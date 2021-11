Fonds communs de placement : qui ne devrait pas investir dans des fonds communs de placement et plutôt rechercher d’autres options d’investissement

L’investissement dans des fonds d’actions est sujet à des fluctuations et la valeur liquidative de ces fonds peut fluctuer au fil du temps.

Les mutuelles sont apparues comme un outil financier simple et efficace pour créer de la richesse sur le long terme. Parmi les différents types de fonds de placement, tels que les fonds d’actions, les fonds de dette ou une combinaison de ceux-ci, les fonds communs de placement d’actions sont adaptés aux objectifs à long terme. Comme son nom l’indique, les fonds d’actions investissent dans des actifs en actions, c’est-à-dire dans des actions cotées en bourse. Les rendements générés par les fonds d’actions ne sont ni fixes ni garantis et sont plutôt liés au marché. Cela signifie que l’investissement dans des fonds d’actions est sujet à des fluctuations et que la valeur liquidative de ces fonds peut fluctuer au fil du temps.

La bonne partie est que l’histoire a montré que les actions ont tendance à dériver vers le haut sur le long terme. Pour un investisseur, il peut donc être interprété comme un instrument financier qui a le potentiel de générer un rendement supérieur à l’inflation à long terme et pas nécessairement à court ou moyen terme. Donc, si vos objectifs sont de nature à long terme, dans au moins 7 à 10 ans, vos économies systématiques dans les MF peuvent vous aider à constituer un corpus décent.

Mais que se passe-t-il si vous ne souhaitez toujours pas investir dans des fonds d’actions et recherchez plutôt d’autres options d’investissement ? Oui, dans certains cas, les fonds d’actions peuvent ne pas répondre à vos besoins. Voici quelques-unes de ces circonstances, mais si vous ne tombez dans aucune de ces situations, alors rester à l’écart des fonds d’actions n’est peut-être pas la bonne approche avec vos finances.

Quand vous voulez un retour fixe : La plupart des retraités recherchent un rendement fixe sur leur corpus car ils ont besoin d’un revenu régulier pour soutenir leurs dépenses de retraite. Pour eux, la préservation du capital est plus importante que la création de richesse et ils optent donc pour des investissements à revenu fixe. Les investissements à revenu fixe ont des rendements faibles et sont pour la plupart soumis à l’impôt. Les rendements réels après inflation y sont faibles et ne conviennent pas à la création de richesse. Cependant, ils doivent encore prendre une certaine exposition dans des fonds axés sur les actions, y compris des fonds hybrides, afin de battre l’inflation pendant leurs années de retraite.

Si vous ne recherchez pas un rendement fixe et que vous souhaitez créer un corpus pour des objectifs à long terme, vous devez utiliser le pouvoir de la capitalisation en suivant le mode SIP d’investissement dans des fonds communs de placement en actions.

Si l’inflation ne vous préoccupe pas : L’inflation ronge le pouvoir d’achat de la roupie. Au fil du temps, il y a un impact considérable sur la valeur de la roupie par rapport à sa valeur actuelle. À titre d’exemple, si les dépenses mensuelles de votre ménage s’élèvent à Rs 65 000 aujourd’hui, en supposant que l’inflation annuelle soit de 5 %, vous aurez besoin de Rs 1,35 lakh après 15 ans pour maintenir le même niveau de vie.

Afin de vaincre l’inflation, vous devrez peut-être investir un montant plus élevé, même à un taux d’intérêt inférieur. Sinon, vous devrez utiliser le potentiel des actions pour générer un rendement ajusté de l’inflation élevé sur le long terme, même avec une épargne moindre.

Vous n’aimez pas la volatilité des rendements : Il est vrai que la classe d’actifs actions est beaucoup plus volatile que d’autres actifs tels que l’immobilier, l’or ou la dette. Cependant, à plus long terme, la volatilité joue en faveur des investisseurs. Le potentiel d’un rendement élevé corrigé de l’inflation réside davantage dans les actions et, par conséquent, la nécessité de prendre une exposition aux actions est requise.

Pour commencer, on peut commencer à investir dans des fonds communs de placement indiciels et des fonds à grande capitalisation, puis ajouter des fonds à moyenne capitalisation au portefeuille. Étant un actif volatil, il y aura des baisses, des corrections au cours de l’investissement. En tant qu’investisseur, vous devez profiter de ces opportunités et continuer à ajouter plus de fonds pendant ces périodes. Gérer le risque pour récolter des bénéfices à long terme devrait être votre approche pour créer de la richesse sur le long terme.

Vous ne souhaitez pas suivre un plan d’allocation d’actifs : De nombreux investisseurs continuent de passer d’une classe d’actifs à une autre afin de générer des rendements. Ils investissent dans l’or lorsque les prix de l’or montent, puis investissent tout dans l’immobilier lorsque les prix de l’immobilier sont à la hausse. Synchroniser le marché et placer toutes les économies dans une seule classe d’actifs n’est pas la bonne approche. Une bonne diversification entre les actifs et même au sein des actifs est une meilleure façon de gérer l’épargne.

Les fonds communs de placement en actions sont adaptés à la création de richesse à long terme. Et pas seulement des fonds d’actions, il existe des fonds d’or, des fonds de dette et même des fonds immobiliers pour vous aider à constituer un portefeuille d’investissement pour tous vos objectifs à court, moyen et long terme. Si vous n’avez pas commencé à investir dans des fonds communs de placement d’actions et que vous recherchez toujours d’autres options de placement, il est peut-être temps de réfléchir à nouveau !

