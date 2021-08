Fonds communs de placement : pourquoi les fonds flexi-cap conviennent à chaque saison

Comme ces fonds investissent dans tous les segments de capitalisation boursière, ils offrent à la fois de la croissance et de la valeur aux investisseurs, en trouvant un équilibre entre le risque et la volatilité dans un même portefeuille.

Les fonds à capitalisation flexible sont des fonds communs de placement qui investissent dans des actions et des titres cotés en actions de sociétés de manière flexible à travers la capitalisation boursière, comme les petites, moyennes et grandes capitalisations. Ces fonds sont des fonds d’actions dynamiques à capital variable et doivent investir un minimum de 65% de l’actif total en actions et en titres liés aux actions. En investissant dans de tels fonds, les investisseurs peuvent probablement atténuer leurs risques et réduire la volatilité.

Principales caractéristiques

Les fonds flexi-cap peuvent investir dans n’importe quelle entreprise quelle que soit la capitalisation boursière de l’entreprise, tandis que les fonds à moyenne ou petite capitalisation sont tenus d’investir dans la catégorie. Cette catégorie a été lancée récemment pour la différencier des fonds multi-capitalisations. Les fonds multi-capitalisations investissent également dans des actions à petite, moyenne et grande capitalisation, mais avec une mesure égale de 25 % chacune. Cependant, les gestionnaires de fonds à capitalisation flexible ont la liberté d’évaluer le potentiel de croissance de diverses entreprises sans tenir compte de leur taille et d’investir l’argent dans divers segments de marché et entreprises. De plus, ces fonds investissent dans les entreprises les plus performantes qui sont les leaders du marché dans leur propre domaine d’activité, suivent des modèles commerciaux robustes éprouvés, des bilans solides, etc. Ainsi, ces fonds sont dans une position avantageuse pour générer de meilleurs rendements ajustés au risque.

Est-ce bien d’investir ?

Ces fonds offrent un portefeuille bien diversifié aux investisseurs car ils équilibrent les aspects risque et rendement. Ces fonds sont également connus pour offrir des rendements stables, même en période de phase de marché volatile et baissier. En outre, si le gestionnaire de fonds constate qu’un segment de marché particulier dans lequel il a investi s’est avéré peu attrayant sur une période de temps, alors le gestionnaire de fonds peut modifier l’allocation vers un autre segment lucratif et alternatif.

Cela offre aux investisseurs le double avantage d’investir non seulement dans les entreprises les plus performantes, mais également la possibilité de se retirer des entreprises peu attrayantes. La capitalisation boursière joue un rôle crucial dans la sélection des entreprises dans lesquelles investir par les sociétés de fonds communs de placement. On ne peut pas toujours prendre une décision uniquement en fonction de la capitalisation boursière, car d’autres facteurs tels que le potentiel de croissance d’une entreprise, ses antécédents, les risques associés, etc., ont également beaucoup d’importance. Comme ces fonds investissent dans tous les segments de capitalisation boursière, ils offrent à la fois de la croissance et de la valeur aux investisseurs, en trouvant un équilibre entre le risque et la volatilité dans un même portefeuille.

Convient à qui ?

Les fonds flexi-cap conviennent généralement aux investisseurs qui sont prêts à investir leur argent pendant une période de cinq ans ou plus pour atteindre leur objectif financier à long terme. On peut s’attendre à des rendements supérieurs aux taux d’inflation et supérieurs à ceux des options à revenu fixe. En raison de sa nature flexible, il a attiré l’attention des investisseurs et s’est imposé comme la deuxième catégorie de fonds communs de placement d’actions après les fonds à grande capitalisation.

Pour conclure, les investisseurs qui aiment construire un portefeuille d’actions qui investissent dans des entreprises de qualité ayant un potentiel de création de valeur sur une longue période pourraient opter pour la même chose. Bien qu’il offre la flexibilité et les meilleurs rendements ajustés au risque, les investisseurs doivent également garder à l’esprit les hauts et les bas possibles de leurs investissements.

L’écrivain est professeur de finance et de comptabilité, IIM Tiruchirappalli

