernières semaines aurait rassuré les investisseurs. « De bons résultats trimestriels, des perspectives de croissance des bénéfices positives à long terme et des inquiétudes décroissantes concernant tout impact grave de la deuxième vague de la pandémie sur l’économie, auraient également renforcé les sentiments. Cela aurait incité les investisseurs à réaffecter leurs actifs aux actions », a-t-il déclaré.

ELSS perd un peu de traction

Au cours du mois de mai, le régime d’épargne lié à des actions (ELSS) a signalé des sorties nettes de Rs 290 crore, car de nombreux investisseurs ont enregistré des bénéfices. Les analystes affirment que les flux entrants dans ELSS augmentent généralement après septembre, lorsque les particuliers commencent leur planification fiscale et atteignent un pic au cours des trois mois jusqu’en mars. De nombreuses personnes investissent dans ELSS pour économiser de l’impôt, car on obtient une déduction de Rs 1,5 lakh en vertu de l’article 80C de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les investisseurs doivent noter que même dans ELSS, le plan d’investissement systématique fonctionne mieux car il fonctionne en moyenne des coûts en roupies.

L’hybride reste le favori des investisseurs

Conformément à la tendance, la catégorie des régimes hybrides a signalé des entrées nettes de Rs 6 217 crore, menées par des fonds d’arbitrage à Rs 4 521 crore en mai. Les investisseurs à revenu fixe investissent dans des programmes hybrides tels que les fonds d’allocation d’actifs dynamiques/avantages équilibrés. Pour les investisseurs averses au risque, les fonds hybrides sont un meilleur choix car ils offrent des rendements plus élevés que les fonds de dette et ne sont pas aussi risqués que les fonds d’actions.

Il existe diverses combinaisons d’investissements en actions et en titres de créance dans les programmes hybrides et les investisseurs doivent sélectionner les fonds en fonction de leur appétit pour le risque. Les investisseurs peuvent créer un portefeuille équilibré et gagner un revenu régulier ainsi qu’une appréciation du capital à long terme. Les fonds hybrides axés sur les actions investiront au moins 65 % de leurs actifs totaux dans des instruments liés aux actions et le reste dans des instruments liés à la dette. De même, un fonds hybride axé sur la dette investira au moins 60 % de son actif total dans des titres à revenu fixe tels que des obligations, des débentures, des titres d’État et le reste en actions.

