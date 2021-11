Fonds communs de placement : Réflexions sur les fonds à grande capitalisation ?

L’appétit des investisseurs pour les fonds à grande capitalisation est en baisse car les entrées nettes dans cette catégorie en septembre n’étaient que de Rs 14 crore, l’un des plus bas du segment des fonds communs de placement en actions qui a absorbé Rs 8 677 crore au cours du mois.

À un moment où les indices de référence – 30 actions BSE Sensex et 50 actions Nifty – ont doublé par rapport aux creux de mars de l’année dernière, la performance de la plupart des fonds communs de placement à grande capitalisation n’a pas été encourageante et les programmes perdent de leur éclat. . Environ la moitié des fonds communs de placement à grande capitalisation existants ont sous-performé leurs indices de référence respectifs au cours de la dernière année et encore plus au cours de la période plus longue de cinq ans. L’appétit des investisseurs pour les fonds à grande capitalisation est en baisse car les entrées nettes dans cette catégorie en septembre n’étaient que de Rs 14 crore, l’un des plus bas du segment des fonds communs de placement en actions qui a absorbé Rs 8 677 crore au cours du mois.

Les experts disent qu’au cours des deux dernières années, alors que les indices de référence se sont redressés, toutes les actions à grande capitalisation n’ont pas progressé. En conséquence, les fonds gérés activement, où des pondérations élevées sont attribuées à quelques surperformants, ne sont pas en mesure de générer de l’alpha. De plus, bon nombre d’actions axées sur la croissance se négocient désormais à des valorisations élevées, ce qui a un impact sur les rendements des fonds à grande capitalisation à court terme. Couplé à ces facteurs, la norme de classification des organismes de réglementation du marché pour les fonds communs de placement a rendu difficile la génération d’alpha pour les fonds à grande capitalisation, car ces fonds étaient mandatés pour investir dans les 100 premières sociétés par capitalisation boursière.

Investir dans des fonds à grande capitalisation

Alors, devriez-vous continuer à investir dans des fonds à grande capitalisation, considérés comme plus sûrs que les fonds à petite et moyenne capitalisation ? Les experts disent qu’un investisseur doit avoir une allocation dans des fonds à grande capitalisation dans le portefeuille, car ils offrent une meilleure protection contre la volatilité par rapport aux fonds à petite et moyenne capitalisation. En période de correction du marché, les fonds de moyenne et petite capitalisation sont les plus touchés que les fonds de grande capitalisation. En effet, alors que les investisseurs craignent que la dynamique haussière des fonds de moyennes et petites capitalisations ne s’inverse sur une plus longue période, ils augmentent désormais leur allocation aux fonds multi-capitalisations.

Avant de sélectionner un fonds à grande capitalisation, vérifiez si le régime a pu capitaliser sur le changement de rotation sectorielle sur une plus longue période. De plus, les investisseurs doivent analyser si le gestionnaire de fonds suit la stratégie d’achat et de conservation ou modifie le portefeuille. Si le barattage est fréquent, alors le gérant n’a pas de conviction dans sa sélection de titres. Les investisseurs devront être très sélectifs dans les fonds à grande capitalisation et investir dans ceux qui ont une gestion active de la pondération des actions.

Les analystes disent que si un fonds à grande capitalisation du portefeuille a sous-performé pendant longtemps, il faut alors sortir du programme et investir dans un programme plus performant, car le marché des actions continuera largement à offrir des opportunités de génération d’alpha pour des fonds mieux gérés. Les fonds à grande capitalisation bien gérés ont créé une richesse à long terme importante pour les investisseurs dans le passé et continueront de le faire à l’avenir.

Devenir passif

Si la sélection d’un fonds actif est un défi, optez pour des fonds passifs tels que Nifty 100 et Nifty Next 50 car ils reflètent les rendements de l’indice. Les fonds passifs assureront une composante de grande capitalisation stable dans le portefeuille qui fonctionnera en ligne avec le marché et donnera des rendements plus élevés.

En fait, les maisons de fonds lancent une multitude de fonds passifs dans toutes les catégories, car les investisseurs optent de plus en plus pour des fonds passifs en raison de coûts inférieurs et de rendements plus élevés que les fonds actifs. Comme il devient difficile pour les gestionnaires de fonds de générer de l’alpha dans les fonds gérés activement, en particulier les fonds à grande capitalisation, les sociétés de gestion d’actifs alignent de nouvelles offres de fonds dans les fonds indiciels. De plus, les jeunes investisseurs particuliers préfèrent investir dans des fonds passifs lancés par des plateformes fintech en raison de la facilité d’investissement. Tous les fonds négociés en bourse doivent être achetés uniquement sur des comptes demat, un mode préféré des investisseurs new-age.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.