Fonds communs de placement: qu’est-ce qui fait des fonds d’arbitrage un achat chaud

La plupart des investisseurs s’attendent à une volatilité du marché en raison des verrouillages dans divers États, du ralentissement de la demande et de l’inflation des prix de gros et du PMI manufacturier montrant des tensions.

Compte tenu de la volatilité des marchés et des inquiétudes suscitées par la deuxième vague intense de la pandémie et son impact possible sur l’économie, les investisseurs en fonds communs de placement se tournent de plus en plus vers les systèmes hybrides. De janvier à avril de cette année civile, les régimes hybrides ont rapporté des entrées nettes de 21 696 crores Rs par rapport à une sortie nette de 29 203 crores Rs de juillet à décembre 2020. Dans les régimes hybrides, les investisseurs optent pour des fonds d’arbitrage, des fonds à avantages équilibrés, les fonds multi-actifs et les fonds d’allocation d’actifs dynamiques par rapport aux fonds d’actions pures.

En fait, les fonds communs de placement axés sur les actions ont connu une baisse de leurs entrées nettes à 3 437 crores Rs en avril 2021, par rapport à une forte entrée nette de 9 115 crores Rs le mois précédent. Avant mars 2021, le segment a connu des sorties nettes pendant huit mois consécutifs. Les investissements par le biais de plans d’investissement systématiques ont vu une baisse en avril à Rs 8,590 crore contre Rs 9,182 crore en mars, les investisseurs préférant rester à l’écart jusqu’à ce que plus de clarté émerge autour de l’impact de la deuxième vague de la pandémie sur l’économie.

Gains de la catégorie hybride

En avril, la catégorie des fonds hybrides a rapporté un afflux net de Rs 8641 crore dirigé par des fonds d’arbitrage à Rs 7245 crore, suivi par un fonds d’avantage équilibré à Rs 1700 crore, des fonds hybrides équilibrés à Rs 184 crore et des fonds d’allocation multi-actifs à Rs 26 crore. Cependant, les fonds d’allocation d’actifs dynamiques ont signalé des sorties nettes de Rs 501 crore.

Les fonds hybrides proposent différentes combinaisons d’investissements en actions et en titres de créance et les investisseurs peuvent sélectionner des fonds en fonction de leur appétit pour le risque. En investissant dans des fonds hybrides, les investisseurs individuels peuvent créer un portefeuille équilibré et gagner un revenu régulier ainsi qu’une appréciation du capital à long terme. Pour les investisseurs averses au risque, les fonds hybrides sont un meilleur choix car ils offrent des rendements plus élevés que les fonds de dette et ne sont pas risqués en tant que fonds d’actions. Ainsi, dans une situation où les fonds de dette donnent des rendements inférieurs et les fonds d’actions deviennent risqués, les investisseurs avisés placent de l’argent dans divers fonds de catégorie hybride en fonction de leur appétit pour le risque.

Un fonds hybride axé sur les actions investit au moins 65% de son actif total dans des instruments liés aux actions et le reste dans des instruments liés à la dette. D’un autre côté, un fonds hybride axé sur la dette investira au moins 60% de son actif total dans des titres à revenu fixe comme des obligations, des débentures, des titres d’État et le reste en actions. Cependant, les fonds équilibrés investissent au moins 65% de leur actif total dans des actions et des instruments liés aux actions et le reste dans des titres de créance.

Fonds d’arbitrage

Entre janvier et avril, les fonds d'arbitrage ont déclaré des entrées nettes de Rs 20 601 crore, la majeure partie des entrées nettes totales de Rs 21 696 crore reçues par catégorie hybride.

Dans les fonds d’arbitrage, le gestionnaire de fonds achète simultanément des actions sur le marché au comptant et les vend sur des marchés à terme ou dérivés et la différence entre le prix de revient et le prix de vente est le rendement que les investisseurs gagnent. Le prix d’une action sur le marché des dérivés est majoré par rapport à son prix sur le marché au comptant. Cela permet une opportunité d’arbitrage que ces fonds tentent d’encaisser en achetant une action sur le marché au comptant et en la vendant sur le marché à terme, gagnant ainsi la prime différentielle entre les deux prix.

Alors que les fonds d’arbitrage profitent de la différence de prix entre le marché au comptant et à terme et que le spread est passé à 70 points de base en avril, les particuliers investissent de manière agressive dans ces fonds maintenant. De plus, bon nombre d’entre eux échelonnent leurs investissements en actions en utilisant des fonds d’arbitrage, car ils offrent des rendements après impôt plus élevés que les fonds liquides. Les fonds d’arbitrage peuvent donner des rendements raisonnables aux investisseurs qui peuvent le comprendre et en tirer le meilleur parti.

