Fonds communs de placement : Qu’est-ce qui rend les fonds hybrides si attrayants ?

Par Raghav Iyengar

Si nous devions faire un appel nominal du nouvel ordre mondial, le mot « hybride » risque d’apparaître plus d’une fois. Voiture hybride, éducation hybride et maintenant même un style de travail hybride ! La raison pour laquelle les modèles hybrides gagnent en popularité est assez simple : cela nous permet de sélectionner les meilleurs traits de chaque option existante et de créer une proposition de valeur qui est sans conteste la meilleure. Et c’est précisément le processus de réflexion derrière les maisons de fonds communs de placement offrant un «fonds hybride».

Un fonds d’actions investit dans des actions de sociétés cotées tandis qu’un fonds de dette investit dans des bons du Trésor, des obligations de sociétés et d’autres titres à revenu fixe. Le risque-rendement est directement proportionnel dans les deux fonds, ce qui signifie que les fonds d’actions sont plus élevés en termes de risque et de rendement et vice versa pour les fonds de dette.

Pendant ce temps, un fonds hybride tire le meilleur parti des deux et investit dans plusieurs classes d’actifs, permettant à un investisseur de répartir le risque selon ses préférences au sein d’un seul fonds. Cela comprend les investissements non seulement en actions et en dette, mais aussi en or et en actions internationales dans certains cas. Le fonds chevauche de manière transparente ces classes d’actifs en fonction de leur mouvement de prix et se concentre sur la fourniture de meilleurs rendements ajustés au risque pour les investisseurs.

Sans surprise, les fonds hybrides ont gagné le surnom d’« allocations permanentes » et gagnent en popularité à l’échelle mondiale. En Inde également, la catégorie des fonds hybrides connaît un intérêt croissant de la part des investisseurs. Depuis mars 2020, les actifs sous gestion (AUM) des fonds hybrides ont augmenté de 31% pour atteindre Rs 3,42 lakh en mars 2021. Cela représente 11% de la part totale de l’AUM du secteur des fonds communs de placement (Rs 31,42 lakh crore).

Voici les quatre principales raisons de l’attrait des fonds hybrides :

Solution unique

L’un des principaux avantages d’un fonds hybride est la structure sous-jacente du portefeuille. Étant donné que les fonds hybrides investissent dans une combinaison d’actions, de dettes et plus encore, selon l’objectif d’investissement, cela permet à un investisseur d’obtenir une exposition à plusieurs classes d’actifs au sein d’un même fonds

Le principe d’allocation d’actifs contribue à créer une richesse durable sur le long terme. En effet, il n’y a que peu ou pas de corrélation entre les performances des différentes classes d’actifs. Par conséquent, une combinaison de plusieurs actifs a tendance à donner des rendements qui reflètent les rendements des actions et parfois même les surpassent.

Modération flexible des risques

Sur la base de l’appétit pour le risque, les investisseurs peuvent décider du pourcentage d’allocation entre les différentes classes d’actifs dans un fonds hybride.

Pour la commodité de l’investisseur, les fonds hybrides ont été classés en quatre types principaux : hybrides prudents, hybrides agressifs, actions dynamiques et épargnants actions. Les fonds conservateurs ont une exposition maximale aux instruments à revenu fixe alors que les fonds agressifs ont une exposition maximale aux instruments d’actions. Un investisseur peut choisir le style d’investissement qui convient le mieux à ses objectifs financiers.

Proposition de rééquilibrage

La nature diversifiée du fonds minimise la possibilité d’une baisse plus importante due à une seule classe d’actifs. Les investisseurs peuvent économiser le temps et les efforts nécessaires pour suivre les marchés et gérer leur allocation d’actifs, car le gestionnaire de fonds dans les fonds hybrides rééquilibre automatiquement les différentes classes d’actifs au sein du portefeuille. Ainsi, même si une classe d’actifs est touchée, l’autre peut contribuer à générer des rendements.

Compte tenu de la nature dynamique des marchés boursiers, un style d’investissement hybride est bien adapté pour isoler les investisseurs et fournir une protection contre la volatilité soudaine des marchés.

Comme pour tout investissement, pour les fonds hybrides également : plus l’horizon temporel est long, meilleures sont les chances de créer de la richesse. Mais généralement, un horizon de moyen à long terme de 3 à 5 ans convient aux investisseurs qui souhaitent investir dans un fonds hybride.

Il serait de bon augure pour les investisseurs d’évaluer minutieusement leurs besoins financiers à moyen et long terme et de choisir en conséquence le bon fonds hybride pour y répondre.

L’auteur est CBO, Axis AMC

