Fonds communs de placement: règle du skin-in-the-game – Dans l’intérêt des investisseurs

Par P Saravanan et Abhishek Totawar

Le régulateur des marchés, la Securities and Exchange Board of India (Sebi), a publié la semaine dernière une circulaire qui est qualifiée de «peau dans le jeu». Selon elle, une partie de la rémunération des salariés clés tels que les administrateurs, les gestionnaires de fonds, etc., des sociétés de gestion d’actifs (AMC) doit être versée sous forme de parts des régimes relevant de leur compétence ou gérée directement par elles.

Voyons en détail en quoi consiste ce système de compensation et comment il affecte les investisseurs ainsi que les AMC.

La peau dans le jeu

L’expression fait référence à la possession du risque en participant à la réalisation d’un objectif particulier. Mieux connu sous le nom de «code de Hammurabi», il porte le nom du roi Hammurabi (Mésopotamie, 1972-1750 avant JC), qui a établi cet ensemble de lois pour gérer les risques. Trois concepts associés à ce code sont la réciprocité, la responsabilité et les incitations. Les conflits d’intérêts dans les fonds communs de placement entre les gestionnaires, les promoteurs de fonds et les porteurs de parts ont récemment attiré l’attention des universitaires, des politiques et du droit à travers le monde.

Dans ce contexte, Sebi a annoncé qu’une partie de la rémunération (20%) des salariés clés doit être versée sous la forme d’unités du régime qu’elles gèrent directement ou relèvent de leur compétence. L’indemnisation à base d’unités ci-dessus aura une période de blocage d’au moins trois ans ou la durée du régime. S’il y a une violation du code de conduite par l’employé, elle fera l’objet d’une récupération. La nouvelle règle est applicable à compter du 1er juillet. La justification donnée est que cela alignera les intérêts des employés clés de l’AMC sur les porteurs de parts de leur régime.

Impact positif sur les investisseurs

Ce n’est pas le premier effort de Sebi; il y a quelques années, le régulateur a exigé qu’une AMC investisse dans tous les régimes qu’elle gère. Cette nouvelle règle Sebi intervient à la suite de la récente débâcle des stratagèmes de dette de Franklin Templeton Mutual Fund. L’enquête judiciaire de suivi a révélé que les «initiés du fonds» avaient racheté une partie importante juste avant l’annonce de la fermeture des systèmes.

Ainsi, Sebi dans l’annonce récente a inclus une période de verrouillage de trois ans. En outre, cette règle vise la responsabilisation du gestionnaire de fonds ainsi que le concept de rémunération au rendement, renversant ainsi les problèmes d’agence.

Difficultés d’opérationnalisation

Bien que cette règle semble appropriée du point de vue des investisseurs, elle peut apporter certaines particularités dans son application au sein des AMC. Par exemple, si cette règle s’applique à tous les dirigeants de haut niveau, alors cela semble un peu sévère, car certains de ces hauts dirigeants (comme les responsables de l’informatique, des ressources humaines, des ventes) n’ont peut-être pas joué de rôle significatif dans la décision d’investissement et les performances. dudit fonds.

En outre, pour les autres membres des maisons de fonds, le chiffre de 20% pourrait être un fardeau car ils seraient obligés d’investir sous une forme particulière et un montant fixe strict. Cela pourrait être un fardeau, surtout parce qu’il est assorti d’une période de blocage de trois ans. Pour un employé individuel, la règle peut inclure certaines exceptions, car la période de blocage peut empêcher la personne d’utiliser cette épargne (investissements) lorsque l’employé de la maison de fonds en a désespérément besoin, comme acheter une maison ou un traitement médical.

Pour conclure, la règle «skin in the game» est une étape nécessaire en gardant à l’esprit l’écosystème d’investissement plus large qui inclut les investisseurs comme parties prenantes majeures. Cela entraînera une participation et une discipline accrues parmi les gestionnaires de fonds, car les amendes ou les sanctions pécuniaires ne devraient pas remplacer la responsabilité personnelle.

Les écrivains sont membres du corps professoral de l’IIM Tiruchirappalli

